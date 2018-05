MS V HOKEJI

Slunečné počasí v Dánsku působí pozitivně. Hráči se po dnu volna usmívali, zároveň však bylo cítit vzrůstající napětí a soustředěnost. „Myslím, že jsme dobře připraveni,“ pravil kouč Josef Jandač po posledním ostrém tréninku.

Česko vs. USA - začátek ve čtvrtek v 16:15, sledujte online

Ten proběhl ještě v Kodani, tým strávil na ledě celou hodinu, což bylo o dost víc než mezi zápasy v základní skupině. „Bylo potřeba, aby měl trénink vysoké tempo. Čeká nás úplně jiný hokej než proti Rakousku nebo Bělorusku,“ podotkl kapitán Roman Červenka.

O hodně víc se očekává především od elitní formace s bostonskými Davidy, kteří si zmiňované duely s outsidery spíš užívali. „Nebojte, soustředíme se jen na čtvrtfinále. Cítíme se výborně, play off mód už dorazil,“ usmál se David Pastrňák.

Pro Česko je čtvrtfinále na mistrovství světa v posledních letech nepřekročitelnou porážkou. Neuspělo v něm loni na turnaji v Paříži ani o rok dříve v Moskvě, kde národní tým nestačil právě na Američany. Jejich mladý tým je nevyzpytatelný i letos.

MS 2017. Takhle čeští hokejisté truchlili po vyřazení v pařížském čtvrtfinále po porážce 0:3 s Ruskem. MS 2016. Česká frustrace po prohře s Američany. Čtvrtfinále skončilo 1:1, v nájezdech rozhodl Matthews.

„Mají velmi dobré hráče do útoku. Jsou produktivní, dali nejvíc gólů. Je to ofenzivnější mužstvo, na druhou stranu možná zranitelnější v obraně. Ale uvidíme. Musíme se hlavně vyvarovat faulů, protože mají dobré přesilovky,“ popisuje Jandač.

Čekalo se, že konečně prozradí, s jakým gólmanem vyrukuje do důležité bitvy, jenže hlavní kouč dál drží tajemství. „Víme, koho postavíme, brankáři to také vědí, ale já si to s dovolením nechám pro sebe. Nechceme soupeři dávat informace, na kterého gólmana se má připravit. Ať se připravujou na oba dva.“

Je otázka, jak velký tohle může být pro pečlivé Američany problém. Ti totiž rozhodně nenechávají nic náhodě a mají do detailu rozpracovaný skauting i rozbor jednotlivých hráčů.

Pavel Francouz, nebo David Rittich? Komu dají trenéři proti USA přednost?

Pavel Francouz se s Davidem Rittichem v základní skupině pravidelně střídali, je však možné, že trenéři zvolili muže číslo 1 s ohledem na soupeře. V tomto ohledu má větší šanci Rittich, jenž celou uplynulou sezonu působil v zámoří a je tedy zvyklejší na tamní hokej.

Češi si budou muset dát pozor především na Patricka Kanea, Johnnyho Gaudreaua, Dylana Larkina nebo na Charlieho McAvoye. Bránění největších hvězd soupeře hodně ovlivní fakt, jestli bude mít trenérský štáb právo druhého střídání - dosud nebylo určeno, který tým bude ve čtvrtfinále oficiálně domácí.

Vyřadí čeští hokejisté ve čtvrtfinále mistrovství světa výběr USA?

Ano 31 Ne 11

Jasné je, že na bránění je v Dánsku především čtvrtá formace s Tomášem Plekancem. „Počítám s tím, ale dobře bránit musíme všichni. Američané mají výborné všechny hráče, není to jen o Kaneovi. A pokud jde o jejich obranu, tak si nemyslím, že by byla nezkušená. Naopak ti mladí kluci výborně bruslí a nebojí se hrát, takže to nebude nějaká nevýhoda,“ říká Plekanec.

A dodává: „Slabá místa soupeře nám ukážou trenéři. Asi budou hrát stejným stylem, na jaký jsou zvyklí. Mají za sebou dobrý turnaj, určitě se cítí dobře. Ale to my taky. Budou hrát fyzický hokej, pokud se jim v tom vyrovnáme, tak máme šanci.“