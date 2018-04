Dánská volenka. Jak by mohla vypadat sestava pro hokejový šampionát?

Je tu osmnáctiletý Filip Zadina, vůbec první hráč z kanadské juniorky, který byl povolán do seniorské reprezentace. Je tu i stejně starý Filip Chytil, který v sezoně okusil první zápasy v NHL. A až skončí extraligové finále, téměř jistojistě tu bude Martin Nečas, další z talentovaných útočníků ročníku 1999.

Jestli se - snad až s nostalgií - vzpomíná, jak před 28 lety povolali trenéři Wohl a Neveselý na světový šampionát trojici „mladých pušek“ Jágr, Holík, Reichel, teď na květnovém mistrovství světa v Dánsku se může trio teenagerů objevit v reprezentaci znovu. A zdaleka nemusí mít, jak to u noviců bývá, jen vedlejší roli.

„Dlouho tady nebylo, aby se nám mladí hráči objevovali v NHL. Jsou šikovní, talentovaní a vypadají, že by mohli být kostrou národního týmu, tak ať se teď ukážou,“ říká trenér Josef Jandač. „Bude tu konkurenční boj, aby si hráči řekli o místenku na mistrovství světa.“

Ač on sám možná po šampionátu skončí a žezlo po něm převezme třeba dvojice Straka-Zábranský, tak zřejmě právě on spustí generační obměnu reprezentace. Je částečně vynucená, protože na konci olympijské sezony se vždy řada klíčových hráčů cítí unavená a bez motivace. Kupí se omluvenky a do přípravy na světový šampionát se povolávají „bezejmenní“.

Vzpomínáte? Obdobná situace nastala i po olympiádě v Turíně a trenér Hadamczik s partou mladých a podceňovaných získal v Rize stříbro. O čtyři roky později, po hrách ve Vancouveru, se sestava složitě lepila, tým málem nepostoupil ani do čtvrtfinále, aby nakonec Růžičkův (a Jandačův) tým v Německu senzačně triumfoval. Ne, není to záruka, že střídání generací přinese úspěch i tentokrát, nicméně může dodat drajv, energii, góly...

Však i po čtyřech odehraných přípravách si Jandač produktivitu Tým dal - ano, sice slabšímu Švýcarsku a Francii - gólů, což je na jeho zvyklosti číslo. „Jsme si vědomi, že ta opravdová kvalita nás teprve čeká. A především v obranné fázi máme hodně mezer,“ ví Jandač.

Ano, jak už je u reprezentace zvykem, při budování finální sestavy je největší šichta s obranou. Beci jednak nejsou, tentokrát navíc ty klíčové kosí zranění. Už vypadli olympionici Kolář, Kundrátek, Nakládal, teď na pokraji vyřazení jsou i Mozík a Vitásek, fit není ani Polášek, což společně s Němcem, který ukončil reprezentační kariéru, je téměř celá defenziva z turnaje v Koreji.

V pořádku je pouze Jordán.

Carlson Games Důležitou prověrkou pro národní tým budou víkendové Carlson Games v Pardubicích, kde se Česko střetne s Finskem (čtvrtek 19.00), Švédskem (sobota 14.20) a Ruskem (neděle 14.20). Příští týden se hraje ještě turnaj EHT ve Švédsku. MS startuje 4. května.

I proto si Jandač drží v přípravě 11 beků, před turnajem Euro Hockey Tour, který se od čtvrtka hraje v Pardubicích, dokonce povolal hradecké beky Pavlíka a Pláňka, se kterými původně nepočítal.

Situace je kritická, protože už není příliš kde brát. Ve finále sice dominuje třinecký Krajíček, jenže Jandačovi dal najevo, že už nechce reprezentovat. Smolař Roth je opět zraněný, a tak „spasitelem“ může být snad jen Krejčík z Komety. „Adeptů je ale ve finále víc, sledujeme Douderu, Musila,“ přiznává Jandač. „A čekáme na vývoj v NHL.“

Jenže ani tady není velký optimismus namístě. V posledních letech platí rovnice, že když vydělíte potenciální posily z NHL třemi až čtyřmi, vyjde vám skutečný počet, který na šampionát dorazí. Roli hrají výstupní prohlídky, smlouvy. I proto je v možné sestavě podle MF DNES a iDNES.cz třeba obránce Philadelphie Gudas, ale chybí jeho parťák Voráček.

Navíc někteří hráči (např. obránci Jeřábek, Kempný, útočníci Kaše, Hertl) budou po sezoně bez kontraktu a ti se obvykle na šampionát neženou. I proto je v možné sestavě Jeřábek, a ne Kempný. Zároveň není vyloučeno, že dorazí - stejně jako v případě Gudase a Voráčka - oba, či ani jeden. Rovněž se nedá vyloučit, že Philadelphia či Washington ještě sérii ve Stanley Cupu zvrátí.