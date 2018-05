Dva inkasované góly z první třetiny tedy rozhodly?

To zas ne, protože jsme se dokázali vrátit a vyrovnat. Měli jsme dokonce i šance výsledek úplně otočit, ale bohužel to nevyšlo. I tak jsme ale bojovali až do konce a ukázali obrovský charakter. Klukům se nedá nic vytknout. Stály proti sobě dva výborné týmy, jeden musel z kola ven. Prohrát takhle ve čtvrtfinále těsně o gól, to bude mrzet ještě hodně dlouho.

VIDEO: Snad jsme za ty roky neudělali ostudu, říká končící Jandač

Jak to vypadalo v šatně po první třetině?

Trenéři řekli dost věcí. Ukázali jsme si, co spravit, jak si je hlídat při rozjíždění akcí. Pak to fungovalo. Bohužel jsme ale zápas nedokázali otočit úplně.

Dá se konec na MS srovnat s vypadnutím v Bostonu ve Stanley Cupu?

Obě porážky mě budou mrzet dlouho, moc se to ale srovnávat nedá. NHL je skvělá, ale nároďák je něco jiného. Na NHL jsem jako malý nekoukal, nároďák byl můj největší sen. Teď to nevyšlo. Vždycky jsem za něj chtěl hrát a bojovat o medaile. Když jsme v Helsinkách uhráli bronz, byl to jeden z nejlepších pocitů v kariéře. Věřil jsem, že máme šanci i teď. Moc jsem věřil.

Cítil jste, že si na vás Američané dávali velký pozor?

Věděli jsme, že na nás někoho pošlou. Není to ale nic nového. V NHL se hrají osobky často, dali na nás Larkina. I tak jsme si ale vytvořili dost šancí. Byli jsme připravení na cokoli.

VIDEO: Tenhle tým měl na víc, mrzí kapitána Červenku

Ve čtvrtfinále se vám příliš nedařily přesilovky. Proč?

Někdy to tam padne, někdy ne. Měli jsme tolik šancí, já jsem měl volnou polovinu brány. Spadnout to tam, bylo by to 3:3. Nečas dal gól nádhernou tečí po Pastově (Pastrňákově) nahrávce. Vytvořili jsme si tlak, ty momenty v přesilovkách byly na naší straně.

Naopak Američanům jste nedovolili ani jednu přesilovku. Svědčí to o tom, jak dobře jste byli takticky připravení?

Jak jsem říkal, ukázali jsme obrovský charakter. Lídři byli lídři, mladí kluci táhli za jeden provaz. Nehrát oslabení bylo v plánu, oni mají ty přesilovky fakt dobré. Naši obránci dělali dobré věci, abychom nechodili na trestnou. Těžko někomu něco vyčítat.

Kapitán Červenka nedal na turnaji ani gól a čelí kritice. Co na to říkáte?

Myslím, že hrál opravdu výborně. Ve třetí třetině bylo vidět, že chce být rozdílovým hráčem. Bohužel to tam z jeho nahrávek nepadlo. Ono je pak jedno, jak hraješ ve skupině, když v play off ukážeš, co umíš. Roman dokázal, jaký to je hráč. Přijeli jsme tady jako tým, nemá cenu ukazovat prstem.

Do reprezentace jste se vrátil po čtyřech letech, nabil vás turnaj další energií startovat za národní tým?

Určitě. Když ta šance bude a trenéři budou mít zájem, přijedu.

A co jste si po zápase řekli s Charliem McAvoyem z Bostonu?

Popřál jsem mu hodně štěstí, brzo se uvidíme v Bostonu. Je to super kluk. Bylo by příjemné, kdyby to můj kamarád vyhrál. Popřál jsem jim, ať dojdou co nejdál. Objal jsem ho, je to sport.