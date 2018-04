Pastrňák s Krejčím v ráži. Havířov a Šternberk zachraňují Boston

V diváky napěchované TD Garden se hrál nebeský hokej, Pastrňák ve strhující partii posbíral dva body (1+1), Krejčí tři (0+3).

Kamarádi ze dvou měst, která dělí hodina a půl jízdy, patří ke klíčovým postavám v tradičním klubu z Bostonu, vzdáleném vzdušnou čarou přes šest tisíc kilometrů.

V tabulce produktivity play off se Pastrňák se součtem 5+8 dotáhl na vedoucí dvojici Crosby, Guentzel z Pittsburghu.

Krejčí, který v letech 2011 a 2013 jako jediný Čech v dějinách bodování vyřazovací části NHL vyhrál, je nyní třináctý se dvěma góly a šesti asistencemi.

Báječná podívaná v Bostonu vyvrcholila v závěru. Ještě o druhé pauze Bruins ztráceli 3:4, načež skórovali čtyřikrát.

Jedenatřicetiletý tvořivý centr Krejčí přihrál na vítěznou trefu DeBruskovi.

O deset roků mladší Pastrňák poté opět fantasticky skloubil svou zručnost a chladnokrevnost.

Po pasu od Bergerona mohl okamžitě vypálit, což by pravděpodobně udělala většina borců v nejlepší lize světa. On však puk podržel, položil si beka i gólmana a skóroval do odkryté branky.

„V naší kabině se nikdy nepanikaří,“ pravil v průběhu série Krejčí.

Pastrňák zase ve středu reportérům vyprávěl, že si mužstvo ani dvacet minut od vyřazení nepřestalo věřit:

„V téhle sezoně jsme tolikrát dokázali skóre otočit. Znovu jsme ukázali svůj charakter. Když se nám podařilo vyrovnat, pořádně nás to nakoplo.“

Díky nim jsou Bruins pro české fanoušky patrně nejatraktivnějším z osmi týmů, které si stále udržují naději na získání slavné stříbrné trofeje. S jejich přispěním Boston poslal na dovolenou perspektivní mančaft s opěvovaným mládencem Matthewsem, komandovaný uznávaným koučem Babcockem.

Oba se záhy z domova vydali do zahraničí, aby mohli rozvíjet svůj talent. Krejčí od osmnácti válel v kanadské juniorské QMJHL. Pastrňák dokonce už v šestnácti odešel do Švédska.

Krejčí v Bostonu šéfuje druhé lajně, Pastrňák na pravém křídle elitního útoku doplňuje kanadské machry Bergerona s Marchandem.

Občas se spolu sejdou v přesilovkovém komandu - například v páté minutě středeční bitvy se vší precizností připravili DeBruskovi zásah na 1:1.

Oběma dělá největší radost dokonalá přihrávka na gól. Pastrňák ovšem mnohem častěji zakončuje. Třeba v páté partii s Torontem mu napočítali deset ran na branku.

Teď Boston narazí na Tampu, jež má v sestavě Ondřeje Paláta, rodáka z Frýdku-Místku, který mimochodem leží jenom kousek od Havířova.

Série Lightning - Bruins (a taky sraz krajanů) startuje na Floridě v sobotu.