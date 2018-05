Česko vs. Rusko Online od 20:15

Na mistrovství jste nebyl dokonce šest let. Proč?

Chtěl jsem na něj už posledních pár let, ale kvůli zranění to nikdy nevyšlo. Proto jsem rád, že to konečně klaplo. Vůbec jsem neváhal a jsem rád, že jsem tady. Ale teprve uvidím, jestli nastoupím už dnes proti Rusku, nebo až v pátek s Běloruskem.

Kvůli únavě z cesty?

Za celý let jsem vůbec neusnul. Vzal jsem si dokonce prášek na spaní, ale bohužel mi nezabral. Snad usnu odpoledne, protože se cítím unavený a doufám, že je to jen tím letem. Pokud ne, mám tedy co dohánět.

David Pastrňák říkal, že na mistrovství přijel hlavně kvůli vám. Také vás tolik láká zahrát si spolu?

Kdo by nechtěl hrát s takovým hráčem... Je to světový hokejista a je neskutečné, jak poslední dva roky hraje. Moc se na souhru s ním těším.

Kolik dalších spoluhráčů v kabině jste poznal?

Víc jak deset jich nebylo. I když jsem si s nimi ale nepromluvil z očí do očí, tak je nějak znám, protože přes internet sleduju dost hokejových zápasů.

Bylo těžké hodit za hlavu zklamání z vyřazení ve Stanley Cupu?

To zklamání se bude ještě vracet. Měli jsme výbornou sezonu, cíle byly velké a ještě po mistrovství mě brzký konec bude mrzet. Teď se ale soustředím na nároďák. Věřím, že uděláme medaili.

Zvládnete rychle přešaltovat v hlavě z play off na MS?

Poslední zápas jsme hráli v neděli, tak snad to nebude tak špatné. Věřím, že s Pastou zapadneme do týmu na ledě i mimo něj. Kluci zatím hrají dobře a bojují. Navíc jsem za těch pár hodin stačil zjistit, že je tady super parta.

Proč to s Bostonem nevyšlo?

Měli jsme výbornou sezónu, v základní části jsme skončili druzí ve Východní konferenci, ale ve druhém kole play off bohužel narazili na Tampu, která konferenci vyhrála. To mi přijde trochu líto. Byla velká škoda, že jsme vypadli, věřil jsem totiž, že máme na to jít až do finále. Někdy to bohužel nevyjde.