Ve Švýcarsku Kubalík září. Snad si fazonu přenesu do nároďáku, doufá

Přenesete si fazonu do reprezentace?

Doufám, doufám. Teď je to dobrý, osobně se mi daří, ale týmově to zase šlo trochu dolů. Tak věřím, že si na Karjale zlepším náladu.

U vás jde všechno, jak má?

Vždycky může být líp, ale jsem rád, jak to momentálně je. Celou sezonu se daří celé mé lajně. Fungujou nám přesilovky, což přináší body týmu. Je to můj druhý rok ve Švýcarsku, takže jsem věděl, do čeho jdu, i to člověku pomůže.

Jak vám sedí švýcarský hokej?

Je to odlišné od extraligy. Řekl bych, že to jsou odlišné sporty. Ve Švýcarsku se opravdu hodně bruslí, je to hodně o nahazování a srážení. V Plzni si člověk mohl víc podržet kotouč a vrátit se s ním. To se tam moc nevidí. Ale vyhovuje mi to.

Opravdu? Vždyť jste nikdy nebyl hráč, který by se srážel.

Vždycky jsem se o to snažil. I ten styl mi vyhovuje. Cpeme všechno do brány.

Musel jste se přizpůsobovat, abyste pořád dával góly?

Snažím se hrát furt to samé. Když to fungovalo v Česku, tak to musí fungovat i tam. Kvůli tomu mě i vzali. Ale je jasné, že musíte víc bruslit, není tolik času dostat se do brankové příležitosti. Na druhou stranu se nedá říct, že bych musel nějak razantně měnit hru.

Kromě toho, že jste ve Švýcarsku už zvyklý, Máte v týmu nově i českého krajana. Je to výhoda?

Je super, že Jirka Novotný přišel. Jiřina je super kluk. Škoda, že nemohl kvůli zranění přijet i na reprezentaci. Těšili jsme se, že si zahrajeme spolu. Nedá se nic dělat.

Jaký je vlastně život v italské části Švýcarska?

Italsky se ani jeden neučíme a ani se učit nebudeme, protože si tam vystačíte s angličtinou. Denně dojíždíme 40 kilometrů na stadion, který je v takové malé vesnici. Jsou vlastně dvě: Ambri a Piotta, v každé je tak patnáct baráků a vedle hokejová hala.

Vtipné.

Moc tam toho není. Ten klub má ale tradici, takže si lidi zvykli, že to tam hokejem žije. Když je zápas, tak se tam sjede hodně lidí z okolí. Hokejová atmosféra je tam super. Chodí na nás kolem pěti šesti tisíc, což je paráda.

Je Švýcarsko ideálním místem pro život?

Určitě. Krásná krajina, všichni vědí, jak to ve Švýcarsku vypadá. Líbí se mi tam, přítelkyně je spokojená, Jiřína taky. Všichni o tom mluví jenom hezky. A u nás jsou okolo jezera, je tam hodně míst, kam se podívat.

Přemýšlíte ještě o NHL?

Přiznám se, že se to snažím neřešit. Jde to úplně mimo mě, soustředím se na sebe. Co bude, to neřeším.