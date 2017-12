Kubalík: A góly střílím dál. Pomůže mu to na olympiádu v Koreji?

A tak když v pondělí dorazil na sraz hokejové reprezentace, se kterou dnes v Praze načne turnaj Euro Hockey Tour, říkal: „Nemůžu si stěžovat. Dostávám hodně prostoru v přesilovkách a víceméně hraju to samé jako v Plzni. S kluky jsme si sedli a funguje nám to.“

Teď k jeho číslům: v Česku dal v 21 zápasech 16 branek, ve Švýcarsku pět v devíti mačích (navíc přidal osm asistencí) a v reprezentaci je zatím v této sezoně spolu s Lukášem Radilem se dvěma góly nejlepším střelcem. I proto s jeho fazonou patří mezí velké adepty na únorovou olympiádu, což by měl potvrdit dnes v O2 areně i o víkendu v Rusku, kde Channel One Cup pokračuje.

„Každý si je vědom, o co se hraje. Každý nad tím přemýšlí a ví, co je ve hře. Šanci má spousta hráčů a já se budu maximálně snažit, jenže nelze se svazovat pouze myšlenkami na hry,“ vypráví.

Česko - Finsko Hokejisté začínají Channel One Cup v Praze Ruský turnaj EHT začnou čeští hokejisté dnes předehrávkou v Praze proti Finsku. Utkání začíná v 18.30 a je vyprodáno. Češi budou pravděpodobně hrát v sestavě: Furch - Šulák, Z. Michálek, M. Doudera, O. Němec, Kolář, Mozík, Jordán, Kundrátek - M. Erat, P. Holík, Martin Růžička - Radil, Koukal, Vondrka - Řepík, Mertl, D. Kubalík - Nestrašil, Lev, T. Zohorna. Ve čtvrtek Češi přelétají do Moskvy, kde je čeká v pátek Kanada (17.30) a v neděli Švédsko (11.00).

Už dvakrát byl blízko nominaci na velkou akci, ovšem loni i letos zůstal na mistrovství světa jen v roli nezapsaného náhradníka.

Teď chce útočník, o kterého se před pár týdny zajímali i Los Angeles Kings, konečně prorazit. Angažmá ve švýcarské lize, která je považována za kvalitnější než ta česká, má pomoci.

„Zatím nejsem schopen posoudit, která ta soutěž je kvalitnější, možná vyjdou nastejno. Ale ve Švýcarsku je na ledě víc prostoru, je hodně o bruslení, a ne tolik o kontaktu. Navíc je ten hokej mnohem ofenzivnější,“ popisuje Kubalík rozdíly, které by mu coby elitnímu snajprovi měly sedět.

Ještě na něco si musel dvaadvacetiletý útočník přivyknout. Zatímco s Plzní sbíral výhry, byl v čele ligy, Ambri-Piotta je ve dvanáctičlenné soutěži předposlední a ztrácí sedm bodů na play-off. I tak je Kubalík optimistou: „Výsledky zatím nejsou takové, jaké bychom si představovali, ale zvedáme se. Musíme se hlavně zlepšit jako celek, protože nám v zápasech pořád něco chybí. Když ale hrajeme to, co máme, můžeme porazit každého.“

Jiný je i život, což samozřejmě při porovnání Česka a Švýcarska nepřekvapí. Klub Ambri-Piotta však sdružuje dvě menší alpská městečka v italském kantonu, kde je to tak trochu jiné Švýcarsko.

„Do konce sezony zůstanu bydlet v Ambri, ale pak bych chtěl do města. Ale musím uznat, že pohled na hory je nádherný. Navíc jsem se už s přítelkyní stihl podívat do Milána nebo do Curychu, což je zhruba hodinu a čtvrt cesty, takže to do velkých měst není daleko. Všude jsou hory, je tam čisto a já si rychle zvyknul. Když jsem se teď vrátil do Plzně, docela jsem koukal,“ líčí Kubalík s úsměvem.

Ten dokonce plánuje naučit se základy italštiny, která v této části Švýcarska vládne. Ač díky dvěma rokům v kanadské juniorce mluví velmi solidně anglicky, tady s ní třeba v restauracích moc neobstojí.

Jenže bude italština potřeba?

Nebo mu olympiáda a mistrovství světa přiblíží angažmá za mořem?