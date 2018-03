Můžeme zvládnout i Brod, myslí si brankář Brož z Moravských Budějovic

Co jste prožíval ve chvíli, kdy necelých deset minut před koncem úterního čtvrtého utkání srovnali vaši spoluhráči v rozmezí 32 vteřin stav z 0:2 na 2:2?

Měl jsem obrovskou radost. Ten den mě trochu bolela záda, ale chtěl jsem vydržet pro tým. Pořád jsem věřil, že to můžeme zvládnout. Asi poprvé jsme byli v sérii lepší. Měli jsme víc šancí, jen se nám je dvě třetiny nedařilo proměňovat. Nakonec jsme ale postoupili.

Trenér Augustin Žák říkal, že se mu skoro dělalo zle při představě, že budete muset potřetí do Sokolova. Předpokládám, že ani vám se nechtělo absolvovat znovu tu dlouhou cestu...

Samozřejmě, že ne. Ale pořád lepší jet do Sokolova než třeba na zápas s David Servisem do Českých Budějovic. Tady se aspoň jede po dálnici. Navíc já to měl jednodušší, protože mi Kuba Škarek (brankář Dukly Jihlava – pozn. red.) půjčil takovou elektriku na nohy, takže jsem byl celou dobu v klidu. A když jsem vstal, měl jsem nohy skvěle proklepané. Žádný problém.

Cítíte, že právě teď chytáte v nejlepší formě?

Spíš bych řekl, že nějakou dobu trvalo, než jsem si zvykl na druholigový hokej. Od půlky sezony už jsem ale myslím podával stabilní výkony. Dokázali jsme například dvakrát porazit Brod. Teď v play off mi taky hodně pomáhají nervy. Teda ty dobré, které se objevují před zápasem. A samozřejmě i spoluhráči.

A co třeba tréninky s extraligovou Jihlavou? Nebo už se s ní nepřipravujete?

Trénoval jsem s Duklou do doby, než se vrátil Pepa Kořenář z Benátek. Teď už chodím jen na suché tréninky. Ale určitě mi tréninky v Jihlavě pomohly. S gólmany se v Dukle pracuje moc dobře. I když skvělé tréninky máme i v Morávkách.

Jak moc důležitý je pro tým kapitán Peter Pucher?

Je to takový zástupce trenéra, má hrozně moc zkušeností a vždycky dokáže všem poradit a pomoct. Má taky spoustu známostí, takže pokud třeba někoho trápí zdravotní problémy, hned nabízí pomoc specialisty. Umí nás podpořit, i když se třeba zrovna nevede. Zrovna v úterý nám pořád dokola opakoval, že se nic neděje, že poslední třetinu zvládneme. A měl pravdu. Navíc on dal ten rozhodující gól v prodloužení. Je to správný kapitán.

Někdy to skoro vypadá, že se snad ani neumí rozčílit...

Ale umí. Zažili jsme to třeba ve Žďáru. A taky na tréninku je kolikrát vulgární. I na mě, když mi nemůže dát gól. (směje se)

Jste v semifinále, co říkáte na soupeře?

Už před sezonou jsem říkal, že se těším hlavně na zápasy s Brodem, takže pro mě je to super. Brod má hodně zkušené mužstvo, ale dvakrát jsme ho letos už porazili, takže věřím, že to můžeme zvládnout i teď.