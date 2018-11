Zakřiknutý lídr první ligy má nečekaný problém: „devítka“ v podvědomí

Ještě před pár dny by se to zdálo jako absolutní nesmysl. V pondělí se to ale stalo realitou. Jihlavští hokejisté v domácím zápase proti Benátkám nad Jizerou bojovali nejen o body, ale také o pošramocené sebevědomí.



Nakonec uspěli.

I když takzvaně „s odřenýma ušima“: jeden z nejslabších celků Chance ligy porazili 3:2 až v samostatných nájezdech.

A to museli otáčet...

„Myslím, že tímto jsme se zase dostali zpátky,“ oddechl si útočník Tomáš Jiránek, který v utkání vstřelil dvě branky. „Byl to ubojovaný zápas, ale tak to v hokeji někdy je.“

Fanoušci v Jihlavě.

Ještě před týdnem se přitom Jihlava vezla na komfortní vítězné vlně. Svěřenci kouče Petra Vlka porazili doma 4:1 Porubu a připsali si deváté vítězství v řadě (a dvanácté z posledních třinácti kol). Navíc díky dvěma kontumacím dosud vedoucích Českých Budějovic se Dukla osamostatnila na čele prvoligové tabulky.



Sérii devíti vítězství přeťalo devět inkasovaných branek

Jenže pak přišla sobota a dokonalý šok: v televizním utkání Jihlava ve Vsetíně utrpěla debakl 2:9!

„Něco na nás sedlo. Neodráželo se to k nám, pak už to nešlo zastavit,“ krčí rameny Jiránek. „Jak padl třetí čtvrtý gól, soupeř byl v laufu. A my už jsme to nemohli zachytávat,“ líčí. „Člověk už pak neví, co má dělat dřív. A jestli tam náhodou nemá skočit po hlavě...“ Nakonec se ukazatel skóre zastavil na devítce. Tedy paradoxně na stejném čísle, které označovalo vítěznou sérii Dukly, jež se na Lapači rozplynula.

Jen o chlup se tak hosté vyhnuli potupné desítce. „To už je ale pak jedno. Nikdo nechce dostat ani devět branek,“ připouští Jiránek.

Tvrdý políček se na sebevědomí jihlavských hráčů podepsal. A projevil se i v následujícím utkání.

„Člověk to nechce mít v palici. Ale když někdo dostane devět gólů, jen tak to za hlavu nehodí. I když si řekne, že se jde dál, v podvědomí to určitě má,“ připouští Jiránek.

„Na kluky minulé utkání trošičku sedlo. První dvě třetiny jsme nehráli to, čeho jsou schopní,“ všiml si při duelu s Benátkami kouč Petr Vlk. „Možná jsme to trochu v hlavách měli a bylo těžké se z toho dostat,“ připouští Jiránek.

Jihlavský trenér Petr Vlk.

Soupeř toho málem dokázal využít. „Přijeli jsme k lídrovi první ligy, ale domácí mi přišli trošku zakřiknutí. Možná i díky té minulé vysoké prohře,“ přemítal kouč Benátek Jiří Kudrna. „My jsme chtěli hrát dobře z obrany a to se nám dařilo. Ve druhé třetině jsme se dostali do vedení a byla jen škoda, že jsme z brejkových situací – které jsme měli – nepřidali další branku.“ I tak musela Dukla otáčet.

A při dvougólové ztrátě jí pomohl právě dvougólový Jiránek.

„Myslím, že jsme se pomalu zvedali. A i když to nebyl nějaký krásný hokej, výhra je výhra,“ oddechl si sedmadvacetiletý forvard.

„Škoda, věřili jsme, že zvítězíme a dotáhneme to na tři body. Ale ve třetí třetině domácí stupňovali tlak a hnali se za vyrovnáním,“ komentuje průběh střetnutí Kudrna. „Penalty jsou pak už loterií a domácí byli v zakončení šikovnější.“

Dukla tak vydřela dva body. „My bereme jeden a jsme smutní. A to i přesto, že jsme ho uhráli na ledě lídra, kde se body moc nedělají,“ připouští Kudrna.

„My jsme tentokrát nebyli ‚ready‘ a soupeř toho využil,“ říká Vlk. „Kluci se z toho vykopali, odpočinou si a v dalších zápasech už to zase budeme my,“ věří.