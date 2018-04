Finové přetlačili na Švédských hrách Rusy, rozhodovaly nájezdy

Hokej

Zvětšit fotografii Radující se Finové Veli-Matti Savinainen a Jere Sallinen v zápase proti Rusku. | foto: ČTK

dub 26 2018

Finští hokejisté vstoupili do Švédských her vítězně, Rusy porazili 3:2 po samostatných nájezdech. Vítěznou trefu zaznamenal Juuso Puustinen. Finsko potvrdilo, že se mu v této sezoně na turnajích Euro Hockey Tour daří, dokonce se posunulo do čela tohoto seriálu. Seveřané o bod přeskočili českou reprezentaci.

Seveřané nevstoupili do turnajové generálky před květnovým mistrovstvím světa v Dánsku ideálně. V osmé minutě nachytal Säteriho pokusem z velkého úhlu Galijev. Chvilku poté měl dobrou možnost ke zvýšení náskoku Bučněvič, v tomto případě už ale Säteri odolal bez další pohromy.

Sborná dostala domácí do hry svou nedisciplinovaností. Mezi 24. a 29. minutou pykali postupně Gavrikov, Tkačov a Grigorenko, přičemž poslednímu z hříšníků zkrátil trest gólem na 1:1 právě Puustinen nekompromisní ranou z kruhu bez přípravy. Česko proti Švédům nestíhalo Ve 46. minutě dokonal obrat Rajala, ale Rusové se nechtěli s porážkou smířit a po skrumáži před Säterim vyrovnal v 56. minutě dorážející Barabanov. V posledních vteřinách základní doby mohl rozhodnout Rajala, jenže přečíslení dvou na jednoho ke gólové tečce nedotáhl. Pětiminutové prodloužení vítěze neurčilo a došlo na nájezdy. Puustinen prostřelil Košečkina ve druhé sérii, hned při dalším pokusu uspěl navíc Savinainen. Na straně hostů neuspěl ani jeden ze čtyř exekutorů, sborná si tak v rámci EHT připsala čtvrtou porážku v řadě. Švédské hry, Euro Hockey Tour Finsko Finsko : Rusko Rusko 3:2N (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

28:34 Puustinen (Pokka, Savinainen)

45:42 Rajala (Savinainen, Jokiharju)

65:00 Puustinen Góly:

07:42 Galijev (Bučněvič)

55:43 Barabanov (Mamin, Kablukov) Sestavy:

Säteri (Husso) – Honka, Kivistö, Pokka, Jürgens, Jokiharju, Vaakanainen, Näkyvä (A) – Anttila, Niemi, Enlund – Palola, Suomela, Manninen – Rajala, Sandell, Savinainen (A) – Puustinen, Sallinen (C), Jormakka – Ikonen. Sestavy:

Košečkin (Šesťorkin) – A. Bělov, Chafizullin, Běreglazov, J. Jakovlev, Marčenko, Nestěrov (A), Gavrikov, Jarullin – Dadonov (C), Byvalcev, Kručinin – Bučněvič, Tkačov, Galijev – Sošnikov, Šalunov, Grigorenko – Mamin, Kablukov (A), Barabanov. Rozhodčí: Šír, Pešina (oba ČR) – Sormunen, Neva (oba Finsko) Švédské hry Tým Z V VP PP P S B 1. Švédsko 1 1 0 0 0 3:1 3 2. Finsko 1 0 1 0 0 3:2 2 3. Rusko 1 0 0 1 0 2:3 1 4. ČR 1 0 0 0 1 1:3 0 Euro Hockey Tour Tým Z V VP PP P S B 1. Finsko 8 4 1 1 2 21:18 15 2. ČR 8 4 1 0 3 21:19 14 3. Rusko 8 3 0 1 4 18:15 10 4. Švédsko 8 3 0 0 5 17:25 9