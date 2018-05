Kašíka čeká nová výzva. Z Ruska je do nároďáku blíže, říká po přestupu

Je to předposlední zastávka legendární Transsibiřské magistrály. A od příští sezony také nové působiště hokejového brankáře Libora Kašíka, který po pěti extraligových sezonách ve Zlíně zakotví v KHL v týmu Amur Chabarovsk.

O přestup do zahraničí jste stál hodně, že?

Řešilo se to dlouhodobě. Cítil jsem, že se ve své kariéře potřebuji posunout dál. Poznal jsem to letos, když se mi dařilo úplně nejvíce a byl jsem ve statistkách extraligových brankářů druhý, třetí. Místo abych byl šťastný, tak jsem si uvědomil, že jsem se v hokejové kariéře po pěti letech nikam neposunul. Sám ze sebe jsem byl hokejově zklamaný. Chtěl jsem chytat v lepší lize, v zahraničí. Řekl jsem si, že pro to udělám maximum. A Kontinentální liga byla úplně nejvíce, co jsem si přál a co bylo reálné.

Takže zadání pro vašeho agenta bylo jasné: Najít klub v zahraničí?

O NHL se nebavme, protože ta je úplně někde jinde. Byl jsem nohama na zemi. Věděl jsem, jak je to v mé situaci těžké. Nemám starty v nároďáku a vím, že je spousta kvalitních brankářů, kteří se tlačí do KHL. Tahle soutěž má obrovskou prestiž. Ale také jsem věděl, že jsem pro to udělal maximum a sezona nebyla z mojí strany špatná a ani ze strany celého klubu. Doufal jsem, že to vyjde.

Měl jste na výběr z více klubů?

Když se začalo spekulovat o týmech a začaly padat jejich názvy, tak úplně nejvíce jsem si přál právě Amur Chabarovsk. Jsou tam Češi, je to krásné město. Navíc je to ruský tým, což berou v KHL trochu jinak. Nakonec to vyšlo tak, že mě chtěl Amur a ani jsem se nemusel rozhodovat. Sport Invest s panem Spálenkou odvedli skvělou práci.

V Amuru se sejdete s dalšími čtyřmi českými hráči včetně jiného zlínského odchovance Michala Jordána. Už od nich víte, jak to v klubu chodí?

Předtím jsem s nimi v kontaktu nebyl. Nechtěl jsem to zakřiknout, abych pak nebyl za hlupáka, kdyby to nevyšlo. Ani jsem neměl povolené o tom mluvit. Kluci mě přivítali na společném chatu, kde jsme všichni Češi z Chabarovsku. Jordyho nechci moc zatěžovat, protože je na mistrovství světa. Vím, že bychom měli letět na začátku července.

Dokážete si představit, že byste šel do KHL, aniž by byl v týmu jediný Čech?

I na takovou variantu jsem se připravoval. V poslední době jsem se snažil chodit co nejčastěji na angličtinu, abych se zdokonalil v jazyku, lépe se domluvil a rychleji zapadl. V Amuru je maximální počet Čechů, takže začnu chodit od příštího týdne do ruštiny, abych se začlenil mezi zbytek týmu.

Umíte už něco rusky?

Zatím jsem si na dovolené stáhl do mobilu aplikaci. Naučil jsem se maximálně, že písmenka jsou bukvy a tygr junek. (smích)

V Chabarovsku je o devět hodin více než v Česku. Obrovská vzdálenost vám nevadí?

Ještě dál je Vladivostok. Chabarovsk je předposlední zastávka na Transsibiřské magistrále. Jdu do úplného neznáma a na tohle se asi moc připravit nemůžu. Věřím, že se cestování přizpůsobím co nejrychleji.

Létání vám nevadí?

Teď jsem letěl asi dvanáct hodin z dovolené a pak jsem ještě šest řídil auto a docela to zvládal, takže jsem v klidu. Ale je rozdíl po dvanácti hodinách řídit a chytat.

A co časový posun. Ten snášíte dobře?

Teď ho prožívám. Když jsem přiletěl do Ameriky, tak to nebylo tak hrozné. Po návratu jsem trochu vytřepaný a ještě jsem si čas nesrovnal. Co jsem tak slyšel, tak Chabarovsk se řídí svým vlastním časem, když hraje venku, aby hráči nebyli mimo.

Jak reagovala rodina na to, že budete tak daleko?

Mamka se mi už dvakrát rozbrečela do telefonu, že mě nebude navštěvovat o víkendu. Říkala mi, že to bude jenom na dva roky. Já jsem ji uklidňoval, že doufám, že to bude minimálně na dva roky. (úsměv) Ale mamka i taťka jsou šťastní, že se mi podařilo, co jsem si přál. Budou mi fandit na dálku, určitě je pozvu.

Zlínští fanoušci si vás hodně oblíbili. Nebudou vám chybět?

Každý hráč se jednou okouká. Odcházím v ideální čas, kdy jsem byl tak akorát oblíbený. Místo mě jde další zlínský gólman Kuba Sedláček, který tady chytal neskutečně. Chytal dva roky přede mnou a vždycky mě to hnalo, abych chytal lépe než on. Doufám, že se mu tady bude dařit. Držím mu pěsti.

Nebude vám chybět trenér brankářů Richard Hrazdira?

Byl jsem ve spojení s Ríšou a máme nachystaný program, který byl úspěšný před loňskou sezonou. Zlínský klub mi umožnil, abych tady mohl pokračovat v letní přípravě. Za to jsem vděčný. Využiji jenom gólmanské tréninky, abych do toho ostatním nezasahoval.

I po sezoně jste se udržoval. Mrzí vás, že jste nedostal pozvánku aspoň na reprezentační kemp?

Je to jednoduché. Nějak jsem chytal a pro národní tým se musí chytat ještě lépe, abych si pozvánku zasloužil. Neberu to jako křivdu, nejsem naštvaný na trenéry.

Z KHL to ale budete mít do reprezentace blíže, ne?

Hodinami v letadle dál. Posun do KHL je v kariéře znatelný krok. Hned po NHL je to druhá nejkvalitnější liga na světě. Na to se přihlíží, kde hráč hraje. Když budu chytat kvalitně v ruské lize, snad by mohla pozvánka do reprezentace přijít.

Z Amuru odešel finský gólman Juha Metsola. Je předpoklad, že byste po něm měl převzít post jedničky?

Měl bych ho nahradit. Ale bude to strašně těžké. Informoval jsem se o něm, díval jsem se na videa, na jeho statistiky. Chytal skvěle. Je to o něco menší gólman než já. Obratný, výborně rychlostně vybavený. Má finskou brankářskou školu. Jsme si trochu podobní. Možná si mě kvůli tomu vybrali. Doufám, že se vyrovnám jeho kvalitám.

Metsola měl v brance Amuru tři sezony neotřesitelnou pozici jako vy ve Zlíně.

Nechci říkat, že mým cílem je odehrát všechny zápasy. Ale moc bych si přál chytat co nejvíce. Nachystámse co nejlépe, aby to vyšlo. Amur po šesti letech postoupil letos do play off a ani moje ambice nejsou nižší než hrát play off.