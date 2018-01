Vedoucí duo v extralize klopýtlo. Nový kouč Šlégr Litvínovu nepomohl

Na druhé místo se tak vrátily Vítkovice, které zvládly utkání v Liberci a zvítězily 4:1. Na první Plzeň ztrácí devět bodů, na třetí Hradec mají dva k dobru. Čtvrtý je Třinec, jenž přehrál Mladou Boleslav jednoznačně 5:1, byť se mu nepovedl vstup do zápasu a vyrovnával až skoro v jeho polovině.

Litvínovu zatím nepomohla změna trenéra: ani Jiří Šlégr, jenž na střídačce nahradil odvolaného Radima Rulíka, nepřinesl impulz a tradiční klub ze severu Čech podlehl doma Kometě 1:4.

Úspěch zaznamenala poslední Jihlava, která po sedmi porážkách uspěla venku - v Olomouci vyhrála 3:2 v prodloužení. Na zmiňovaný Litvínov má nyní ztrátu čtyř bodů. Poslední duel kola mezi Spartou a Chomutovem (2:3) se odehrál už v úterý.



Třinec potvrdil formu a vyhrál počtvrté v řadě, tři asistence si připsal obránce Tomáš Linhart. Středočeši se sice dostali už zkraje zápasu do vedení, kdy se dokonce ve vlastním oslabení prosadil Urban, domácí to však nepoložilo, byť se vyrovnání dočkali až ve 27. minutě. Rozhodující trefu si připsal Kovařčík, jenž v čase 34:38 po střele Chmielewského doklepl vyražený kotouč do sítě.



Václav Varaďa (Třinec). „Vítězství se nerodilo lehce. Nalomil nás úvodní gól, který padl v naší přesilové hře. Malinko ztlumil náš nástup. I tak hráči k tomu přistoupili parádně a vytvořili si spoustu šancí. Gólman je držel dlouho. Nalomila to druhá třetina, kdy jsme po teči vyrovnali a vytvořili jsme si spoustu šancí. Ale musím říct, že Boleslav taky měla spoustu šancí a mohlo to být i naopak. Klukům ale chci poděkovat za taktický zvládnutý výkon ve druhé třetině. Ale opakuji, že Boleslav si vypracovala spoustu šancí, při kterých nás podržel Hrubec.“

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): „Výsledek je pro nás hodně krutý. Chtěli jsme navázat na výkon z posledního vyhraného zápasu v Třinci a povedlo se nám i jít do vedení. Třinecký tým měl ale spoustu šancí, nás podržel gólman Maxwell. První třetina pro nás tak byla parádní. Tam jsme měli nějaké další šance, bohužel na 2:0 jsme nedali. Pak jsme dostali takové zbytečné góly po individuálních chybách, kdy máme obsazené hráče, ale necháme je tečovat. Pak tam byla i chyba gólmana, ale může se stát, jinak nás hodně podržel. My jsme naopak z některých situací nedokázali dát gól do prázdné branky. Třinec pak už ukázal svoji sílu a byl produktivnější.“



Branky a nahrávky: 27. R. Vlach (Linhart), 35. O. Kovařčík (Chmielewski), 37. Svačina (Linhart, Martin Růžička), 54. Martin Růžička (M. Kovařčík), 59. Dravecký (Hrňa, Linhart) - 3. Urban (Klepiš). Rozhodčí: Pavlovič, Šír - D. Klouček, Komárek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Třetiny: 0:1, 3:0, 2:0. Diváci: 4061.

Třinec: Hrubec (3. - 5. Hamerlík) - Adámek, Krajíček, Roth, Linhart, D. Musil, Kovář - Martin Růžička, Marcinko, Svačina - Hrňa, R. Vlach, Dravecký - Cienciala, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Mladá Boleslav: Maxwell - J. Říha, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Kotvan, Dlapa - Valský, Orsava, Žejdl - Kousal, P. Musil, Klepiš - Lenc, Holík, Pacovský - M. Procházka, Urban, Pabiška. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Co rozhodlo o zápasu? Pojďme postupně. Čas 0:41 a Valentovo nahození přesně tečuje Veselý - 1:0. Čas 5:56 a Zlín potvrzuje dominanci druhým gólem: obránce Řezníček si najel na přihrávku z rohu a rozjásal tribuny. Čas 6:26 - domácí Bukarts sice stojí zády k brance, přesto dokázal přesně zakončit. Plzni nebylo nic platné, že si předtím vzala oddechový čas a že po třetím gólu vyměnila brankáře.



Martin Hamrlík (Zlín): „Pro nás to byl perfektní zápas, z každé šance jsme dali gól. Rozhodla druhá třetina, ve které Plzeň nedala gól na 3:1. Mužstvo si stále více věřilo, jak ubíhal čas. Přidali jsme čtvrtý gól a bylo hotovo. Diváci si slavnostní zápas užili a jsme rádi za tři body. Škoda, že nemáme v sezoně více výročních zápasů.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Rozhodlo prvních sedm minut, to je jasné. Zlín měl výborný nástup a pohyb, zatímco my jsme byli ještě na cestě v autobuse. Hra se poté opticky vyrovnala, otázkou ale je, jestli tím, že jsme se zlepšili, nebo Zlín polevil. Každopádně své šance jsme neproměnili a Zlín po zásluze vyhrál.“



Branky a nahrávky: 1. Veselý (Valenta, Kubiš), 6. Řezníček (Kubiš), 7. Roberts Bukarts (Honejsek, Žižka), 55. Roberts Bukarts (Nosek, Honejsek) - 58. Kratěna (Schleiss, Kracík). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:4, navíc Honejsek (Zlín) 10 min. Využití: 1:1. Třetiny: 3:0, 0:0, 1:1. Diváci: 4502.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Řezníček, Žižka, Matějíček - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Kubiš, Fořt, Veselý - Ondráček, Popelka, Šlahař - Fryšara, Sedláček, Klhůfek. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.

Plzeň: M. Svoboda (7. Hylák) - Jones, D. Sklenička, Kaňák, Moravčík, Holý, J. Kindl - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kratěna, D. Kindl - Kantner, Stach, P. Straka - Pour, Kracík, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Vyrovnané derby se hrálo dlouho bez branek. Na konci druhé třetiny však dostal Pardubice do vedení Sýkora, jenž v přesilovce pálil tvrdě od modré. Po změně stran navíc zvýšil po samostatném úniku Marosz a s Hradcem to vypadalo špatně. Favorita však vrátil do hry během minuty a půl veterán Bednář dvěma góly: poprvé trefil přesně odražený puk, podruhé si najel do levého kruhu a zápěstím vyrovnal. Nakonec se však radovali hosté: Dušek jel z pravé strany na Rybára, kterého prostřelil na přední tyči.



Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Derby s Pardubicemi je speciální zápas, skvělí fanoušci, vyprodaná hala. Bohužel, tentokrát to nebyl náš nejlepší večer. První dvě třetiny jsme neměli potřebnou energii, nedařilo se nám hrát naši hru, jakou jsme chtěli. Ceníme si toho, že se hráči i přes herní nepohodu vrátili do zápasu a dvěma góly utkání vyrovnali. Ale třetí gól rozhodl a já můžu Pardubicím jen pogratulovat.“

Miloš Holaň (Pardubice): „Viděli jsme vynikající utkání, mělo vysoké tempo, náboj play off. Mělo všechny atributy vrcholného hokeje. Musím hráče pochválit, do kabiny míří vysoký kredit. A to včetně gólmana Kacetla, který nás podržel, když už tam byla nějaká šance. Úvod jsme měli parádní, hráli jsme výbornou obranu středního pásma. Klíčem bylo nedostat první gól a také, že jsme ubránili přesilovku pět na tři, což je parádní výkon. Soupeři jsme pak dovolili po našich individuálních chybách vyrovnat, ale hned vzápětí jsme ukázali obrovskou vůli po vítězství a rozhodli. Troufnu si říct, že jsme byli lepší a vyhráli zaslouženě.“



Branky a nahrávky: 48. Bednář (Koukal, Pláněk), 49. Bednář (Cingel) - 37. P. Sýkora (Trončinský), 46. Marosz (Rolinek, P. Sýkora), 54. Dušek (Trončinský, Mojžíš). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Třetiny: 0:0, 0:1, 2:2. Diváci: 6890 (vyprodáno).

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák - Köhler, Dragoun, Šimánek - Bednář, Džerinš, Cingel - Smoleňák, Koukal, Červený - Vopelka, Kukumberg, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Hrabal, Mojžíš, Ščotka - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, Treille - J. Sýkora, Poulíček, Perret - M. Kaut, Dušek, Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Kometa si šla pro sedmé vítězství za sebou poměrně suverénně. Do vedení ji dostal v 11. minutě bek Krejčík v přesilovce pět na tři a její náskok ještě do sirény navýšil Mallet dorážkou Nečasovy střely. Litvínov se vůbec nedostával do šancí, a tak inkasoval ve poslední třetině potřetí, když Nečas využil golfákem od modré přesilovku. V tu chvíli bylo definitivně rozhodnuto.



Jiří Šlégr (Litvínov): „Jsme samozřejmě v těžké situaci, nicméně jsme nezačali vůbec špatně. Až pak přišla vyloučení, po nichž jsme hráli dvě minuty ve třech, což proti tak kvalitnímu soupeři rozhodně není ideální. Myslím, že dnes rozhodla naše nedisciplinovanost. Zároveň jsme hráli proti opravdu velké kvalitě, takže jsme bohužel prohráli.“

Jiří Horáček (Kometa): „Dobře jsme do utkání vstoupili a drželi se, čeho jsme měli a na čem jsme se domluvili. Dodržovali jsme to přesně do puntíku. Měli jsme dobrý pohyb i přesilové hry, využili jsme pět na tři i pět na čtyři potom ve třetí třetině. Dobře nám zachytal i gólman, takže jsme zápas dotáhli do vítězného konce.“



Branky a nahrávky: 50. Havlíček (M. Hanzl, L. Doudera) - 11. Krejčík (M. Erat, Nečas), 19. Mallet (Nečas), 50. Nečas (Krejčík, M. Erat), 59. Dočekal. Rozhodčí: Hodek, Kika - Ondráček, Pešek. Vyloučení: 8:4, navíc Havelka (Litvínov) 10 min. Využití: 0:2. Třetiny: 0:2, 0:0, 1:2. Diváci: 4649.

Litvínov: Petrásek - Sörvik (30. L. Doudera), Kubát, Hunkes, Baránek, Z. Sklenička, Gula - Dufek, V. Hübl, F. Lukeš - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Matoušek, Válek, Helt - Smolka, Havlíček, Havelka. Trenéři: Šlégr, D. Stránský, Weissmann a Skuhrovec.

Kometa: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, H. Zohorna, Zaťovič - Mallet, Nečas, Havránek - Vondráček, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Pokorný.

Klíčový moment zápasu? Ten přišel ve druhé minutě nastavení, kdy volný jihlavský útočník Žalčík dorazil svou vlastní střelu. Hosté se v utkání dostali i do vedení, Olomouc však dokázala výsledek otočit. Jenže v závěru druhé části nepohlídala svého kmenového hráče Zemana, jenž po tlaku svého týmu vyrovnal střelu z mezikruží.



Zdeněk Venera (Olomouc): „Hráli jsme dobře do stavu 2:1. I když Dukla vedla, tak jsme zápas otočili. Měli jsme dát určitě více než dvě branky. Od vyrovnávací branky na 2:2 se hra srovnala. My jsme stáhli sestavu na tři pětky, chtěli jsme rozhodnout, bohužel přišla zase dvě oslabení a ztráta sil. V prodloužení pak dala gól Jihlava. Bod je pro nás doma málo, dělba bodů v základní hrací době je ale spravedlivá.

Petr Vlk (Jihlava): „Bylo to vyrovnané utkání. První třetina byla od nás odehraná docela slušně, druhá už trochu platonicky a soupeř zaslouženě vedl. Pak se to srovnalo, bylo tam oboustranné přelévání hry a šance na obou stranách. Druhý gól nás nakopnul, ale i soupeř měl šance. Ve finále jsme rádi za dva body, vyhrál šťastnější.“

Branky a nahrávky: 17. Burian (Irgl, Houdek), 28. Holec (Herman) - 13. Hamill (A. Zeman, D. Kajínek), 38. A. Zeman (Čachotský, Šidlík), 62. Žálčík (Anděl). Rozhodčí: Hribik, Souček - Lhotský, V. Hanzlík. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:0. Diváci: 4180.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, Jaroměřský, J. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Jergl, Herman, Holec - Mráz, Sundher, Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Jihlava: Volden - D. Kajínek, Suchánek, Stříteský, Bryhnisveen, De La Rose, Šidlík, Váňa - Čachotský, Hamill, A. Zeman - Rabbit, Skořepa, Jiránek - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - T. Kubalík, Diviš, Rys. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Diváci v Liberci čekali na první výraznější vzrušení až do poloviny zápasu, ale stálo to za to, protože během čtyř minut padly tři góly. Dva z toho však do domácí sítě. Poprvé z hole Olesze v přesilovce, podruhé po Zdráhalově dorážce Kucserovy střely chvíli poté, co v přesilovce vyrovnával Kvapil ranou z kruhu. O vítězství Ostravanů definitivně rozhodl v čase 56:35 Dej, který ve vlastním oslabení ujel a dal na 3:1.



Filip Pešán (Liberec): „Dnes to byl z mého pohledu souboj našeho týmu proti Patriku Bartošákovi a jeho brankové konstrukci, který jsme prohráli. V závěru pak soupeř ujel z jednoho brejku, který jsme špatně sehráli. Doufám, že si schováváme šťastnější chvíle na úplný závěr sezóny.“

Pavel Trnka (Vítkovice): „Od první přesilovky, respektive našeho oslabení, jsme se dostali pod enormní tlak. Domácí si vytvářeli mraky šancí. Musím pochválit kluky za obětavost, zejména v oslabení. Samozřejmě musím vyzdvihnout výkon Patrika Bartošáka. Se třemi body jsme samozřejmě spokojeni.“



Branky a nahrávky: 34. Kvapil (P. Jelínek, Ševc) - 31. Olesz (D. Květoň, Trška), 35. P. Zdráhal (Kucsera, Kolouch), 57. Dej, 60. D. Květoň (Olesz). Rozhodčí: Roman Svoboda, Pražák - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 4:10. Využití: 1:1. Třetiny: 0:0, 1:2, 0:2. Diváci: 5275.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Jánošík, Derner - Lakatoš, Redenbach, L. Krenželok - Bakoš, P. Jelínek, Kvapil - Ordoš, Bližňák, Jašek - D. Špaček, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Vítkovice: Bartošák - Klok, Sloboda, Hrbas, Baranka, Urbanec, Trška - Olesz, Lev, Dej - D. Květoň, Roman, Tybor - Kucsera, Kolouch, Bartovič - Kurovský, Jáchym, Szturc - P. Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.