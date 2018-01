Kometa porazila Třinec, Plzeň i Zlín slaví, Sparta prohrála

Brněnská Kometa vrátila Třinci listopadovou porážku a přeskočila Oceláře v extraligové tabulce - je čtvrtá. Ve Werk Aréně rozhodla na začátku druhé třetiny, kdy v rozmezí 98 sekund třikrát skórovala.



Jiřímu Šlégrovi, novému šéfovi litvínovské střídačky, nevyšel ani druhý pokus o probuzení Vervy. Opět nebodovala a zůstane předposlední, třemi asistencemi se o to postaral plzeňský forvard Milan Gulaš.

Upevnil si tak pozici nejproduktivnějšího hráče TELH, Škoda poté potvrdila pozici extraligového lídra. V zápase se dva hráči dočkali premiérových tref - domácí Marek Baránek a Matyáš Kantner z tábora hostů.

Olomouc potvrdila svou příslušnost do nejlepší šestky extraligových celků, výhru nad devátým Chomutovem vystřílel hattrickem Jan Knotek. Piráti padli v lednu teprve podruhé, přičemž i tentokrát statečně vzdorovali rozjetému soupeři.

Mladá Boleslav stoupá extraligovou tabulkou, už je jedenáctá. Doma si poradila s poslední Jihlavou až po samostatných nájezdech. Bod navíc Dukle nezajistilo ani střídání brankářů před třetí sérií - Larse Voldena nahradil Jakub Škarek. Rozhodující trefu si připsal krásným bekhendovým blafákem Lukáš Žejdl.

Hradec Králové si polepšil na druhé místo, pod Bílou věží přetlačil liberecké Bílé Tygry, které nespasil ani svým desátým gólem v sezoně Marek Kvapil. Průměrně skóruje každý druhý večer. Svěřenci Filipa Pešána padají na 12. pozici v našlapané tabulce nejvyšší domácí soutěže.

Pardubice navázaly na vítězné páteční derby s Hradcem Králové, vyhrály na Spartě a dotáhly se s 57 body na sedmý Zlín. Dynamo uspělo i díky trefám svých srdcařů - Petra Čáslavy a Tomáše Rolinka. Pražané prohráli počtvrté z posledních pěti zápasů.

Vítkovice jsou po prohře na ledě Zimního stadionu Luďka Čajky v Tipsport extralize třetí. Berani slaví těsné vítězství 2:1 díky fantastické střele Davida Štastného, který zaskočil Patrika Bartošáka v brance Ridery pohotovým a milimetrově přesným zakončením.

Výraznější šance měli v úvodní dvacetiminutovce hosté, zlínský gólman Kašík si poradil s skákavou střelou Kloka a obstál i proti Tyborovi, jemuž sebral gólovou radost vykopnutím betonu. Či onu radost spíše odložil.



Byl to totiž právě Tybor, kdo bravurní tečí Romanovy střely v 27. minutě otevřel brankový účet večera. Tradičně slabá návštěva ve Zlíně poté sledovala obrat, domácí nejprve zaskočili Vítkovice gólem zkraje třetí třetiny - už v 38. sekundě skóroval Ferenc. V extralize se trefil vůbec poprvé.

Vítězný gól necelé tři minuty před sirénou zaznamenal Šťastný. Vítkovický kouč Petr ještě zkoušel kontrovat odvoláním gólmana Bartošáka, zamýšlenou výhodu jednoho muže v poli ovšem překazil zbytečným faulem Kurovský. Vyrovnání přesto bylo blízko - Olesz trefil břevno.

Martin Hamrlík (Zlín): „Dvě třetiny jsme byli horší tým, měli jsme tam jenom jednu ‚gólovku‘. Nemohli jsme se dostat do šancí, tak jsme před třetí třetinou zkusili prohodit všechny lajny a všechny centry. Pomohla nám pak rychle využitá přesilovka, rozhodl šťastný gól. Bod bychom brali, máme tři.“

Jakub Petr (Vítkovice): „Je to pro nás třetí zápas venku. Chtěli jsme si udržet vítěznou šňůru, ale... Byl to nemastný a neslaný hokej, utkání plynulo a oba týmy využily přesilovku. Bylo to o tom, kdo bude šťastný, a to byl Zlín. Možná opticky jsme byli více na kotouči, ale nehráli jsme svůj hokej. Štěstí, co jsme měli v Liberci, jsme neměli tady. Na konci jsme trefili břevno.“

Branky a nahrávky: 41. Ferenc (Roberts Bukarts, Freibergs), 57. D. Šťastný (Freibergs) - 37. Tybor (Roman, Sloboda). Rozhodčí: Kika, Hodek - Jindra, Zíka. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:1. Diváci: 3011. Třetiny: 0:0, 0:1, 2:0.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibregs, Nosek, Valenta, Řezníček, Žižka, Matějíček - Kubiš, Fořt, O. Veselý - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Ondráček, Popelka, Šlahař - Fryšara, P. Sedláček, Klhůfek. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Urbanec - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Szturc, Jáchym, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Skóre otevřel po 189 sekundách hry Čáslava, veterán v defenzívě Pardubic trefil přesně pod horní tyčku. Když se v páté minutě odpověděl Kudrna - při brejku poslal puk nad Kacetlovu lapačku, šlo o na dlouhé minuty o poslední sparťanský gól.



Mezitím váleli Východočeši, místy na ledě vyloženě dominantní. Do první přestávky se prosadil Rolinek s Poulíčkem a dali Dynamu dvougólový náskok. Ten v 26. minutě mohl zdůraznit Ján Sýkora, jenže jindy šikovný slovenský útočník při trestném střílení zklamal - minul klec.

Domácí se dostali zpátky do hry na začátku třetí periody, svou aktuální střeleckou formu ukázal Klimek a snížil na 2:3. Skóroval za posledních šest zápasů hned pětkrát. To ovšem bylo od Pražanů vše. Výhru Pardubic dokonal v 51. minutě překvapivou střelou na Lacovu vyrážečku Tomášek.

František Výborný (Sparta): „Nemůžeme být samozřejmě spokojení. My jsme se na to připravovali, Pardubice hrajou dobře a hrály jednoduše. My jsme je dostali na koně. Hráli jsme už minule doma o šest bodů s Chomutovem a také jsme to nedokázali zvládnout. Pardubice měly v první třetině víc šancí, od druhé třetiny jsme se trošku zvedali. Snaha tam byla, ale to, co jsme si řekli - osobní souboje vyhrávat a jít ještě víc do branky - tam nebylo. Tak jako daly Pardubice gól. Zdá se to jednoduché, ale pro brankáře je to strašně těžké. Naši obránci to tam nečistili.“

Pavel Marek (Pardubice): „Jsem hrozně moc rád, že se nám podařilo navázat na výborný zápas v Hradci Králové. Nepodlehli jsme nějaké přehnané euforii a hráli jsme opravdu týmově. Rozehráli jsme zápas velmi dobře a skoro v celém jeho průběhu jsme vedli. Kluci výborně bránili předbrankový prostor. I když nás třeba Sparta zatlačila, tak bylo důležité, že jsme si drželi pozice. Opět nám pomohl výborně chytající Ondra Kacetl „



Branky a nahrávky: 5. A. Kudrna (Reichenberg, J. Hlinka), 41. Klimek (Pech) - 4. Čáslava (Marosz), 10. Rolinek (Trončinský, P. Sýkora), 16. Poulíček (Wishart, T. Svoboda), 51. Tomášek (Wishart, Holland). Rozhodčí: Lacina, M. Petružálek - Frodl, Komárek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 8761. Třetiny: 1:3, 0:0, 1:1



Sparta: J. Laco - T. Pavelka, Z. Michálek, Kalina, Ďaloga, Piskáček, Švrček, Nedomlel - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Forman, Pech, Klimek - A. Kudrna, J. Hlinka, Reichenberg - Rousek, Černoch, Uher. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Hrabal, Mojžíš, Holland - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - J. Sýkora, Poulíček, Perret - M. Kaut, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Aktivněji vstoupili do utkání hosté, Pavelka musel řešit nelehké situace při šancích Bakoše a Jánošíka. Hradec Králové se dostal do náporu až díky vyloučení libereckého útočníka Lakatoše v 17. minutě. Aktivní byl Cibulskis, napoprvé se hradecký bek gólu nedočkal, v čase 17:53 už ovšem slavil. Za Januse sklepl odražený puk.

Bílí Tygři vyrovnali ve druhé třetině, ve které byli střelecky velmi aktivní - vypálili 11krát. Pavelku mezi třemi tyčemi domácích překonal Kvapil. Končila 36. minuta, když za něj dorazil Ševcovu střelu. Hradec Králové nakonec zaváhání z pátečního derby s Pardubicemi přece napravil.

V čase 46:43 našel Koukal před brankou Smoleňáka a ten na dvakrát překonal Januse v liberecké kleci. Na 3:1 poté zvýšil Berger, a určil tak definitivní podobu výsledku. Hosté se sice pokoušeli ještě zápas zvrátit ve svůj prospěch, ale ani hra bez gólmana kýžený kontaktní gól nepřinesla.

Pavel Hynek (Hradec Králové): „Chtěl bych v první řadě poděkovat klukům za výkon a vydřené body. Začala poslední čtvrtina základní části a každý zápas bude jak pro nás tak pro soupeře strašně důležitý. Tomu odpovídala hra. Byla to taktická bitva, hodně úporný hokej o každý metr ledu. Nebylo to moc o hokejové kráse. Myslím, že rozhodl důraz na brankovišti. My jsme tam dotlačili první gól v přesilovce, pak byl na brankovišti důraznější soupeř, ale my jsme z toho prostoru nakonec dali rozdílový gól. Pro nás to byl těžký zápas, v němž jsme chtěli odčinit páteční porážku v derby. Jsem rád, že se to podařilo.“

Filip Pešán (Liberec): „My jsme odehráli stejný zápas jako posledních snad 40 kol. Hrajeme dobře, jsme vyrovnaný tým, ale chování našich lídrů - například co předvedl Petr Jelínek - nás opakovaně posílá do proher. Jestli si tohle lídři týmu neuvědomí, tak nás nezachrání v sezoně nic. Máme doma čtyři utkání, která rozhodnou o tom, jestli bude sezona úspěšná. Pokud se dostaneme do předkola, můžeme ještě hodně promluvit do konečných výsledků. Jestli se tam nedostaneme, můžeme mít ještě velký problém.“



Branky a nahrávky: 18. Cibulskis (Graňák, Smoleňák), 47. Smoleňák (Koukal), 56. Berger (Vopelka, R. Pavlík) - 36. M. Kvapil (Ševc, Pyrochta). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:6, navíc Zámorský - P. Jelínek, Jánošík všichni 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4646. Třetiny: 1:0, 0:1, 2:0.

Hradec Králové: J. Pavelka - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák - Köhler, Dragoun, Cingel - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Džerinš - Smoleňák, Koukal, M. Látal - Vopelka, Berger, R. Pavlík - Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Liberec: Janus - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - Ordoš, P. Jelínek, M. Kvapil - Lakatoš, Bližňák, Jašek - D. Špaček, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Boleslavští mohli jít do vedení ve třetí minutě, Klepiš si ale svou střelou na norského gólmana Voldena nepřišel. Jihlava poté měla k dispozici dvě přesilovky po sobě, nevytvořila si jedinou výraznější šanci, naopak málem inkasovala. Pabiška při přečíslení dva na jednoho trefil Voldenovu hůl.

Na gól se nakonec ve ŠKO-ENERGO Aréně čekalo až do 27. minuty, kdy jihlavský kapitán Čachotský vybruslil s kotoučem na holi zpoza branky a překonal Maxwella. V polovině základní hrací doby srovnal Orsava a boleslavský obrat poté završil 61 sekund před druhou přestávkou Valský. Do branky Dukly doklepl nahození Emingera od modré čáry.

Ve třetí třetině mohl navýšit vedení Středočechů Musil, jenže Volden se výborně přemístil a puk zastavil. V pokračující boleslavské přesilovce poté selhal i Klepiš, nadvakrát nedostal puk přes beton jihlavského gólmana. A tak udeřili hosté, v 53. minutě se Hlinka od pravého mantinelu protáhl před Maxwella a amerického olympionika po náramném sólu překonal střelou pod horní tyčku.

Utkání dospělo do prodloužení, ve kterém Mladá Boleslav přečkala jedno oslabení. Rozhodovaly tedy až samostatné nájezdy, ve kterých se prosadili za domácí Orsava a Žejdl, zatímco z hostů skóroval jen Žálčík.

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): „Jihlava měla daleko lepší vstup do utkání, což je pro mě velké zklamání. Připravujeme se, víme, že Jihlava hraje urputný hokej, ale bohužel náš začátek byl takový, jaký byl. Měli jsme v nohách cestování z Třince plus těžký zápas, takže bych dokázal pochopit první tři čtyři minuty, ale ne první třetinu. Pak nám to chybí. Navíc máme zoufalé proměňování šancí. Dnes jsme třikrát trefili konec hokejky gólmana, těsně před koncem tam byla spojnice. Předtím tyčka. My potřebujeme, když vedeme 2:1, dát ještě jeden gól, abychom se trošku uklidnili. Abychom pořád měli pod sebou takový polštářek. Zatím celá sezona se ale odvíjí v tomto duchu. Zaplaťpánbůh za bod navíc.“

František Zeman (Jihlava): „Do utkání jsme vstoupili dobře a první i třetí třetinu jsme byli lepší. Ve druhé jsme si bohužel nechali tři hráče vyloučit, domácí hráli šest minut přesilovou hru, což si myslím, že je dostalo do zápasu. Výsledek otočili a do třetí třetiny šli s vedením. Cením si toho, že hráči nic nezabalili a srovnali. V prodloužení byly šance na obou stranách, domácí jich měli více. Penalty jsou už loterií.“



Branky a nahrávky: 31. Orsava (Valský, Kotvan), 39. Valský (Eminger, Pacovský), rozhodující nájezd Žejdl - 27. Čachotský (Šidlík), 53. M. Hlinka (Rabbit, Bryhnisveen). Rozhodčí: Hejduk, M. Sýkora - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3397. Třetiny: 0:0, 2:1, 0:1 - 0:0.

Mladá Boleslav: Maxwell - Říha, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Dlapa, Kotvan - Valský, Žejdl, Orsava - Kousal, P. Musil, Klepiš - Lenc, Holík, Pacovský - M. Procházka, Urban, Pabiška. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Jihlava: Volden (od 3. série nájezdů Škarek) - Suchánek, D. Kajínek, Bryhnisveen, Stříteský, De La Rose, Šidlík, Váňa - Čachotský, Hamill, A. Zeman - Dostálek, Skořepa, Jiránek - Rabbit, M. Hlinka, Anděl - Žálčík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Domácí měli první velkou šanci v 10. minutě, Irgl jel sám na Štěpána Lukeše. Chomutovský gólman ho vychytal. Olomouc se tak poprvé radovala až o čtyři minuty později, přesilovou hru bleskově využil Knotek.

Když na začátku druhé třetiny zvýšil na 2:0 po Houdkově chytré přihrávce Burian, nakročili svěřenci kouče Venery k dalšímu vítězství. Jenže Piráti nehodlali složit zbraně. Dál bojovali a diváci v plechem pobité hale sledovali napínavou bitvu. Ke vzpouře zavelel v 25. minutě Vondrka, ne jeho gól odpověděl Irgl.

Ve třetí třetině hosté opět snížili na rozdíl jediné branky, to když za Konrádova záda pohotově poslal skákavý kotouč Poletín. Přetahovaná pokračovala, na 3:3 vyrovnal v 55. minutě Koblasa, jenže olomoucké vítězství poté zařídil dvěma góly Knotek a zkompletoval svůj hattrick.

Zdeněk Moták (Olomouc):„Po dvě třetiny to byl od nás zodpovědný, bojovný, obětavý výkon, i výborný, zaslouženě jsme vedli. Jako bychom se toho ale báli, nechali jsme soupeře srovnat. Dva góly jsme dostali ve vlastní přesilovce, což mě slušně řečeno mrzí. Morální síla mužstva se však ukázala; dali jsme ještě dvě branky, mužstvo zase začalo bojovat a dotáhli jsme zápas do vítězného konce. Je tam ale stále vykřičník, musíme se na to podívat, abychom byli ve zbývajících zápasech lepší.“

Jan Šťastný (Chomutov):„My jsme na poradě před utkáním upozorňovali naše mužstvo, že pokud chceme uspět, tak se musíme domácím vyrovnat v bruslení, agresivitě a bojovnosti, což se nám dvě třetiny vůbec nedařilo. Až ve třetí části po kontaktní brance na 2:3 jsme se domácím ve zmiňovaných parametrech vyrovnali. Srovnali jsme skóre ve vlastním oslabení, ale pak jsme inkasovali v přesilovce a utkání se zlomilo na stranu domácích, kteří zaslouženě vyhráli.“



Branky a nahrávky: 14. J. Knotek (Škůrek, Vyrůbalík), 22. Burian (Houdek, Strapáč), 32. Irgl (Burian, J. Galvas), 56. J. Knotek (Eberle, Čáp), 59. J. Knotek (Eberle) - 25. Vondrka (Dietz, Flemming), 48. Poletín (V. Růžička ml., Lauko), 55. Koblasa (Vondrka). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 4012. Třetiny: 1:0, 2:1, 2:2.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, Jaroměřský, J. Galvas, od 41. navíc Čáp - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Jergl, Herman, Holec - Podlaha, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Chomutov: Š. Lukeš - Flemming, Dietz, Valach, Grman, Slovák, Knot, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Koblasa - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Lauko, Smejkal, Poletín - Havel, Chlouba, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Domácí zaskočili Plzeň rychlým gólem, Hübl našel přihrávkou zpoza branky Lukeše a už po deseti sekundách se na Zimním stadionu Ivana Hlinky měnilo skóre. Vedení ovšem Litvínovu dlouho nevydrželo, ve čtvrté minutě srovnal Kratěna.

Plzeň poté na ledě dominovala, do vedení ji ještě před přestávkou poslal Stach. Na střelecké pokusy vyhráli hosté první třetinu 13:4. V té druhé doletěly až ke Kantorovi jen čtyři puky, dva z nich ovšem skončily v síti Vervy. Litvínov se trefil také dvakrát, a tak po čtyřiceti minutách hry platilo skóre 3:4 z pohledu domácích.

Plzeň přišla o svůj náskok ve 44. minutě po parádní ráně z první v podání Lukeše. Z mezikruží nedal Svobodovi v brance Škody šanci. Domácí byli aktivní, dál se snažili zdolat extraligového lídra. Když se ovšem poté v 52. minutě hrálo čtyři na čtyři, prosadil se plzeňský bek Jones a nasměroval hosty k vítězství.

Jiří Šlégr (Litvínov):„Začátek jsme měli dobrý. Potřebovali jsme dát první branku, přesto jsme bohužel třetinu prohráli. Vzhledem k tomu, že jsme změnili systém hry, kluci si na to zvykají. Od druhé třetiny se ale naše hra zlepšovala. Škoda, že jsme v závěru nedokázali vyrovnat, šance jsme na to měli. Chtěl bych kluky pochválit, výkon byl bojovný a snažili se dodržovat pokyny, které jsme jim dali. Jsem přesvědčený, že pokud budeme hrát jako dnes, tak výsledky přijdou.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Úvod zápasu nám stejně jako ve Zlíně nevyšel, dostali jsme po deseti vteřinách gól. Na můj vkus jsme dělali řadu chyb, naštěstí jsme třetinu otočili. Ve druhé a třetí třetině jsme měli řadu nepřesností, zbytečné fauly, chyby. I přesto, že jsme získali tři body, musíme hru s pukem i další věci zlepšit.“



Branky a nahrávky: 1. F. Lukeš (V. Hübl, L. Doudera), 28. Gerhát (F. Lukeš), 38. Baránek (M. Hanzl, Havlíček), 44. F. Lukeš (V. Hübl, Gerhát) - 4. Kratěna (Pour, Moravčík), 17. Stach (Kracík, Gulaš), 28. Kantner (Gulaš, Mertl), 32. Moravčík (Gulaš, Mertl), 52. Jones (Stach, D. Sklenička). Rozhodčí: Bejček, Šír - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 4243. Třetiny: 1:2, 2:2, 1:1.

Litvínov: Kantor - L. Doudera, Kubát, Hunkes, Šesták, Gula, Baránek - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - M. Hanzl, Havlíček, Trávníček - Havelka, Smolka, Matoušek - Dufek, Válek, Helt. Trenéři: Šlégr, D. Stránský, Weissmann a Skuhrovec.

Plzeň: M. Svoboda - Vráblík, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Kaňák, Moravčík - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, Kratěna, Schleiss - P. Straka, Stach, D. Kindl - Hollweg, Kracík, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Smrtelným se pro Třinec stal začátek druhé třetiny. Domácí do ní vstupovali s jednogólovým mankem po zásahu brněnského tahouna Martina Erata. Jenže z prostředního dějství uběhlo jen 127 sekund a Oceláři najednou zaostávali už o čtyři branky. Podruhé se prosadil Erat, během jediného oslabení se trefili Čermák s Nečasem.

Třinecký kouč Varaďa zareagoval oddechovým časem, který pomohl zastavit smršť Komety. Brzy poté se trefil Polanský a upravil na 1:4. V 32. minutě navíc využil přesilovou hru Vlach a domácí se vrátili do zápasu. Během třetí třetiny se pak snažili Oceláři vstřelit kontaktní gól, ideální šanci jim nabídly dvě přesilovky za sebou.

Brněnští hráči obě ubránili, jednou i s velkou dávkou štěstí - volný puk na brankovišti nedokázali poslat za gólmana Langhamera ani Marcinko, ani Martin Růžička. Gól na 3:4 pak Varaďovým svěřencům upřeli rozhodčí, když se upískli po nejistém zákroku brankáře Komety. Hosté definitivně rozhodli o své výhře v 58. minutě, od modré překonal Hamerlíka Krejčík.

Marek Zadina (Třinec): „První třetinu jsem se prvních deset minut rozkoukávali a Kometa měla více ze hry. Ale pak se to trošku obrátilo, dostali jsme se z tlaku, bohužel jsme dostali gól. Začátek druhé třetiny přinesl neskutečné zatmění, výpadek, který nás stál zápas. Dostali jsme tři rychlé góly, ale ani za stavu 0:4 to mužstvo nezabalilo a ukázalo charakter. Kluci začali dřít a dali jsme na 2:4. Chtěli jsme v třetí třetině dát kontaktní gól, bohužel se nám to nepovedlo. Hostující gólman zachytal výborně.“

Kamil Pokorný (Brno): „Po vítězství a dlouhé cestě z Litvínova jsme kladli důraz na dobrý úvod a splnili jsme to výborně. První třetina byla z naší strany velice slušná a šli jsme do vedení. Ve druhé třetině nám vyšel úvod a vypadalo to téměř jako K.O. Ale soupeř se zvedl, a to i díky tomu, že jsme měli strašně moc vyloučených. Třinec se vrátil do zápasu, v třetí třetině jsme znovu měli dvě vyloučení, ale udrželi jsme to. Zvládli jsme to díky obětavosti a výbornému výkonu brankáře Langhamera.“



Branky a nahrávky: 25. Polanský (Martin Růžička, Svačina), 32. Roman Vlach (Marcinko, Martin Růžička) - 16. M. Erat (Vincour, J. Krejčík), 21. M. Erat (J. Hruška, R. Zohorna), 22. L. Čermák (Dočekal), 23. Nečas, 58. J. Krejčík. Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Lederer, V. Hanzlík. Vyloučení: 2:7, navíc Zaťovič (Brno) 10 min. Využití: 1:1 V oslabení: 0:2. Diváci: 4767. Třetiny: 0:1, 2:3, 0:1.

Třinec: Hamerlík - M. Doudera, Jank, Linhart, Roth, D. Musil, Kovář - Martin Růžička, Marcinko, Svačina - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Cienciala, Polanský, Mikulík - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Brno: Langhamer - O. Němec, J. Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Haščák, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Pokorný.