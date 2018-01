Litvínov padl podesáté v řadě. Pardubice už jsou v šestce, stoupá Liberec

Královské postavení v této sezoně potvrdila vedoucí Plzeň, která ve šlágru porazila druhý Hradec Králové 3:2 a zvýšila svůj náskok na jedenáct bodů. Třetí je Třinec, který uspěl v moravskoslezském derby na ledě Vítkovic a vyhrál 4:1.

Předkolo play-off se začíná vzdalovat Chomutovu, momentálně je dvanáctý a na desátou pozici ztrácí čtyři body. Naopak po dlouhé době do desítky poskočil Liberec, jenž si doma poradil s Olomoucí 3:0. A dokonce do šestky se po vítězství 3:2 nad Mladou Boleslaví vměstnaly Pardubice.

Dva góly vítězů dal Ondřej Kovařčík, ty však nebyly nejdůležitější. Stěžejní byl vstup Třince do utkání. Už ve třetí minutě ho dostal do vedení Rákos, jenž se střelou přes beka trefil přesně k bližší tyči. A podobně důležitý byl gól Petružálka z času 19:17, kdy po rychlém brejku zamířil do tyčky, odkud se puk odrazil do tyče. Před vyprodanou halou Třinec oslavil třetí výhru v řadě.



Transparent vítkovických fanoušků v moravskoslezském derby proti Třinci

Branky a nahrávky: 27. Baranka (Tybor) - 3. Rákos (J. Petružálek, Linhart), 20. J. Petružálek (Rákos, M. Doudera), 25. O. Kovařčík (Hrňa), 48. O. Kovařčík z trestného střílení. Rozhodčí: Staňo, Štefík - Výleta (všichni SR), Tošenovjan. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Třetiny: 0:2, 1:1, 0:1. Diváci: 10.004 (vyprodáno).



Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, D. Krenželok, Urbanec - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, Szturc - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, Hudeček, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Linhart, Adámek, Kovář, D. Musil - J. Petružálek, Rákos, Chmielewski - Martin Růžička, R. Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Hrňa, Cienciala, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Velký podíl na vítězství Plzně má nejproduktivnější hráč extraligy Milan Gulaš, který byl u všech jejích gólů: jeden dal a dva připravil. Poprvé za stavu 0:1, kdy domácí fandy zchladil hostující veterán Bednář, využil chybu v rozehrávce soupeře a zpoza branky bleskově našel Kantnera, jenž pálil rychle a přesně k tyči. Podruhé reagoval vyrovnával na konci první třetiny v přesilovce. A potřetí opět v početní výhodě našel na pravém kruhu volného Indráka, jehož rána rozhodla.



Plzeňský lídr Milan Gulaš hovoří k fanouškům a vyzývá je, aby fandili slušně, aby klub nemusel platit pokuty

Branky a nahrávky: 8. Kantner (Mertl, Gulaš), 20. Gulaš (Kratěna, Moravčík), 26. Indrák (Kracík) - 4. Bednář (Džerinš, Graňák), 16. Berger (Dragoun). Rozhodčí: Fraňo, Šír - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Třetiny: 2:2, 1:0, 0:0. Diváci: 7401.



Plzeň: M. Svoboda - Jones, D. Sklenička, Čerešňák, J. Kindl, Kaňák, Moravčík - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, Kratěna, Schleiss - T. Kubalík, Kracík, Indrák - Hollweg, Kodýtek, D. Kindl. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Hradec Králové: J. Pavelka (26. Rybár) - Cibulskis, Čáp, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Gregorc - Bednář, Džerinš, Cingel - Vopelka, Koukal, Červený - Köhler, Dragoun, Berger - R. Pavlík, Kukumberg, Zigo. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Sparta uspěla v Litvínově poprvé od listopadu 2013. Tentokrát však moc práce neměla. Do vedení ji dostal už v čase 1:35 Uher v oslabení, náskok zvýšil ještě v první třetině Kumstát bekhendovým zakončením zblízka. Když v úvodu druhé části zvyšoval na 3:0 Buchtele, bylo rozhodnuto. Domácí byli neškodní a bezradní, často chybovali a nepomohly jim ani čtyři nové tváře v sestavě: obránce Čutta a útočníci Řehoř, Mikúš a Marek Růžička.



Na střídačce Sparty se objevil Radim Rulík, ještě nedávno kouč Litvínova

Branky a nahrávky: 42. J. Mikúš (M. Hanzl) - 2. Uher, 13. Kumstát (J. Hlinka), 22. Buchtele (P. Vrána, Jarůšek), 59. Forman (Z. Michálek, Ďaloga). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pražák - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Třetiny: 0:2, 0:1, 1:1. Diváci: 4748.



Litvínov: Kantor - Iberer, Šesták, Gula, L. Doudera, Čutta, Baránek - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - Kůs, J. Mikúš, Marek Růžička - Jurčík, Válek (21. M. Hanzl), Trávníček - Šimeček, Řehoř, Stříbrný. Trenéři: Šlégr, D. Stránský, Skuhrovec a Weissmann.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, Ďaloga, Kalina, J. Mikuš, Švrček, T. Pavelka - Forman, Pech, Klimek - Jarůšek, P. Vrána, Buchtele - Kudrna, Černoch, Říčka - Kumstát, J. Hlinka, Uher. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Chomutov proti Jihlavě nebodoval poprvé v sezoně. Na Vysočině to byl vyrovnaný zápas, ve kterém nejprve vedli hosté a pak zase domácí. Rozhodující moment přišel v 57. minutě, kdy Vlastimil Dostálek dorazil střelu Kajínka do prázdné branky. Hosté ještě zkoušeli hru bez brankáře, ale už nedokázali vytvořit žádnou gólovou příležitost.



Branky a nahrávky: 15. Stříteský (Čachotský, Dostálek), 16. Suchánek (Diviš, Seman), 57. Dostálek (D. Kajínek) - 4. Poletín (Smejkal), 22. Koblasa (Knot). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Gebauer, Jindra. Vyloučení: 5:4, navíc Valach (Chomutov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Třetiny: 2:1, 0:1, 1:0. Diváci: 4002.



Jihlava: Kořenář - D. Kajínek, Suchánek, De la Rose, J. Zdráhal, Stříteský, Váňa, Půža - Čachotský, A. Zeman, Dostálek - Hamill, Skořepa, P. Straka - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Seman, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Grman, Flemming, Dietz, Slovák, Knot - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Huml, Koblasa - Tomeček, Smejkal, Poletín - Havel, Šťovíček, Dlouhý - Lauko. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Rozjetá Boleslav neuspěla po sérii čtyř výher. Ale na východě Čech nepředvedla špatný výkon. Utkání rozhodl ve 44. minutě Jordann Perret, jenž ujel obraně a zakončil svůj nájezd pěknou bekhendovou kličkou. Rozhýbal gólmana Maxwella a nedal mu šanci. Pardubice chvíli předtím neproměnily ještě trestné střílení. Hosté v závěru zkoušeli i hru bez brankáře, leč marně. A v tabulce tak vypadli z desítky.



Branky a nahrávky: 2. Treille (T. Svoboda, Tomášek), 23. Rolinek (T. Svoboda, P. Sýkora), 44. Perret (Wishart, Poulíček) - 21. Němeček (Valský), 33. Pacovský (Lenc). Rozhodčí: Hradil, Pavlovič - Ganger, Ondráček. Vyloučení: 2:3, navíc Orsava (M. Boleslav) do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Třetiny: 1:0, 1:2, 1:0. Diváci: 7760.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Hrabal - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Mladá Boleslav: Maxwell - Hrdinka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Dlapa, Kotvan - Valský, Žejdl, Orsava - Flynn, P. Musil, Klepiš - Lenc, P. Holík, Pacovský - Volf, Urban, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Kometa už po sérii tří proher potřebovala zabrat a v 11. minutě ji uklidnil Vondráček, jenž úplně sám před gólmanem mířil mezi jeho betony. Vyrovanou bitvu naklonil na domácí stranu definitivně v polovině utkání obránce Krejčík, jenž v přesilovce skóroval nenápadným nahozením, které zapadlo do horního rohu. Zlín vyšel už potřetí za sebou naprázdno a spadl na desáté místo.



Brněnský Tomáš Vondráček se raduje z úvodního gólu, který Kometu nasměroval k vítězství.

Branky a nahrávky: 11. Vondráček (Mallet), 31. Krejčík (M. Erat, Zaťovič), 55. O. Němec (J. Hruška, Krejčík) - 38. Okál (D. Šťastný, Roberts Bukarts). Rozhodčí: Úlehla, Kubičík - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 8:9, navíc Roberts Bukarts a Žižka (oba Zlín) 10 min. Využití: 1:1. Třetiny: 1:0, 1:1, 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno)



Kometa: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, Zaťovič - Haščák, V. Němec, Vincour - H. Zohorna, Nahodil, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Řezníček, Žižka, Matějiček - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - Ondráček, Fořt, Klhůfek - Kubiš, Fryšara, O. Veselý - Václavek, Popelka, Illo. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.

Vyrovnané utkání se zlomilo na konci druhé třetiny. Bylo jasné, že kdo dá první gól, bude mít k vítězství blíž. V přesilovce se to v čase 39:36 povedlo Jelínkovi, jenž skóroval zblízka bekhendem do horního růžku. Klid dal domácím v 50. minutě Redenbach, který si zaklepal hokejkou o led, dostal přesnou přihrávku a zprava zamířil přesně. Liberec vyhrál počtvrté za sebou, brankář Will má čtvrtou nulu v sezoně.



Bývalý hokejový útočník Petr Nedvěd (uprostřed) se objevil v hledišti na utkání Liberce

Branky a nahrávky: 40. P. Jelínek (Redenbach, Bakoš), 50. Redenbach (Bakoš, Ševc), 55. Kvapil (Bakoš, Ševc). Rozhodčí: Hribik, M. Sýkora - Zíka, D. Klouček. Vyloučení: 5:8. Využití: 3:0. Třetiny: 0:0, 1:0, 2:0. Diváci: 5547.



Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Derner, Kolmann, Šmíd - Bakoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, Kvapil - Lakatoš, Redenbach, Jašek - J. Stránský, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, L. Galvas, Jaroměřský - Irgl, J. Knotek, Burian - Eberle, Strapáč, Laš - Jergl, Herman, Holec - Skladaný, Mráz, Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.