Pardubice jsou ve čtvrtfinále. Liberec bude hrát v předkole se Spartou

Pardubice se ve čtvrtfinále utkají s Třincem, jenž končí i přes porážku 2:3 po nájezdech v Mladé Boleslavi třetí. Při bodové rovnosti s Vítkovicemi má totiž lepší vzájemnou bilanci.

Ostravany tak čekají tuhé bitvy s pátou Kometou. První Plzeň, která vytvořila nový klubový rekord v počtu nasbíraných bodů (107), a druhý Hradec Králové si na svého soupeře pro play off počkají - vzejde z postupujících z předkola, které startuje už v úterý.

V posledním kole si trochu spravili náladu v Chomutově, jenž po loňské účasti v semifinále tentokrát skončil až jedenáctý. Piráti však porazili Spartu 4:2 a o krok se přiblížili jistotě, že se vyhnou baráži.

V tomto směru budou mít v šestikolovém play out mnohem větší starosti v Mladé Boleslavi, na kterou ztrácí předposlední Jihlava už jen osm bodů. Poslední Litvínov po prohře 0:4 v Brně má manko už patnáct bodů a jeho naděje existují spíše v teoretické rovině.

Liberec se snažil urvat šesté místo a dvakrát v utkání vedl. Poprvé po trefě Bulíře hned v úvodu utkání, podruhé díky Bakošovi, jenž v přesilovce zareagoval na Oleszovo vyrovnání. Jenže Vítkovice utkání nakonec otočily, byť pouze v prodloužení - v čase 61:03 dával rozhodující gól Hrbas střelou zpoza obránce. Kdyby Ostravané vyhráli v základní hrací době, skončily v konečné tabulce třetí.



Jakub Petr (Vítkovice): „Jsem strašně rád, že jsme ve čtvrtfinále a že jsme v posledních třech kolech vyvrátili nejrůznější spekulace. Zápas ani moc nechci hodnotit. Získali jsme v základní části 92 bodů, čtvrté místo po základní části. Lehce jsme doufali a je to tam. Liberec jsme poslali do předkola a budeme mu přát postup proti Spartě.“

Filip Pešán (Liberec): „Odehráli jsme vyrovnaný zápas. Bohužel od druhé třetiny se spustila smršť vyloučených a zápas ztratil tempo. Pak to byla přetahovaná, bohužel se špatným koncem pro nás. Bohužel jsme pak v závěru ani v prodloužení nevyužili přesilovku. Pokud jde o Spartu, při současné formě týmů kolem nás si nemůžeme vybírat. Všechny týmy hrají ve výborné formě.“



Branky a nahrávky: 10. Olesz (Hrbas, Dej), 22. Szturc, 61. Hrbas - 2. Bulíř (Jánošík, M. Kvapil), 12. Bakoš (Filippi, Bulíř). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 11:10, navíc Výtisk 10 min. a do konce utkání - Bakoš 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Třetiny: 1:2, 1:0, 0:0. Diváci: 7058.



Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Roman, D. Květoň - Szturc, Mahbod, Bartovič - P. Zdráhal, S. Stránský, Kurovský. Treméři: Petr a Trnka.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Šmíd, Maier, Jánošík, Derner - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bulíř, Filippi, M. Kvapil - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Jašek, Bližňák, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Pardubice se dostaly do vedení díky veteránovi Rolinkovi, jenž v osmé minutě tečoval Trončinského ránu od modré. Favorizovaní hosté však ještě do přestávky vyrovnali díky Smoleňákovi a po změně stran rozhodli dvěma góly o vítězství. Rozdílový gól vstřelil Vopelka, jenž se prosadil bekhendovou přízemní střelou mířící přesně nad beton gólmana Kacetla. Definitivně rozhodl v polovině duelu Zigo.



Miloš Holaň (Pardubice): „Zápas provázela vynikající atmosféra a bylo to derby se vším všudy. Předpokládali jsme - jelikož jde o derby i vzhledem k posledním výsledkům - že Hradec zápas neodevzdá. Velice aktivně jsme začali, dali jsme první gól, ale zbrzdila nás dvě vyloučení, kvůli kterým se do hry nedostali všichni hráči. Naše tempo se tím zpomalilo. Ve druhé třetině nám Hradec odskočil. Nebyli jsme dostatečně hladoví a pak už jsme se v křeči a přemíře snahy snažili zápas otočit. Chybělo nám trochu štěstí, neblokovali jsme střely, prohrávali jsme buly, což jsou detaily, co mohou tým nakopnout.“



Václav Sýkora (Hradec Králové): „Měli jsme druhé místo jisté, ale to neznamenalo, že zápas není důležitý. Po reprezentační pauze jsme nezačali dobře, dvakrát jsme neuspěli, takže z tohoto pohledu pro nás mělo utkání svůj význam. Navíc jsme chtěli dorovnat vzájemnou bilanci v sezoně. Domácím vyšel lépe start, což vyústilo v jejich vedení, nám se podařilo srovnat a ve druhé třetině odskočit do vedení. Tam už se náš výkon začal zvedat a s dvougólovým náskokem jsme hráli mnohem klidněji. Měli jsme další tutové šance, zejména na začátku třetí třetiny, kdy jsme neproměnili nájezd dva na jednoho. Zápas jsme se poté snažili takticky v klidu dohrát. Výhra v posledním zápase před play off je pro nás důležitá.“



Branky a nahrávky: 8. Rolinek (Trončinský, Marosz) - 15. Smoleňák (Červený, Koukal), 29. Vopelka (Zigo, Zámorský), 31. Zigo (R. Pavlík, Gregorc). Rozhodčí: Šír, Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:6. Bez využití: Třetiny: 1:1, 0:2, 0:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Ščotka, Hrabal, Mojžíš - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Machala, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Hradec Králové: J. Pavelka - Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík, Vydarený, Pláněk, Zámorský - Smoleňák, Koukal, Červený - M. Látal, Kukumberg, Cingel - Köhler, Berger, Šimánek - Vopelka, Zigo, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

V Chomutově to byla přetahovaná. Nejprve vedli domácí po brzkém zásahu Flemminga z času 1:45 v přesilovce. Pak skóre otočila Sparta díky trefám Voráčka s Kropáčkem. Jenže to samé se povedlo domácím - konkrétně mladému útočníkovi Šťovíčkovi, jenž nejprve vyrovnával v početní výhodě a pak dokonce ve vlastním oslabení dával na 3:2. Definitivně rozhodl při hře bez brankáře Lauko. Domácí se tak dočkali plného bodového zisku po šesti duelech.

Vladimír Růžička (Chomutov): „Bylo cítit zklamání, že jsem se nedostali do předkola play off, protože jsem o to chtěli se Spartou bojovat. Sparta nastoupila s mladšími hráči a nechala odpočívat zkušenější. Pro nás to bylo strašně těžké utkání, raději bychom hráli proti kompletní Spartě, protože mladí kluci čekají na šanci. Podle toho se zápas také vyvíjel, Sparta hrála výborně a my jsem rádi, že nakonec bereme tři body.“



Jaroslav Nedvěd (Sparta): „Celý rok jsem se chystali, že budeme hrát na trochu více mladých kluků, což se nám bohužel povedlo až v posledním zápase základní části, protože jsem v předchozích 51 kolech tahali nějaké kaštany z ohně. Jsme moc rádi, že si kluci zahráli a odehráli utkání se ctí. Nehodnotím zápas, ale jsem rád za kluky, kteří mi od mladšího dorostu prošli rukama. Alespoň v závěru sezony dostali možnost zahrát si před vlastním play off extraligu. Gratuluji Chomutovu k vítězství v závěru byl zkušenější.“



Branky a nahrávky: 2. Flemming, 46. Šťovíček (Hlava, Slovák), 52. Šťovíček (Lauko, Dietz), 59. Lauko (Vantuch) - 34. T. Voráček (Jarůšek, A. Kudrna), 37. Kropáček (Černoch). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 6:5, navíc Švrček (Sparta) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Třetiny: 1:0, 0:2, 3:0. Diváci: 3825.

Chomutov: Š. Lukeš - Flemming, Dietz, Valach, Knot, Slovák, Szathmáry, J. Mrázek - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - V. Tomeček, Skokan, Koblasa - Vantuch, Huml, Poletín - Hlava, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Sparta: Laco - T. Pavelka, Voráček, J. Mikuš, Jandus, Jeřábek, Švrček, Eliáš - Jarůšek, Klimek, A. Kudrna - Kumstát, Pšenička, Říčka - Uher, Černoch, Kropáček - O. Procházka, Komárek, Wojnar. Trenér: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.



Kometa se chtěla s fanoušky rozloučit v základní části vítězstvím a dokázala do puntíku, navíc s čistým kontem. Vítězný gól vstřelil v čase 13:01 Zohorna, který doklepl do sítě svou vlastní střelu. Neškodný Litvínov navíc srazil čtyři vteřiny před koncem první třetiny Krejčík další dorážkou po drtivém tlaku. Pak už domácí trochu polevili, přesto nakonec ve třetí části přidali další dva góly.



Kamil Pokorný (Kometa): „Hráli jsme s velkou chutí, dařila se nám kombinace, měli jsme výborný pohyb. Na hráčích bylo vidět, že chtějí odčinit nepovedené utkání v Olomouci a také se chtějí rozloučit s vynikajícími diváky po základní části vítězstvím. Jediné, co chybělo zápasu z našeho pohledu, bylo více vstřelených branek. Měli jsme spoustu šancí. Brankář Litvínova Petrásek chytal výborně. Jsem rád, že náš brankář Čiliak udržel nulu a zvedla se mu před play off sebedůvěra. Odvedli jsme dobrý výkon a zaslouženě vyhráli.“

Radim Skuhrovec (Litvínov) : „Kometa nás ve všech parametrech předčila. Od pohybu přes nasazení, bojovnost, rychlost rozhodování i přesnost přihrávky. Proto zaslouženě vyhrála. Vývoj utkání byl zpočátku vyrovnaný. Brňané ale potrestali hned první přesilovou hru. V závěru třetiny po naší chybě, kdy jsme nebyli schopni dostat kotouč do středního pásma, jsme dostali branku do šatny. Ve druhé a třetí třetině už Kometa kontrolovala hru a zaslouženě nás porazila.“



Branky a nahrávky: 14. R. Zohorna (Horký, Štencel), 20. Krejčík (H. Zohorna, Nečas), 41. Mallet (P. Holík, Vincour), 45. Krejčík (Nečas, Mallet). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Třetiny: 2:0, 0:0, 2:0. Diváci: 7503.

Kometa: Čiliak - O. Němec, Štencel, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - P. Kratochvíl, R. Zohorna, Horký. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Iberer, Čutta, Šesták, Gula, Baránek, Doudera - Marek Růžička, J. Mikúš, J. Černý - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Matoušek, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Domácím už o nic nešlo - snad jen o udržení dobré nálady před startem play off. Utkání rozhodl gól Tomáše Vracovského, jenž padl v oslabení. Plzeňský hráč po přečíslení a pěkné přihrávce veterána Kratěny přizvedl puk zblízka pod horní tyčku. Zlín, který ještě doufal v přímý postup do čtvrtfinále (a v případě vítězství by se mu to také povedlo), bojoval až do konce, ale už nedosáhl ani na vyrovnání.



Jiří Hanzlík (Plzeň): „Kromě první třetiny jsme nebyli v zápase lepším týmem. Není to poprvé v ročníku, kdy jsme měli takové množství vyloučení. Toho se musíme vyvarovat. Z celkového hlediska je znát zranění klíčových hráčů, není za ně záskok. Náš hokej není takový jako v první půlce sezony. Nicméně jsme zápas vyhráli a jsme rádi za vítězství po základní části. Hlavně první polovina sezony nám vyšla parádně. Budeme v pauze čekat na doléčení zraněných hráčů a chystat se na čtvrtfinále play off.“



Robert Svoboda (Zlín): „Před zápasme jsme věděli, že zápas rozhodne o tom, na koho půjdeme. Chtěli jsme samozřejmě vyhrát a mít šanci na šestku, bohužel se to nepodařilo. V první třetině jsme byli pomalejší, nejezdilo nám to a domácí nás přečíslovali a přehrávali. Ve druhé jsme se zlepšili, ale mohli jsme zvládnout lépe velké množství přesilovek. To jsme nedokázali a nakonec jsme prohráli. Jsme rádi, že jsme v předkole a chystáme se už na něj. Když si vybavím, jaké byly prognózy před sezonou, kam nás všichni zařadili. Jsme proto rádi, že jsme dokázali, že nehrají jen jména. Náš tým má charakter a na ledě to ukázal.“



Branky a nahrávky: 19. T. Kubalík, 32. Stach (Kadlec, Moravčík), 39. Vracovský (Kratěna, D. Sklenička) - 19. Okál (Roberts Bukarts, Freibergs), 32. Okál (Roberts Bukarts, D. Šťastný). Rozhodčí: Bejček, Pražák - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Třetiny: 1:1, 2:1, 0:0. Diváci: 7307.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, D. Sklenička, Kvasnička, Jones, J. Kindl - Indrák, Kratěna, Stach - T. Kubalík, Mertl, Kantner - D. Kindl, Kracík, Schleiss - Hollweg, Kodýtek, Vracovský - Pour. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Matějíček, Řezníček, Žižka, Valenta, Gazda - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - J. Ondráček, Fořt, Honejsek - Kubiš, Fryšara, O. Veselý - Klhůfek, Popelka, P. Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Důležitý okamžik, který určil další ráz zápasu, přišel v jedenácté minutě, kdy Hamill zachytil nepřesnou rozehrávku, posunul kotouč na najíždějícího Rabbita a ten vystřelil přesně k zadní tyčce. Olomouc se nemohla dostat k vyrovnání, až nakonec inkasovala podruhé. A byl to znovu Rabbit, kdo skóroval, tentokrát z trestného střílení s přehledem pod horní tyčku.

Petr Vlk (Jihlava): „První třetina z naší strany nebyla špatná. Ve druhé soupeř zvýšil aktivitu, vytvořil si příležitosti. Dobře, že jsme dnes vyhráli. Bylo to vyrovnané utkání, které rozhodly maličkosti. Nám se na rozdíl od soupeře povedlo dát branky. Jsme rádi za tři body, ale čeká nás další práce. Bylo by lepší, kdybychom měli na Boleslav ztrátu šesti bodů, ale i tak věřím týmu, že je to hratelné.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Myslím, že to bylo zajímavé utkání. Nezachytili jsme začátek, byli jsme horší v pohybu, prohrávali jsme osobní souboje a zaslouženě jsme prohráli první třetinu. Od poloviny zápasu jsme se dostávali do šancí, ale domácí brankář Jakub Škarek to dnes zavřel. Nebyli jsme schopní vstřelit ani jednu branku a bez toho se zápasy nevyhrávají. Domácí zvítězili zaslouženě.“



Branky a nahrávky: 11. Rabbit (Hamill), 45. Rabbit z trest. střílení, 60. P. Straka (Stříteský, Šidlík). Rozhodčí: Pavlovič, M. Petružálek - Lhotský, Klouček. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Třetiny: 1:0, 0:0, 2:0. Diváci: 3978.



Jihlava: Škarek - Šidlík, Stříteský, Váňa, Suchánek, Kajínek, J. Zdráhal, Půža - Čachotský, A. Zeman, F. Seman - P. Straka, Skořepa, Jiránek - Rabbit, Hamill, Anděl - Žálčík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa - Jergl, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

V Boleslavi to byla bitva. Třinec potřeboval urvat bod, aby skončil třetí, a domácí zase kvůli barážové hrozbě. I proto to byla vyrovnaná bitva, která nakonec dospěla až do samostatných nájezdů. Hlavně díky Pacovskému, jenž v čase 58:04 dokázal zaregovat na vedoucí gól hostujícího Růžičky, jenž padl 80 vteřin předtím. V penaltách rozhodl střelou mezi gólmanovy betony Radan Lenc.



Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): „Věděli jsme, že Třinec bude chtít po Pardubicích a před play off odehrát kvalitní utkání. Ukázal sílu, že jeho hráči umí hrát hokej. Ale já musím pochválit i naše kluky, kteří hráli na hranici svých možností. V koncovce se ale ukázala trochu křeč a krize, třeba v přesilovce proti třem jsme měli několik dobrých šancí, ale všechno nám pochytal gólman Hrubec. A pak jsme inkasovali na druhé straně. Ale kluci ukázali, že mají srdce. Dokázali jsme ještě vyrovnat. To je dobrá zpráva před play out. Začínáme hned v úterý doma s Jihlavou, tak budeme chtít navázat na dnešní zápas a ukázat, že se budeme rvát o každý bod, o každý puk.“

Václav Varaďa (Třinec): „Myslím, že dnešní zápas byl úplně odlišný od domácího s Pardubicemi. Kluci se dneska vydali, přesně tak, jak si představujeme s ohledem k blížícímu se play off. Jeli jsme sem vyhrát, o to víc nás mrzí vyrovnávací gól Boleslavi v závěru zápasu, navíc po ubráněných oslabeních, která nám ale vzala hodně sil. Jsme rádi, za výkony řady hráčů, jmenovat budu pouze fantastického brankáře Hrubce. Musím hráčům poděkovat za parádní základní část a teď už vyhlížíme Pardubice.“



Branky a nahrávky: 21. Orsava (Valský, Žejdl), 59. Pacovský (Lenc, Klepiš), rozhodující sam. nájezd Lenc - 29. Polanský (Adamský), 57. Martin Růžička (Hrňa). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:7, navíc Jan Hanzlík (Mladá Boleslav) a Jank (Třinec) oba 10 min. Využití: 1:1. Třetiny: 0:0, 1:1, 1:1. Diváci: 1226.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Jan Hanzlík, J. Říha, Eminger, Němeček, Dlapa, Kotvan, Nedomlel - Valský, Žejdl, Orsava - Pacovský, Nahodil, Klepiš - L. Pabiška, V. Němec, Lenc - Flynn, Urban, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Jank, L. Kovář - Martin Růžička, Roman Vlach, J. Petružálek - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, Rákos. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.