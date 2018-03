Litvínov zatím v baráži válí. Dál makat na krev, velí Hübl

„Ale to je pořád málo, potřebujeme jich nějakých 23. Nevím přesně, kolik dřív stačilo, jaké jsou propočty. Pokud budeme každý zápas makat takhle na krev, věřím, že se zachráníme,“ řekl litvínovský útočník Viktor Hübl ve Verva TV.

Hosté, kteří nasadili uzdraveného forvarda Gerháta a nevešel se jim do sestavy jiný útočník Hanzl, nezačali dobře. Kubík v čase 11:36 využil přesilovku švihem z kruhu. V půlce utkání se karta začala obracet, i Verva udeřila v početní výhodě; jen za 12 vteřin ji využil Hübl dorážkou zblízka. Výhru zkraje třetí třetiny zajistil po brejku Řehoř.

2. kolo baráže Podrobnosti o pátečních duelech

„Věděli jsme, že Kladno je bruslivý tým, že na nás zkusí vlítnout. Chvilku jsme si s tím nevěděli rady, ale vyříkali jsme si to v šatně a zareagovali jsme na to,“ vypíchl zkušený centr hostů Hübl. „Byla otázka času, kdy tlak poleví, většinou vydrží tak třetinu. Dostali jsme sice gól z přesilovky, ale věděli jsme, že zápas je otevřený a naše chvíle přijde. Taktika, že jsme si počkali na chyby, nám vyšla.“

Zápas sledovalo 5 200 fanoušků, několik stovek jich dorazilo z Litvínova. A jen na střídačce v civilu zase zůstal majitel Kladna, zraněná legenda Jaromír Jágr. V závěrečné power play sice domácí Rytíři dostali puk za brankáře Petráska, ale po předčasném přerušení hry rozhodčím.

„Bylo to vyrovnané utkání, měli jsme trochu štěstí, ale zase jsme to odbojovali. Nakonec jsme to zkušeně dohráli,“ mínil Hübl.

Kladno tak v baráži znovu prohrálo a bez bodu je po dvou kolech poslední. „V první třetině jsme byli lepší a odpovídal tomu i stav. Ve druhé třetině se to trošku obrátilo. Začali jsme tam trošku zbytečně panikařit, přestali jsme komunikovat a Litvínov zaslouženě vyrovnal. Třetí třetina byla vyrovnaná. Možná by tomu výsledku slušel remízový stav. Ale musíme kluky pochválit, hrají poprvé baráž a zvládli to velmi dobře. Hráči si ověřili, že na ty týmy mají. Ta soutěž je dlouhodobá a uvidíme dál,“ řekl kladenský trenér Pavel Patera.

Litvínovský Lukáš Válek ujíždí s pukem před napadajícím Adamem Kubíkem z Kladna.

Ve druhém utkání Jihlava vedla v Karlových Varech už 2:0 po trefách Čermáka a Jiránka ze 6. minuty, oba zásahy dělilo jen 27 vteřin, jenže domácí otočili: Kovačevič snížil ve 3. třetině, při hře bez brankáře v čase 59:08 srovnal Beránek a v prodloužení rozjásal vyprodanou arénu Balán; v Karlových Varech v pátek přišlo 5 444 fanoušků.

Pořadí baráže tak je po dvou kolech: 1. Litvínov 6 bodů, 2. Jihlava 4, 3. Karlovy Vary 2, 4. Kladno 0.

Třetí kolo baráže se hraje v neděli, na apríla vyrazí Litvínov na led jihlavské Dukly, Kladno v prvoligovém souboji hostí Karlovy Vary. Buly je ve čtyři odpoledne.

„Ani nedělní zápas v Jihlavě ještě nenapoví. I kdybychom vyhráli, máme jen devět bodů, což je málo. Až zvítězíme sedmkrát nebo osmkrát, můžeme říct, že je rozhodnuto,“ neslaví předčasně litvínovský Hübl. „Síly budou ubývat, hraje se rychle za sebou, ale člověk je v tempu. Věřím, že to zvládneme a nakonec budeme slavit.“