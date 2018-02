Fanoušci drží s Kometou. Na extraligových stadionech bylo ticho

Zlínští fanoušci si na duel proti Olomouci přinesli transparent s úryvkem Krylova protestsongu se slovy „Zakázali hrát, zakázali zpívat“, hradečtí kotelníci šli ještě dál a na bílé plachty napsali „Je Suis Plzeň“ a „Je Suis Brno“ v parafrázi na slogan „Je Suis Charlie“, rozšířený po celém světě po atentátech na francouzský satirický magazín Charlie Hebdo.

40 fanoušků Pardubic uvidí v neděli hrát Dynamo v Brně, jejich sektor bude 3x menší než jindy.

Právě za „atentát na fandění“ považují hokejoví fanatici po celé zemi disciplinární dozor nad jejich počínáním, které extraligovým klubům vynáší množství pokut a Kometě s Plzní zavřené tribuny na stání.

Komety se to týká zítra při duelu proti Pardubicím. Zavřená zůstane tribuna E, tedy kotel. Ten Kometa přesune na protilehlou tribunu F.

„Na základě toho, že se nenecháme umlčet nesmyslnými nařízeními ze svazu a nechceme, aby to byli hráči, kteří si odskáčou sankce ze svazu, bude jádro kotle přesunuto na tribunu F,“ vzkázali brněnští fanoušci. Bubny a další propriety si přesunou s sebou a hodlají vytvořit svým hráčům atmosféru i přes restrikce. Včera raději zvolili na část zápasu výhružné ticho. Pokoušejí se tak prosadit svoje mínění, že když nebudou fandit, jak chtějí, bude na stadionech kulisa jako v divadle.

To, že s nimi sympatizují i rivalové, je povzbuzuje v domnění, že jsou v boji proti disciplinární komisi v právu.

Do Jihlavy na derby, které domácí Dukla vyhrála 2:0, jich z Brna dorazilo víc než tisíc. V 10. minutě se začali obracet k východu a svoje názory na ředitele extraligy Josefa Řezníčka vyvolávali tam.

V jihlavském kotli se zase skvěl transparent s Řezníčkovým jménem a obrázkem prasečí hlavy.

20 tisíc korun je poslední pokuta pro Kometu za pyrotechniku v rukou jejích fanoušků v Chomutově.

Akce dostala nakonec bizarní pointu. Ta část fanoušků, která v Jihlavě stadion opustila, neviděla vítězný gól domácích na 1:0. V Hradci Králové přišli protestující domácí příznivci o rozhodující krok svého Mountfieldu k výhře nad Spartou, když si favorit vypracoval náskok 2:1.

Ale že by to někomu vadilo? Po internetu spíš běží nadšené reakce nad příslibem, že podobně proběhnou první třetiny v duelech první ligy.

Bez nadsázky se dá říct, že kdyby uprostřed týdne nepřiletěl Jaromír Jágr, nehýbe žádné jiné téma českým hokejem víc než opatření kolem fanoušků.

Paradoxně ho dokreslila informace z průběhu pátečního odpoledne, že některé kluby, mezi nimi zrovna Jihlava a Kometa, jsou opět finančně trestány za chování diváků. V Jihlavě někdo trefil gólmana mincí a v Chomutově se neslavně předvedli Brňané s pyrotechnikou v kotli.

To ostře odsoudil Libor Zábranský, šéf Komety. „Chování v sektoru hostů po skončení utkání nemá s hokejem ani emocemi co do činění. Je to normální ubohost, která jasně a cíleně poškodila Kometu,“ rozzlobil se. Pyro z Chomutova ocenila komise na 20 tisíc korun pokuty. Celkově už brněnskou pokladnu výstřelky z tribun stály 140 tisíc.

A nejen to. Problémy jsou i s organizací zápasu s uzavřenou tribunou E proti Pardubicím. Aby se všichni, kdo mají permanentku, vešli na otevřenou tribunu F, zmenšila Kometa sektor pro hosty na třetinu. Místo obvyklých sto dvaceti lidí se jich dovnitř dostane jen čtyřicet.

„Chápu, že Brno potřebuje vyřešit ojedinělou situaci. Na druhou stranu se mi nelíbí, že na to doplatí naši fanoušci tak, že neuvidí zápas,“ uvedl mluvčí pardubického klubu Jan Hrabal.

Pořadatelský klub argumentuje tím, že právě počet 40 lidí hosté sami nahlásili, to ale Hrabal upřesňuje: „To je počet fanoušků, kteří jedou od nás autobusem. Další v Brně studují a obvykle si kupují vstupenky až před utkáním na pokladně po předložení dokladu s místem narození,“ připomíná Hrabal.

Uznává zároveň, že herní řád domácím klubům neukládá, kolik míst mají hostům vyčlenit. Zástupci Komety a Dynama budou během víkendu ještě v kontaktu a Pardubice se budou snažit kapacitu svého sektoru navýšit.

To v Brně se modlí, aby byla taková opatření potřeba naposled.