Chceme vylézt z rakve, říká chomutovský asistent Šťastný

„Zase ležíme v rakvi, její víko je už hodně přibouchnuté. A uvidíme, jestli z ní ještě vylezeme, anebo zda opravdu tenhle rok bude zavřená a sezona pro nás neskončí úplně dobře,“ říká Šťastný.

Chomutov od elitní desítky, která si zahraje o titul, dělí jen bod. Jenže Sparta i další konkurenti nad ní mají ještě zápas k dobru.

„Hokej je nevyzpytatelný. Můžeme v závěru základní části třikrát prohrát, ale zrovna tak třikrát vyhrát. Chybí nám bod a extraliga je tak vyrovnaná, že ani nemůžete říct, jestli je lepší hrát doma nebo venku. Budeme věřit, že se může něco podařit,“ burcuje Šťastný momentálně jedenáctý tým tabulky.

Piráti už několikrát ukázali vnitřní sílu. Ať již díky obratům v zápasech, nebo loni v předkole. Tehdy je dvakrát v chomutovské aréně vypráskala Mladá Boleslav, ale Růžičkova sestava se ze dvou veledebaklů oklepala, sérii otočila a senzačně došla do semifinále.

„Budeme stavět na kostře našeho týmu. Na hráčích ze Slavie a těch, kteří minulý rok nabyli sebevědomí,“ hlásí Šťastný.

Příští středu doma Třinec, pak venku Zlín a velké finále se Spartou, což by mohla být přímá bitva o předkolo, to je jízdní řád Chomutova.

„My to bereme tak, že máme play-off a potřebujeme vyhrát tři zápasy, abychom postoupili dál. První úkol je porazit Třinec, což bude strašně těžké, má výborné mužstvo i pohodu, je nahoře. Teď odehráli výborný turnaj ve Švýcarsku,“ sleduje asistent soupeře.

V olympijské přestávce Piráti porazili Dynamo Moskva a dvakrát Litvínov; ten ve čtvrtek v domácí odvetě 4:2 díky dvěma gólům Skokana.

„Pilujeme hlavně hru v obranném a útočném pásmu, střílení branek, solidní chození před bránu, důraz. Chtěli bychom se ještě víc věnovat početním výhodám. Jenže klíčoví hráči do přesilovek Valach a Vondrka jsou na olympiádě, takže se na to zaměříme až na začátku příštího týdne,“ prozradil Šťastný.

Jejich aklimatizace po návratu z Koreje se nebojí.

„Jsou velcí profíci, bude to otázka jednoho dvou dnů. Kluci dostali životní šanci zúčastnit se olympiády, musíme to tak brát. Oba jsou tak inteligentní hráči, že v systému se najdou rychle. Míša Vondrka může být ten, který nás může do desítky dotlačit,“ věří asistent Šťastný. „Chceme se pokusit o zázrak a přes někoho se mezi vyvolené dostat.“