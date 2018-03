ONLINE: Liberec má ve čtvrtfinále mečbol. Uspěje proti Hradci napoprvé?

Zvětšit fotografii Ladislav Šmíd (v bílém) z Liberce a Bedřich Köhler z Hradce Králové si drží dresy a přetahují se o lepší pozici v cestě za pukem | foto: ČTK

dnes 10:54

Hokejisté Liberce vedou ve čtvrtfinálové partii s Hradcem Králové 3:2 na zápasy. Pokud dnes uspějí v domácím prostředí, postoupí do semifinále play off. Podaří se jim to? Sledujte utkání v podrobné reportáži.

Sledujte 6. čtvrtfinále Liberec - Hradec ONLINE Duel v Liberci se hraje netradičně už od 11 hodin dopoledne, protože se v místní Home Credit Areně koná ve stejný den jiná, dlouhodobě plánovaná akce - galavečer bojovníků Night of Warriors s plánovaným začátkem v 18:00.

