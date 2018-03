HOKEJ ONLINE: Pardubice, nebo Třinec. Kdo ovládne sedmý zápas?

Dynamo naplňuje slova experta Davida Pospíšila, který mu před startem čtvrtfinálové série na rozdíl od jiných odborníků věřil.

„Pardubičtí budou mít lehkou hlavu, své si splnili. Očekávalo se od nich předkolo, nakonec jsou v šestce. Třinec bude pod tlakem. Šance na postup jsou vyrovnané,“ předvídal.

Nemýlil se, Oceláři narazili na houževnatého soupeře, jemuž umí zahrát každá ze čtyř útočných formací. Naposledy se blýskl čtyřmi body nadějný teenager Kaut.

Dirigoval vítězství 6:3 a vyhlásil: „Pojedeme se do Třince o postup porvat.“ Pardubický trenér Miloš Holaň zase ujistil, že jeho tým nic nepodcení a že se nenechá ukolébat pátečním zdánlivě snadným triumfem.

„Garantuju, že mužstvo sedí na zadku a jede s obrovskou pokorou na sedmý zápas, který chceme vyhrát.“

Holaňův protějšek Václav Varaďa doufá ve zlepšený výkon svých svěřenců. Komplikací je pro něj nicméně pokračující absence Martina Růžičky.

Schopný kanonýr dál marodí. On postupový gól nevstřelí. Kdo ano, to se může ukázat třeba až někdy před půlnocí. Pokud by se totiž ve Werk Aréně nerozhodlo po 60 minutách hry, následuje prodloužení hrané na náhlou smrt.

Žádné nájezdy, gól musí padnout ze hry.