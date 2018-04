Finálová řež, co má říz. Značka: Další hokejová vřava zaručena

Brněnský bek Michal Gulaši se podobně jako filmový boxer Rocky Balboa, na kterého koukal předchozí večer v televizi, začal mydlit s domácím Aronem Chmielewskim.

„Viděl jsem, že kamarád leží na zemi a dva soupeři mu dávají do hlavy, tak jsem tam přijel,“ vykládal polský útočník v třineckých službách. „Jeden z nich pak řekl: Pojď ču..., tak jsem shodil rukavice a šel do toho. Udělal ale želvu. Nevím proč,“ pokrčil rameny.

Poté rozhodčí hromadnou melu rozehnali. Výsledek vřavy? Zřejmě nerozhodný.

A nerozhodný je po víkendu i stav extraligového finále.

Třinec vs. Kometa 1:1 na zápasy.

„Máme bod, pro ten jsme přijeli,“ oddechl si útočník Jan Hruška, jenž dvěma trefami přispěl k nedělní výhře Komety 3:2.

Obhájci titulu z Brna věděli, že po sobotním krachu 1:5 musí zabrat.

Vždyť za čtvrtstoletí samostatné ligy se nikdy nestalo, aby jeden z finalistů překlopil sérii z 0:2 ke zlatému veselí.

„Změnili jsme důležitou věc. Nechodili jsme po soupeři naivně, když měl zpracovaný kotouč. Navíc jsme byli obětaví,“ oceňoval brněnský trenér Kamil Pokorný.

Kometa nedělní druhé finále zahájila už v sobotní koncovce. Přitvrdila. Prokázala, že ji porážky štvou.

Sice se zdálo, že místo za vyrovnáním se Brňané hnali spíš za tím, aby předvedli co nejostřejší zákrok. Ale následující den ukázal, že se to vyplatilo. „Někdy to bylo zbytečně přiostřené,“ pokývl po sobotní šichtě třinecký tvrďák Tomáš Marcinko. „Ale takový je hokej v play off.“

Je to řež, co má říz.

Víkendový start finále v aréně pod Javorovým vrchem zároveň ukázal, že Třinečtí budou daleko zarputilejší finálový sok než loňský brněnský vyzyvatel z Liberce. Opěvované a elánem překypující mladíky – bratry Kovařčíky s Ciencialou – v ofenzivě zastupují zavedená extraligová jména Petružálek s Polanským. „Je to týmová robota. I když je to klišé, je vážně jedno, kdo dává góly. Play off je sakra dlouhé, a když se dá rozložit síla, je to skvělé,“ podotkl Marcinko.

Na Kometu stačí naše síla dračí.

Takové je motto Ocelářů ve finálové sérii. Ta jim ale v neděli scházela. „Chyběla nám šťáva v osobních soubojích hlavně v útočném pásmu. V tom obranném jsme zase několikrát nevyhodili kotouč, dělali jsme laciné chyby, které se nemůžou opakovat,“ vykládal třinecký kouč Václav Varaďa. „Kluci makali, byli splavení, vydali se, mají toho dost, ale šmrnc jako v prvním zápase tam nebyl.“

Kometa naopak ve druhém finále připomenula, co ji zdobilo v předchozích duelech play off. Koncentrovanost. Odhodlání. Výborné zákroky gólmana Čiliaka. „Kdyby Třinec z první šance dal první gól, vypadalo by to jinak,“ poznamenal brněnský centr Hruška.

Nevyzpytatelná, ale prozatím mimořádně zajímavá. Takové je zatím série o titul, která se ve středu přestěhuje pod Špilberk. „Určitě nebudeme hrát zezadu,“ přislíbil Varaďa. „Budeme se snažit blokovat střely, hrát úporně a počkáme si na příležitosti.“

Další hokejová vřava zaručena.

„Ve hře není málo,“ prohodil Hruška. „Jsou tam nervy. Ale jsme chlapi, takže jdeme do toho,“ zavelel zase třinecký gladiátor Chmielewski.