Hradecký Chalupa zvládl tři měsíce nejistoty: Řekli, ať makám

Do přípravy naskočil hned na jejím začátku jako zdaleka první testovaný hráč. Ostatní přišli až o více než dva měsíce později poté, co tým začal trénovat na ledě. Času stráveného v Hradci ale Matěj Chalupa už nemusí litovat.

Po více než třech měsících od svého příchodu do Hradce si mohl v úterním zápase se Znojmem konečně zahrát s pocitem, že se mu letní dřina vyplatila. Do zápasu, předposledního v celé přípravě, totiž šel s jistotou, že s ním klub pro nadcházející sezonu počítá.

„Je to tak, i když já jsem se to dozvěděl z internetu a od známých, kteří mi to psali,“ vypravuje dvacetiletý talent, kterého si vyhlédl nový sportovní manažer hradeckého klubu Jaroslav Bednář.

Trénovat tři měsíce s tím, že nevíte, jestli si vás v týmu nechají, asi není zase tak jednoduché. Jak jste tuhle situaci vnímal?

Bral jsem to tak, jak to je. Když jsem do Hradce přišel, tak mi trenéři řekli, abych makal, že je to hlavně na mně. Snažil jsem se to plnit.

Po třech měsících se to podařilo, hodně jste si oddechl?

Hlavně jsem rád, že to vyšlo, protože občas jsem z toho nervózní byl. Člověk nevěděl, jestli to vyjde nebo jestli si bude muset v září hledat něco jiného.

Vedle tréninku jste si podle mého názoru do týmu hodně pomohl tím, jak vám vyšly dosavadní přípravné zápasy. Souhlasíte s tím?

Určitě ano. Nebyla to ale jen moje zásluha, ale také spoluhráčů, se kterými jsem si na ledě opravdu sedl.

Závěr obstarají mladí, čeká je Karaganda Poslední zápas, v němž hradeckému Mountfieldu na dlouhou dobu nepůjde o body, je tady. Týden předtím, než Mountfield vstoupí duelem s Norimberkem do základní skupiny Ligy mistrů, jasné předzvěsti extraligového startu, změří své síly s kazašskou Karagandou. S týmem hrajícím euroasijskou VHL, v níž se v minulé sezoně dostal do osmifinále. „Má dobrý tým, je v něm dost mladých dravých hráčů, takže se bude hodně bruslit,“ uvedl Juraj Bezúch, jeden z nových útočníků hradeckého Mountfieldu. Hradec se proti Karagandě představí ve druhém zápase tohoto týdne, v prvním v úterý porazil Znojmo, pro změnu účastníka EBEL. V sestavě, která se od té dnešní bude pravděpodobně na řadě míst lišit. „Nastoupíme většinou my mladí hráči, ti starší dostali volno,“ sdělil hradecký hokejista. Páteční přípravné utkání mezi hradeckým Mountfieldem a Karagandou začne v hradecké Fortuna Aréně v 17.30.

Forma, v níž hrajete, musí těšit. Jak se vám hraje?

Zatím super, je forma, což bych nerad zakřikl, ale zatím se opravdu daří. Mně i týmu.

Bylo to vidět i na statistikách, kde vám v každém zápase, v němž jste nastoupil, přibývaly kanadské body. Až teď proti Znojmu to nevyšlo, i když jste několik šancí také měl.

Bohužel to nebylo z mé strany tentokrát úplně ono. Ale každý den se nedaří tak, jako se mi dařilo předtím, snad to vyjde zase v pátek v zápase s Karagandou.

Stejně jako proti Znojmu do něj půjdete jako hráč s angažmá v Hradci. Měl jste i jiné možnosti?

Tak to vůbec nevím, tohle řešili moji agenti. A jestli byly a měli něco v záloze, tak já o tom nevím.

Minulá sezona byla z vaší strany tak trochu cestovatelská, prošel jste třemi kluby, střídal týmy. Tohle byste si v té následující asi rád odpustil.

Je pravda, že to beru jako dobrou příležitost. V Plzni to bylo hlavně o tom, že jsem bojoval o reprezentační dvacítku, proto jsem byl na začátku sezony v Litoměřicích. Pak jsem se vrátil, odehrál pár zápasů v extralize a poslali mě na hostování do Ústí nad Labem. Tam jsem moc nehrál, takže jsem se vrátil a sezonu dohrával v plzeňské juniorce.

Hradec je z tohoto pohledu pro vás asi velká příležitost, jak to vnímáte vy?

Asi tak, jak říkáte. Super zázemí, výborný tým, mladý, super parta. Já si nemůžu na nic stěžovat a jsem rád, že jsem tady.