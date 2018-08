Liga mistrů: některé věci vadí dál, ale cíl je postup, zní z Hradce Králové

Po velkých změnách v týmu byl tento krok víceméně očekáván. Kádr Mountfieldu opustila řada zkušených borců včetně kapitána Bednáře, jeho pozici natrvalo zaujal Petr Koukal. Rovněž velmi zkušený borec ve čtvrtek povede Mountfield proti Norimberku do prvního soutěžního zápasu sezony. Tým, v němž po letních změnách nezůstal – s velkou nadsázkou řečeno – kámen na kameni. „Obměna tady je. Odešla velká jména, která byla s hradeckým hokejem spojená,“ říká nový kapitán.

Vedení klubu a trenéři změny prováděli také proto, aby tým omladili. Co vy na to?

Z tohoto pohledu je to změna, ale zase bych neříkal, že jsme nějaké mladé mužstvo. Je tu vyvážený mix a jsem zvědavý, jak to bude vypadat.

Vy jste z těch starších hráčů zůstal skoro jediný.

To bych neřekl. Stále je tady Dominik Graňák a další výborní a zkušení hráči. Samozřejmě není Jarda Bednář, který byl vůdčí postavou. Ale myslím, že to nebude problém, protože se to rozdělí mezi více lidí a v týmu může říct kdokoliv cokoliv.

Klub jde do nové sezony s jinou koncepcí. Jak to vidíte jako hráč?

Už jsem to slyšel od pana majitele. Já hraji hokej, protože mě to baví a chci vyhrávat. Věřím, že se vyhrávat bude a že znovu budeme v horních patrech tabulky. Vůbec si nepřipouštím, že bychom měli být někde jinde. Loni byl vyhlášen jednoznačný útok na finále a na titul. Mužstvo bylo doplněno, aby to vyšlo, bohužel se to nepovedlo. Teď se říká, že se tým bude budovat. Myslím však, že když se nebude dařit, tak se na to vymlouvat nikdo nebude.

Jak vidíte brankářskou dvojici Maxwell, Pavelka?

Máme za sebou pár přípravných duelů. Třeba proti Znojmu zachytal Brandon Maxwell výborně. Ale tohle je spíše otázka na trenéry. Každý má kvalitu, podle mě máme výhodu, že máme dva vyrovnané gólmany.

Jak zapadli noví hráči?

Přispěla k tomu stmelovací večeře, myslím, že všichni zapadli výborně. Je dobře, že jsou tady. Snad budou všechny lajny fungovat dobře. Snad budeme hrát dobrý hokej a budeme ten tým budovat.

Na testech byl velký počet hráčů, bylo to v něčem zvláštní?

Teď je to takový trend. Myslím, že je to dobré. Trenéři mají představy a vědí, co chtějí.

- Jan Daněk