Udrží se Jihlava? Rozhodne příští zápas, tuší hokejová legenda Suchý

Těšil se na báječný konec letošní sezony. Věřil, že Jihlava udrží extraligu a Havlíčkův Brod postoupí do WSM Ligy. Jenže aktuální situace v obou soutěžích nahrává spíš horšímu konci... „Samozřejmě sleduji pravidelně, jak se Dukle a Brodu daří. Ale musím taky říct, že to teď není žádná sláva,“ svěřil se jeden z nejlepších obránců v historii československého a českého hokeje Jan Suchý.

Jihlavská Dukla přitom začala baráž hodně dobře, ze čtyř úvodních zápasů posbírala deset bodů...

Jenže co je to platné, když teď nestřílí góly. Pokud dá dva ve třech zápasech, tak těžko může s tak mizernou produktivitou počítat s nějakým dalším bodovým ziskem.

V čem je podle vás nyní největší problém týmu?

Já si myslím, že se hráči málo tlačí do gólu. Mají převahu, jsou lepší, ale to zakončení není žádné. Je sice hezké, že jim čtyři zápasy vyšly, ale baráž se hraje na daleko víc zápasů. A můžou mít mnohem větší problémy.

Narážíte na případný neúspěch v pátečním utkání v Karlových Varech?

Jasně. V Kladně a ve Varech teď nastane velká euforie. Příští kolo podle mého názoru rozhodne o tom, co se bude s Jihlavou dít dál.

Pořád před ní ale přece budou ještě další čtyři zápasy...

To ano, ale pokud prohraje ve Varech, bude se už jen těžko zvedat.

Jak zněl váš tip před startem prolínací soutěže?

Říkal jsem, že se zachrání Jihlava i Litvínov. Ale jak tak koukám, asi tomu už moc nerozumím. Najednou se situace úplně otočila.

Co pomůže?

Prostě to teď kluci ze sebe musí všechno shodit a hrát buď, anebo.

Nezabralo by třeba, kdyby si mančaft někam vyšel a všechno si vyříkal?

Přesně takhle jsme to kdysi řešili my. Když se nedařilo, šli jsme si sednout. Já nechci nikomu radit, už jsem starý pán, ale myslím, že je to řešení. Sednout si, všechno rozebrat, pak si plácnout a vletět do dalšího zápasu úplně jinak.

Sledujete barážové zápasy Dukly přímo na stadionu?

Ne, nebyl jsem tam, koukám na ni jen v televizi. A nebo čtu noviny.

Pojďme se na chvilku věnovat Brodu a jeho snaze o postup do WSM Ligy...

To je úplně stejná situace. Třeba teď ten jejich zápas v Porubě jsem celý neviděl, jenom pár fragmentů, co mi ukazovali kluci, ale co my děláme za chyby, to není možné.

Hodně vás bruslaři naštvali, když ztratili v Porubě vedení 4:3 v samotném závěru utkání?

Dostat takové nepochopitelné góly, to nevím, čí je vina. A to postavení ve třetině, to je hrůzostrašné. Já mám pocit, že vůbec nevědí, kde mají stát, co dělat. Takovýhle zápas by se pět minut před koncem rozhodně neměl pustit. To ne.

Pořád má ale Brod postup ve svých rukách...

No jo, ale nejdřív musí udělat tři body v pátek v Jablonci. A to nebude na tom jejich malém hřišti vůbec jednoduché. Já neříkám, že je všechno ztraceno, jenom to, že to bude hodně těžké. Prostě v Porubě se měl aspoň bod udělat.

Říkal jste, že Jihlavu sledujete jen zpovzdálí, ale co Brod?

Tam jsem pravidelný návštěvník. Je pravda, že hodně kritizuju, protože některé věci se mi fakt nelíbí. A to nejsem sám. Hlavně teda obránci. Ti co nadělají hovadin. Kdybychom takové věci předváděli za našich mladých let, tak nehrajeme ani jeden.

Trpíte coby bývalý obránce při zápasech hodně?

To vám teda povím, že trpím moc. Ale jak říkám, ještě není nic ztraceno. Navíc Jablonec už je mimo hru, takže jeho motivace asi nebude úplně stoprocentní. Uvidíme.

Jste optimista?

Já byl vždycky, jenom mi ten optimismus nikdy moc nevycházel. (směje se)

Na ideální podobu konce letošní hokejové sezony se asi ptát nemusím, nebo ano?

Jasně, že bych chtěl, aby se Dukla zachránila a Brod postoupil. Měl bych velkou radost. A tu už jsem opravdu dlouho neměl.