Na zápisné si budu muset půjčit, smál se šestnáctiletý Pytlík

„Jsme rádi, že ho tu máme. Původně byl zapsaný jako třináctý útočník, ale jak se zápas vyvíjel, dostal více příležitostí. Odehrál ho solidně. Věk je sice znát, ale do budoucna je to talentovaný hráč,“ hodnotil Trnka.

„Já byl překvapený a hlavně jsem rád, že jsem dostal tu šanci a mohl jsem si v zápase zahrát,“ povídal po výhře 5:2 Jaromír Pytlík.

Byl jste nervózní?

Byl. Ze začátku jo, ale pak to ze mě spadlo.

A hned při prvním střídání a z první střely jste mohl dát gól, že?

No, mohl. Skákalo to před gólmanem, já se to snažil dorazit, ale brankář to chytil.

Jaký je extraligový hokej očima šestnáctiletého hráče, který dosud hrál nejvýše 2. ligu?

Je to rozdíl, je o hodně rychlejší, hraje se více do těla. je více lidí na tribunách, lepší atmosféra.

Jaké byly pokyny trenéra?

Abych se nebál hrát.

Ve třetí třetině jste už hrál pravidelně. Byl to záměr?

Zranil se tam jeden hráč (David Květoň), tak jsem ho nahradil.

Jaké jsou tedy dojmy z extraligové premiéry?

Jsem hlavně rád, že jsem si mohl zahrát. Byl to skvělý zápas, až na první třetinu, která nám nevyšla. Ale pak už to bylo dobré a fanoušci byli skvělí.

Bolelo to třeba více, než jste zvyklý?

To ne, neřekl bych.

Už víte, jestli budete hrát i dál?

Sejdeme se s trenérem a probereme to.

Jaké bude zápisné v kabině?

Něco tam bude, asi si budu muset půjčit... (směje se)

Kde vlastně trénujete? S vítkovickou juniorkou, nebo s áčkem?

Tady s áčkem.

Jste z Vysočiny. Bydlíte už v Ostravě?

Přes týden jsem na hotelu, bydlím tam.

A jaké máte další zápasové vytížení?

Ještě hraju druhou ligu ve Žďáru, pomáhám tam, dostávám tam hodně prostoru.