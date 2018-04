Jihlavský hokejista Žálčík nehraje, klub důvody tají

POHLED: Od cizinců se určitě čekalo víc Zahraniční hráč by měl být minimálně o třídu lepší než domácí. Tak zní jedna z otřepaných sportovních frází. V případě jihlavských hokejistů to ale nyní neplatí. Dukla sice v průběhu sezony, která by se dala nazvat dlouhou přípravou na baráž, do svých řad přilákala hned dvě kanadské „posily“, v rozhodující části ročníku však jako by se dvojice Zach Hamill – Wacey Rabbit z ledu vytratila. Chcete důkaz? V play out a baráži jsou jejich bodové přísuny zatím zanedbatelné. Rabbit si ve dvanácti zápasech připsal jednu branku, Hamill v devíti utkáních jedinou asistenci. Jasně, ne každý je na ledě proto, aby vytvářel šance nebo střílel góly. Úspěšný tým potřebuje také bojovníky. Otázkou však je, zda právě na postu neúnavného dříče neměla Jihlava místo cizích „žoldáků“ vsadit raději na své odchovance. Mladé kluky, kteří by v náročných bitvách získali cenné zkušenosti. Ty by navíc mohli využít i v dalších sezonách. Je nutné si přiznat, že ze zahraničních posil se vedení Dukly letos povedli jen obránci: Švéd Erik de la Rose a Nor Nicolai Bryhnisveen. Naopak od norského reprezentanta Larse Voldena se také čekalo víc, než že bude po(s)tupně „uklizen“ na pozici brankářské trojky. Nyní má Jihlava vážný problém. Bude zajímavé sledovat, zda se zdánlivě nesourodý tým, který však v sezoně místy předváděl až nečekaně dobré výkony, v klíčové fázi dokáže stmelit. A především střílet góly. Bez nich se totiž (nejen) v hokeji nevyhrává. Pokud to nezvládne, vrátí se k jihlavské Dukle po jediném roce nepříjemný dodatek: PRVOLIGOVÁ. - Jan Salichov