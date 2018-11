Krize kanonýrů. Proč extralize vládne Bulíř, který už je dávno v KHL?

Pohledů na věc může být víc, jisté však je, že mladší hráči obecně nedosahují takových kvalit jako v minulosti. Na tom se shodne většina fanoušků i expertů. Však jsou za Bulířem, jenž nasázel v 11 duelech 13 gólů, jedenáctibrankoví Marek Kvapil (33 let) se Zbyňkem Irglem (37 let) a Martin Zaťovič (33 let) s 10 trefami.

Tabulka střelců 1. Michal Bulíř 13 gólů/11 zápasů 2. Marek Kvapil 11/18 3. Zbyněk Irgl 11/16 4. Martin Zaťovič 10/17 5. Peter Mueller 8/14 6. Vojtěch Němec 8/16 7. Tomáš Vincour 8/17 8. Pavel Kubiš 8/18 9. Radan Lenc 7/18 10. Libor Hudáček 7/18

Podobné je to i na dalších příčkách, tohle nebude náhoda. „Asi se nedá čekat, že v téhle sezoně někdo nastřílí třicet gólů, kluci za Bulířem to mají rozjeté maximálně na pětadvacet. Na druhou stranu může někdo zažít podobný lauf jako Bulíř v jiné fázi ročníku,“ říká Petr Ton, bývalý vynikající kanonýr.

I on však souhlasí, že hráčů, jako byl on, ubývá. A to každým rokem. Třinecký Martin Růžička, jenž v sezoně 2012/13 nastřílel 40 gólů, byl dlouho zraněný a teprve se dostává do formy. Ideálně se nedaří ani plzeňskému Michalu Gulašovi, jehož maximem je 27 zásahů ze stejného ročníku.

„Zopakovat střelecké dovednosti pár let po sobě není jednoduché, protože si na vás pak všichni dávají pozor,“ ví z vlastní zkušenosti Ton.

Příčiny gólového úpadku však nelze házet pouze na neschopnost hráčů. Je jich víc. Hokej se totiž za poslední roky změnil. Přibylo taktiky, týmy se vyrovnávají. Extraliga je celkově o dost defenzivnější.

„Je to trend, hraje se účelově. Pro mě osobně není současný hokej moc atraktivní. Rychlost mu neschází, ale góly padají především po chybách. Scházejí individuální akce. Proto bychom si měli užívat hráče jako Marek Kvapil, u kterého jsem nepochopil, že nebyl v nároďáku. Lepšího v Evropě nevidím,“ tvrdí Ton.

A možná nejvýraznějším faktorem, jenž oklešťuje schopnosti střelců, je úbytek volnosti. Hokejisté jsou dnes až příliš svázaní úkoly, i proto tolik nevynikají. „Je toho moc - taktika, videa, statistiky a kdo ví co ještě,“ souhlasí bývalý forvard Sparty.

„Už Ivan Hlinka říkal, že se z hokeje nesmí dělat věda. To samé jsem slýchal od Jardy Hlinky. Trenéři možná řeknou, co ten Ton plácá, že hráči mají v útočném pásmu volnost, ale já hrál 25 let a vím, že někteří trenéři dbají na určité věci a kluci pak fakt nemají volnost ani vepředu.“

Extralize proto chybí kreativita. Liberecký kouč Filip Pešán se nebál přiznat, že dává Kvapilovi volnost. Ví, že baví lidi a rozhoduje zápasy. Zároveň to však neznamená, že nemusí bránit nebo nedodržuje herní systém. Nic se zkrátka nesmí přehánět.



I v NHL hledali recept, jak kvůli změně trendu zarazit úbytek gólů. Jak hokej zatraktivnit. A jedním z řešení bylo zmenšení brankářské výstroje. „Každý centimetr je znát, takže by to nebylo na škodu,“ přitakává Ton, který by zároveň zrušil velké diference ve velikostech hřišť.

Podle něj jsou čtyřmetrové rozdíly v šířce hracích ploch na českých stadionech příliš benevolentní. „Když se tu řeší, jestli mají hráči zastrčené dresy, tak proč nemáme všude stejná kluziště. Je obrovský rozdíl, když máte někde šířku 26 metrů a jinde 30. Upravit by se mohla i velikost brankoviště.“