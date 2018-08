Kluci napadají a já hru kočíruju zezadu, hlásí karlovarský Gríger

Jeho formace s Beránkem a Kohoutem na křídlech je po elitní lajně druhá nejproduktivnější. Nově složená řada si sedá a tři mladí forvardi si, zdá se, dokonale rozumí. „Kluci jsou strašně rychlí a takoví buldozeři,“ zasměje se výřečný sympaťák.

Už jste odehráli šest zápasů, jak kvalitní byl ten s Litvínovem?

Nebyl z naší strany nejlepší, hlavně druhá třetina. Pokud ji prohrajeme 0:2, samozřejmě ji nemůžeme hodnotit kladně. Na tom musíme zapracovat, rozebrat si chyby. Sami jsme cítili, že nehrajeme dobře a může být naše hra jen lepší. Pořád jde o přípravu, čas na vylepšení je.

Je důležité se výpadkům vyvarovat už v přípravě?

Určitě, velmi důležité. Příprava je od toho, aby se mužstvo rozehrálo, připravilo na sezonu. V extralize už se pak hraje o body, každá chyba rozhoduje a my se během přípravy musíme naučit je nedělat. Proto se už teď potřebujeme připravit nejlépe, jak můžeme.

Začíná se výkon blížit extraligovým parametrům?

Ještě to není úplně ideální (úsměv). Cítíme sami, že pořád naše hra není nejlepší. Stále máme nějaké tři čtyři týdny do startu extraligy, takže dost času vyladit výkon, aby 14. září byl tip ťop.

Cítíte aspoň, že jdou výkony nahoru?

To určitě, proti Litvínovu jsme otočili z 1:2 po druhé třetině. I takové zápasy nám pomůžou. Je to zápas od zápasu lepší.

Energie dává dost branek, je to největším kladem přípravy?

Dopředu to není zlé. Spartě jsme dali čtyři góly, Plzni pět. Dáváme dost branek, ale musíme jich méně dostávat. Na čtyři góly se zápasy prostě mají vyhrávat. Proto musíme dál pracovat. I v útoku je dost prostoru pro zlepšení. Ale hlavně nesmíme dostávat tolik gólů, protože v extralize soupeře těžko budeme přehrávat pěti šesti góly. My zkrátka musíme hrát super z obrany a čekat na chyby soupeře.

Nechybí v přípravě zápas na gól, na dva góly?

Většina kluků z loňska tu zůstala, hráli jsme loni první ligu a v baráži jsme si těsné a hubené duely vyzkoušeli. I proti Litvínovu šlo vlastně o podobný zápas, kdy nikdo nechtěl udělat chybu. Takže aspoň jeden takový jsme měli, zvládli jsme ho. Pro psychiku je taková výhra super.

Plusem je i vaše formace, souhlasíte?

Není to zatím zlé (úsměv). Poslední zápasy nebyly úplně optimální, což jsme si sami říkali. Ale říkáme si, co chceme hrát. Kluci hodně lítají, napadají a já hru kočíruju zezadu. Zatím nám to funguje, ale důležité bude přenést dobré výkony do extraligy.