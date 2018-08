Karlovarští hokejisté vyjeli na led. O šanci se uchází i Nejezchleb

Zotavený Sičák věří v semifinále Hokejista Vladimír Sičák se zotavil po hrubém faulu z březnového duelu prvoligového play off a už vyhlíží návrat do extraligy. Je přesvědčený o dostatečné síle Karlových Varů pro úspěšnou účast v play off. Sedmatřicetiletého bývalého reprezentanta připravil o vrchol sezony nešetrný atak vsetínského útočníka Davida Vítka, který Sičáka zasáhl loktem u hrazení a poslal ho do nemocnice. Výsledkem byl otřes mozku, zlomenina jařmové kosti a také prasklá čelist. „Těším se moc," řekl Sičák po prvním tréninku na ledě se Západočechy. „Začátky jsou vždycky těžké, na ledě je to samozřejmě něco jiného než na suchu, ale jakmile se do toho člověk dostane, začne se cítit lépe i na tom ledě," uvedl. K události z března, kvůli níž prožíval následně jen bezmoc na tribuně, že týmu nemůže pomoci, už se nechce vracet. „S tím člověk nemohl nic dělat... Hlavně jsem si přál, aby to kluci dotáhli k tomu konci, co jsme si všichni přáli.," podotkl Sičák. Rád by s Karlovými Vary zažil minimálně semifinále, byť na pozice mezi nejlepším kvartetem budou hlavně aspirovat jiné celky. „Nejen předkolo a první kolo, ale zvládnout se dostat někam dál. Už se to podařilo pár týmům před námi a nevidím důvod, proč bychom to nemohli dokázat i my."