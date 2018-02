Němec: Nejvyšší čas odejít. Tenhle trend já nedržím, usmívá se Haščák

I během olympiády, daleko od domova, měli Martin Erat a Ondřej Němec dost důvodů sledovat hokej v Česku.

Erat, třebíčský patriot, a Němec, narozený tamtéž, ale dlouhodobě žijící ve Vsetíně, registrovali sobotní duel první ligy Třebíč – Vsetín v posledním kole základní části o postup do play-off.

„To jsme řešili. Bylo dobře, že si to oba mančafty rozdaly na férovku. Vsetín je tam, já mu přeju a věřím, že ve čtvrtfinále dokáže Karlovy Vary potrápit,“ usmíval se Němec, zjevně spokojenější z výsledku „svého“ mužstva.

Brno hostí lídra Sledujte on-line. Ondřej Němec s Marcelem Haščákem trénovali na ledě, Martin Erat v posilovně. Čekal na svoji výstroj, která se zatoulala někde na trase z korejského Pchjongčchangu do Brna. „Dal jsem mu volnou ruku. Olympiáda byla vyčerpávající nejen po stránce fyzické, ale i na psychiku a cestování,“ řekl Libor Zábranský, majitel a kouč Komety. Nejméně Němec s Haščákem by do dnešního zápasu proti Plzni, který se v DRFG Areně hraje od 18 hodin, měli zasáhnout. Kometa je aktuálně pátá, shodně s 86 body jako čtvrté Vítkovice a s lepším vzájemným zápasem. Kromě umístění se v Brně rozhodne taky o stanovení brankářské jedničky pro play-off. Zábranský potvrdil, že po víkendu gólmanům jejich role přesně rozdělí.

Po vyřešení prvoligové tajenky bude oba veterány nyní pojit společná práce v Kometě, která se pomalu chystá na svoji vyřazovací část sezony. Společného budou mít leccos. Jen reprezentaci už ne.

Martin Erat jako kapitán olympijského týmu veřejně a Němec jako deset let fungující obranná vozba v tichosti dali národnímu týmu sbohem. Sobotní utkání o bronz bylo pro oba jejich posledním.

„Nechtěl jsem to nikde vytrubovat, ale je pravda, že v nároďáku pokračovat nebudu. Rozhodl jsem se už před olympiádou,“ potvrdil Němec poté, co se v Brně zase připojil ke Kometě. Bez medaile, o kterou tolik stál.

„Hodně lidí bude říkat, že jsme k medaili měli daleko, já si to nemyslím. Rozhodně by to loučení mohlo být příjemnější, ale takový je život. Udělal jsem nějaké rozhodnutí, za kterým si stojím. Čas nikdo nezastaví, běží dál. Je nejvyšší čas říct děkuju, bylo to fantastických deset let. Každé střídání jsem si hrozně užíval, to jsem řekl i klukům na olympiádě v kabině. Děkuju, ale přišel čas,“ vysvětlil.

Startoval na šesti MS a vedle zlata z roku 2010 má ve sbírce i dva bronzy z let 2011 a 2012. V úterý z něho stále částečně mluvilo zklamání, že se na třetí místo v Koreji nepodařilo dosáhnout, navíc přiznal, že po dlouhém letu prožívá aklimatizační krizi.

„Proto jsem chtěl jít na led, vypotit to, abych byl ready na středu,“ vzpomněl termín extraligového duelu s Plzní. Počítá s tím, že hrát bude.

Stejně tak Marcel Haščák, který sice z olympiády letěl dřív, po vyřazení Slovenska v osmifinále, ale kvůli odbočce doma v Popradu se taky přidal zpět ke Kometě až v pondělí. S čistou hlavou, z níž zklamání z brzkého konce svého týmu už vytěsnil.

„A kluci (Erat s Němcem) to mohou udělat taky. Věřím, že to pochopili a olympiádu hodili za hlavu. Vždycky je lepší bojovat až do konce o vysoké umístění než končit dřív,“ vyložil svůj pohled.

Jeho nejlepší chvilky na korejském turnaji přišly hned v úvodu. V prvním duelu přihrál na gól proti ruskému celku, pak dal branku Slovinsku. „Především mě těší, že jsem dostal prostor na ledě a mohl jsem hrát. Góly nebo nahrávky jsem příliš neřešil. Měl jsem hlavně radost, že je trenér se mnou spokojený a dává mi hodně prostoru,“ podotkl Haščák.

Ze slovenského mužstva měl dobrý pocit a na rozdíl od svých českých spoluhráčů z Komety se nebrání nominaci hned na mistrovství světa po této klubové sezoně. „Oproti nim jsem mladý chlapec,“ usmíval se slovenský útočník, o dva roky mladší než Němec.

„Oni dva nastolili nějaký trend s končením, ale já s ním nesouhlasím. Jsem velmi rád, když můžu reprezentovat. Olympiáda mi jen dodala chuť,“ ujistil. Jeho cílem bude nyní přenést si produktivitu z olympiády do Komety.

V ní, na rozdíl od Slovenska, skóruje sporadicky, za posledních 35 kol se prosadil jednou. „Dělám všechno pro to, abych byl v play-off ten nejužitečnější hráč pro tým. Budu střílet, nebudu vymýšlet, budu makat. Hlavně ať se vyhrává. Ty zbývající zápasy základní části už musí nasazení a všechno odpovídat play-off,“ dodal.

Na závěr sezony se přes úmorné cestování cítí odpočinutý. „I my na olympiádě jsme měli důrazné tréninky. Dobře jsem tam trénoval a nepociťoval jsem únavu. Já se na play-off těším,“ řekl Haščák.

Němec by si přál, aby reprezentační štafetu po něm z Komety převzal Martin Nečas. Řadí ho do skupiny dravých hráčů, jimž není cizí snaha zariskovat, porvat se o výsledek. Ukázali to na MS do dvaceti let.

„Neči má obrovskou šanci jet na MS. Z dvacítek se vrátil v neskutečné formě,“ sleduje Němec.

„Tohle jsou kluci, kteří si věří, chtějí hrát i za nepříznivého stavu, valit dopředu, něco udělat. Se jmény jako Nečas, Zadina, Kaut nebo Hájek se blýská na lepší časy. Osobně jsem nikdy neslyšel Rusy, že jedou někam uhrát čtvrtfinále. I pro nás snad přicházejí časy, kdy si na turnaje budeme jezdit pro medaile, že nám nebude stačit semifinále,“ doufá Němec.