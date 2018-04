Brněnští slavili na náměstí. Malec bavil, Čermákovi běhal mráz po zádech

„Měl jsem mistrovské tričko a nebyl jsem ve své kůži, takže mě určitě někdo poznal. Lidi se usmívali, takže asi věděli, odkud jedu.“ Podruhé nasedl do tramvaje v sobotu odpoledne, kdy se brněnští hokejoví mistři vypravili podělit o radost s masou fandů dychtivě čekajících na Zelném trhu.

„Je tu hodně lidí, super počasí, paráda,“ vyzdvihl Zaťovič. Zaplněné náměstí se svých hrdinů dočkalo ve tři hodiny odpoledne, kdy se po jednom začali trousit na připravené pódium, kde si užívali ovace. „Běhal mi z toho mráz po zádech,“ poznamenal kapitán Leoš Čermák.

Podobnou slávu si brněnští hokejisté vychutnávali i loni. „Pořád je to stejně dobrý, tohle je nepřekonatelný. Užívejme si to všichni,“ vyzýval útočník Jan Hruška s malým potomkem v náruči.

Tentokrát brněnské mistry doprovázel i vůz s maketou rakety, z nějž se linul týmový hit Raketou na Mars. Největší pozdvižení znovu způsobil obránce Tomáš Malec. Zatímco loni jej viditelně zmohl alkohol, tentokrát bavil přihlížející jako vtipný moderátor.

„Musím pochválit Libora (šéfa Komety Zábranského), protože mi končí smlouva. Tak aby mi nachystal novou,“ prohodil slovenský bek, který následně dav před sebou dvakrát rozezpíval. „Chystám se do budoucna, abych mohl něco dělat, až skončím,“ komentoval později s úsměvem svou moderátorskou vložku. „Je to v rámci srandy, aby měli lidi zábavu. Život je o zábavě a je třeba pro to něco udělat.“

Je třeba říct, že Kometa pro zábavu v Brně dělá maximum. Poté, co loni ukončila 51 let dlouhé čekání na dvanáctý titul, přidala hned za rok rekordní třináctý. „Je to strašně těžké vyhrát, ale budeme dělat maximum, abychom to zopakovali,“ slíbil Malec.

Zda se modrobílí pokusí o mistrovský hattrick v podobném složení, se zatím fanoušci nedozvěděli. Dvě klíčové osobnosti, jejichž pokračování kariéry je ve hvězdách, zůstaly v sobotu tajemné. „To se uvidí,“ opáčil kapitán Čermák. „Jak se rozhodne rodina, tak se rozhodnu já,“ pronesl do mikrofonu Martin Erat.

Odchod do zahraničí hrozí u útočníka Hynka Zohorny či brankáře Marka Čiliaka. Zatímco první jmenovaný v sobotu spolu s Jakubem Krejčíkem a Martinem Nečasem hrál za českou reprezentaci ve Švédsku, Čiliak spolu s Marcelem Haščákem si ze slovenského národního týmu odskočili do Brna. Juchání na náměstí trvalo přibližně hodinu.

Blyštivý pohár před bouřící masou pozvedli Čermák společně s trenérem, manažerem a majitelem v jednom Liborem Zábranským. Hokejisté poté nastoupili do otevřeného autobusu a vyrazili dál do města. „Oslavy jsou náročné a ještě nekončí. Máme před sebou víkend a ještě se do toho obujeme,“ prohlásil Čermák. „Je sice těžké vyhrát, ale hodně těžké je to i oslavit.“

I v tomto ohledu se Brňané činili. „Loni jsme skončili ve středu, teď už v neděli, takže jsme to táhli celý týden. Bylo to dlouhé, hlavně Tomáš Vondráček to tahal docela dobře,“ prozradil Zaťovič. „Ale párkrát jsem byl i pozdravit doma,“ zasmál se.

Na hlavní akci na náměstí dorazilo podle mluvčího Komety o něco víc fanoušků než loni, podle odhadu strážníků to bylo 8 500 příznivců, tedy naopak méně. Přesné počty však byly vedlejší. „Lidi v Brně jsou úžasní a moc si vážíme toho, že nás takhle podporují. Je to pro nás obrovská motivace i do budoucnosti