Vlak z Brna, rekord a rychlé bitky. Sparta nás vyprovokovala, zní z Komety

Hokej

Dalších 22 fotografií v galerii Brněnský Jan Hruška a Dominik Uher ze Sparty v potyčce | foto: ČTK

dnes 9:26

Nebyl to tuctový zápas. Nejen proto, že Kometa vypravila do Prahy speciální vlak, v němž cestovali hokejisté společně s fanoušky. Zpáteční cesta do Brna byla však pochmurná, Sparta před rekordní návštěvou zdolala obhájce titulu 3:2. I díky šarvátkám v úvodu zápasu.

Byly to nezvyklé scény. Z pátečního extraligového šlágru neuplynuly ani dvě minuty a hokejisté z obou táborů se vyhledávali podobně toužebně jako uživatelé internetových seznamek. Čas 0:57. Pěstní výměna názorů mezi domácím Richardem Jarůškem a brněnským bekem Jakubem Krejčíkem, který běžně podobné mely nevyhledává. „Ríša nás dobře nakopl, rozbouřilo to diváky a od té doby jsme podávali zodpovědný a disciplinovaný výkon,“ chválil sparťanského bijce trenér Jaroslav Nedvěd. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Čas 1:25. A do sebe se pustili domácí Miroslav Forman, jehož vyzyvatelem byl Tomáš Malec z Komety. „Byl to plán Sparty, vletět na nás, trochu nás vyprovokovat. Měli jsme šest obránců a každá ztráta nás stála hodně sil. Nebyli jsme na začátku tak hladoví jako oni,“ krčil rameny brněnský gólman Marek Langhamer, jenž chytal poprvé od svého prosincového příchodu ze zámoří. „Chtěli jsme hrát důrazný a bojovný hokej. Ty souboje vyplynuly ze situace,“ dušoval se sparťan Jarůšek (celý rozhovor čtěte zde). „Takový je zápas s nimi vždycky. Nezažil jsem měkčí, méně tvrdý nebo méně rychlý zápas. Nechytili jsme začátek,“ bilancoval autor první brněnské trefy Vojtěch Němec. „Nechali jsme se unést. Fauly z naší strany byly v první třetině zbytečné. Nemuseli jsme hrát tolik minut oslabení a nabídnout Spartě dobrý rozjezd,“ pověděl jeden z brněnských trenérů Petr Haken. Cesta vlakem. A návrat do Brna bez dárku Sparta si vybudovala náskok, který po zbytek duelu hlídala. A před letošní rekordní návštěvou 16 343 diváků ukončila čtyřzápasovou sérii porážek. „Ukázalo se, že kluci se umějí rvát a bojovat,“ těšilo trenéra Nedvěda. To brněnští hokejisté, podobně jako zhruba sedm tisícovek jejich přívrženců, se vraceli na Moravu s nepořízenou. „Chci poděkovat všem lidem, kteří dnes s námi z Brna přijeli. I majiteli, že něco takového vymyslel. Jen je škoda, že jsme všem, co přijeli, nemohli dát dárek,“ smutnil kouč Haken, který s týmem hodinu před půlnocí odjel z libeňského vlakového nádraží. VIDEO: Vlak Komety projel Brnem a zamířil do Prahy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Už po nezvyklé cestě vlakem (o brněnské spanilé jízdě na Prahu čtěte zde) domů museli hráči Komety zpytovat svědomí. V tabulce se propadají a společně s Jihlavou, kterou po Štědrém dnu přivítají na vlastním ledě, získali za posledních deset kol nejméně bodů z celé extraligy. „Prosinec byl bídný. Potřebujeme sbírat body do tabulky, abychom šestku udrželi a nezačali se třepat, když to řeknu blbě, jako každý rok,“ uzavřel útočník Němec z Komety, která po předvánočním mači drží poslední pozici zajišťující přímý postup do play-off.