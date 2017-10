Bída v hokejovém Litvínově. Proč má skóre jako ve fotbale?

Je snad problémem málo snahy a aktivity? Ale jděte.

Hráči Vervy za poslední dva zápasy vypálili 85 střel, ovšem prosadili se pouze jednou. Nepomáhají ani dříve obávané přesilovky, z 56 proměnili pouze čtyři.

„Už nevím, čím to je. Přitom na tréninku nám tam všechno padá. Pak přijde zápas a vždycky necháme vyniknout gólmana,“ lamentuje František Lukeš, dlouholeté střelecké eso Litvínova.

Pětatřicetiletý útočník byl po posledním zápase na Spartě už pořádně vytočený. Marně hledal vysvětlení totálního zmaru.

Jednou trefil tyčku. Podruhé, v závěrečné třetině, za mohutného tlaku hostů, kdy přestříleli Pražany 23:4, najížděl sám na brankáře Honzíka, tvrdě vypálil, ale sparťanský gólman bleskurychle mávl lapačkou. Litvínovský lídr nevěřil, že puk neskončil v brance.

„Šel k zemi, chtěl jsem to poslat nahoru k tyči a on na to dosáhne. Beru to na sebe,“ kaje se útočník, jenž v lize vstřelil už přes dvě stě branek, letos dal dvě...

Nepohoda v koncovce překvapuje. Vždyť právě tým z Litvínova desítky let platil za symbol ofenzivního hokeje. Dvouciferné výsledky nebyly výjimečné. V hokejovém Litvínově se vždy řídili heslem: hurá do útoku, obrana si poradí. Hlinka, Růžička, Rosol, Reichel, Čaloun, Ručinský to vždy byli mašiny na góly.

Chybí tahoun

Jenže v současném Litvínově nikdo trápícího se Lukeše nedokáže nahradit. Jeho nerozlučný parťák Viktor Hübl je zraněný. Sice začal s lehkým tréninkem, ale na zápas zatím není připravený.

Co další? Petera Jánského také trápí zdravotní problémy, Martin Hanzl, stejně jako starší bratr Robin zaujme vytříbenou technikou, v efektivitě je zatím stínem střelce z poslední sezony.

A Kanaďan Josh Nicholls, jenž v přípravě vstřelil pět branek? O něm manažer Robert Kysela tvrdil, že může dát v sezoně až 30 branek. „Klasický koncový hráč, strašně nebezpečný s pohotovou střelou,“ předpovídal.

Výsledek? V osmi utkáních se netrefil ani jednou a vypadl ze sestavy. „Zatím nezachytil ligové tempo,“ reaguje nyní Kysela.

Daleko za očekáváním zůstává i další velká posila, obránce Stanislav Dietz.

Na sedmou porážku v řadě chce klubové vedení reagovat změnami. V současné době jedná s několika útočníky a jedním obráncem. Vyloučená není změna ani na trenérském postu.

Přitom trenér Radim Rulík má v Litvínově dobré renomé. To on dovedl tradiční klub po více než padesátiletém čekání poprvé k vysněnému titulu. O rok později s ním ale premiérově zažil i boje v baráži. Ale takovou zkušenost by si v Litvínově rozhodně nechtěli zopakovat, a proto musí jednat.