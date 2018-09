Kindernay vysvětluje hokejový výpadek O2: Zvažujeme kompenzaci divákům

„Shodou náhod došlo k výpadku některých set-top boxů a stalo se tak na straně našeho poskytovatele síťové infrastruktury. Bohužel někteří diváci tak o vysílání přišli,“ říká Marek Kindernay, ředitel programu O2 TV Sport.

Nešlo se tedy na přenos lépe technicky připravit?

Je to náhoda a moc nás vše mrzí. Technický výpadek občas nastane u každého vysílatele. Bohužel tady došlo k nešťastnému načasování na první zápas. Mrzí mě to kvůli divákům i kvůli hokejovému týmu, který odvedl skvělou práci, a uděláme maximum, aby se to už příště neopakovalo.

Jenže první dojem je zvlášť důležitý. Mnozí diváci čekali, jaké vaše televizní pojetí extraligy bude, místo toho se placené služby nedočkali.

Ano, ale technika občas zradí každého. Věříme, že si to odpracujeme, diváky přesvědčíme, že si další přenosy nenechají ujít a že už k dalším výpadkům nedojde. Je to špatné načasování, ale nedá se nic dělat a život musí jít dál.

Nepřekvapil vás ale výpadek? Přišlo mi, že jste na sociálních sítích reagovali se zpožděním, a mnozí diváci tak neustále zkoušeli restartovat set-top box, často marně volali na zákaznickou linku.

Problém nastal v tom, že výpadek nebyl všude. Takže nás to trošku překvapilo, protože spoustě lidí to šlo bez problémů a výpadek byl jen lokální. V průběhu přenosu jsme tedy analyzovali, co se vlastně děje. Pak už došlo k oficiální omluvě. A ještě jednou se prostřednictvím iDNES.cz omlouvám i já.

Říkáte, že šlo o lokální problém: kolika procent vašich zákazníků se to tedy dotklo?

Zatím to analyzujeme a až budeme mít od poskytovatele infrastruktury vyjádření, tak k tomu určitě vydáme stanovisko.

Uvažujete o kompenzaci divákům? Kromě vašich sportovních stanic nefungovalo klientům třeba i zpětné přehrávání, což je vaše prémiová služba.

Už to v týmu řešíme, takže s nějakým vstřícným krokem k divákům a našim předplatitelům přijdeme.

Jak moc vás zamrzel twitterový vzkaz Tomáše Jílka, komentátora z konkurenční České televize?

Nebylo to úplně kolegiální, ale nechci se k tomu moc oficiálně vyjadřovat. Je to jeho názor a je to jeho soukromý účet, takže pokud měl potřebu, tak se vyjádřil.

Tomáš Jílek (Twitter) @jilektomas Když O2 TV slibovala, že bude hokej dělat jinak, daly se samozřejmě očekávat různé inovace, ale sportovní přenos bez zvuku i obrazu je přecijen poněkud avantgardní koncepce. Zřejmě režíruje někdo z Monty Pythonů. 15 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Když pomineme technický výpadek, jak se vám zamlouval výkon vašeho týmu?

Chválil jsem ho. Oba dva dny odvedl profesionální práci a velmi mě potěšilo, že pracoval jako kompaktní celek. Do sobotního zápasu Chomutov - Brno šli po tom pátečním výpadku pod tlakem, ale zvládli to s grácií a vše odčinili. Velmi mile mě překvapili i naši experti. Redakce za technický výpadek nemůže, odvedla maximální práci. A i ohlasy mám velmi pozitivní.

My novináři Petra Tona, jednoho z vašich expertů, dobře známe. Na otázku nám dokázal dlouze odpovídat, ale pro veřejnost mohly být jeho rétorické schopnosti ve studiu příjemným překvapením.

A já si myslím to samé. Bylo to velmi příjemné překvapení a to samé platí i o Kubovi Koreisovi. Na to, že jsou to úplní nováčci, tak smekám před jejich výkonem.