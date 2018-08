Věrný šerif. Ondrušek načíná v Olomouci patnáctou sezonu

Možná až ukončí kariéru, bude viset u stropu dres s jeho jménem a číslem 23, i když takové pocty se zatím nedostalo žádné kohoutí legendě. Olomoucký odchovanec je symbolem věrnosti, která se dnes už moc nevidí, stejně jako staré zimáky, jež střídají multifunkční arény. V průběhu minulé sezony si jej Mora pojistila na další tři roky. Dvaatřicetiletý bek, jenž má za úkol především čistit prostor před vlastním brankovištěm, klubu pomáhal do extraligy. I proto si jí považuje.

První tréninky na ledě jsou úmorné, že?

Jako každý rok se cítím špatně. Člověk může trénovat, ale na ledě jsou pohyby trošku jiné a musíte na to zvyknout. Mám i nové brusle.

A není to rok od roku horší?

Možná bych řekl, že i trošku lepší. Jak jsem starší, není přechod na led pro mě už tak hrozný. Ale čekám to a nepřekvapilo mě to.

Kolikátá je to vaše příprava v Olomouci?

V áčku jsem od osmnácti a je mi třicet dva, čtrnáct sezon to asi bude.

Pamatujete si na tu první?

Tehdy to byla první liga a mladej je vždy nervózní ze starších hráčů. Ani neví, jestli má tykat, nebo vykat. To k tomu patří, než se seznámíte.

Z koho jste byl tehdy nervózní?

Byl tady Milan Ministr, Richard Brančík, Robert Najdek, Michal Šafařík.

A teď už patříte k mazákům vy.

Právě, že si pořád připadám jako dvacetiletý, ale když se dívám, kdo je starší, tak už jich moc není. Posouvá se to.

Máte roli mentora?

Jsem už mezi staršími, ale za mentora se úplně nepovažuji. Každý musí na sobě pracovat sám.

Neříkáte si, že by v áčku mohlo být víc odchovanců?

Teď je zrovna docela slušný ročník, pár kluků s námi trénuje, jsou šikovní. Na svůj věk jsou na tom i silově slušně. Mohlo by se to zase zlepšit. Uvidíme.

Jiří Ondrušek z Olomouce (vlevo) v utkání proti Pardubicím

Beky Olomouc vychovat v poslední době umí, kromě vás se prosadili Rašner, Škůrek nebo Galvas mladší.

Škůra už je taky starší. A Galus je výjimečný hráč. Takových se moc nerodí. Začal brzy v áčku, už nějakou dobu tady jsem a nevím, jestli v tomhle věku někdo přišel, začlenil se v pohodě. Na ledě není nervózní, což je důležité. U mladých je to hodně o hlavě. Herně na to i mají, ale musí mít zdravé sebevědomí. Když je ho moc, také to není dobré. Kuba to má vyvážené – ani moc, ani málo. Pracuje na sobě. To u mladých šikovných vždy není. Myslí si, že umí vše, a za dva roky narazí, zjistí, že už to není ono.

V čem je Galvas výjimečný?

Přesný opak mě. Je ofenzivní, rád si vezme puk a jde dopředu.

Draftovalo ho Chicago. Udělá díru do světa?

Myslím, že jo. Potřeboval by ještě zesílit. Kdyby šel do NHL už teďka, nevím, jestli by to bylo pro něho úplně ideální, aby se nezranil. Herně by na to měl.

Když nepočítám střídavé starty ve Vítkovicích, jste v Olomouci celou kariéru. Na změny si nepotrpíte?

Taky si říkám, jestli je to normální, nebo ne. Byly sezony, kdy jsem nebyl spokojený, přemýšlel jsem o změně, ale nakonec jsme se vždycky nějak domluvili. A po horším období přišlo lepší. Mám tady rodinu, syna, který bude ještě příští rok chodit do školky, už má nějaké kroužky, tak jsem rád, že jsem doma a můžu být s ním.

Budete z něj chtít hokejistu?

Nevím, teď je to komplexní. Chodím s ním na přípravku, ale chodí na přípravku i fotbalu, pinká také tenis, aby měl šikovnou motoriku, ale co ho bude bavit, si vybere on.

V Kožušanech, ve vísce u Olomouce, ho učí fotbal David Rozehnal?

Rozik má ještě trošku starší, ale za rok, za dva už ho bude trénovat.

Kdo je v obci větší kapacita – extraligový hokejista, nebo bývalý fotbalový reprezentant?

Asi Rozik. Chodím se dívat na zápasy Kožušan, takový fotbal mě baví. V Olomouci jsem na Sigmě asi deset let nebyl. Mě to baví na vesnici. V neděli, dáte si jedno pivo, něco z udírny. Pěkné odpoledne. Manželka pochází z Kožušan, já jsem z Blatce, což je přes pole kilometr a půl. Jsem poloviční Kožušaňák.

Věděl jste hned, že chcete být hokejista, nebo jste také koketoval s fotbalem?

Ne, já jsem dělal hokej jako první sport a skončil jsem u toho. Ještě jsem měl tři tréninky atletiky, ale to mě nebavilo.

Máte v hlavě, že byste chtěl vyzkoušet i jiné angažmá?

Smlouvu mám ještě na tři sezony. Loni jsem ji prodlužoval, chtěl bych tady být. Ale záleží, jak bude sloužit zdraví, jak bude vedení spokojené. Mám to podepsané tady, ale to neznamená, že mě někam nepošlou.

Dlouholetá smlouva vám ale dává jistotu a klid na výkony.

Přesně tak. Mám rodinu, i to byl důvod, proč jsem chtěl jistotu. Už nejsem nejmladší. Jinde by mi dlouholetou smlouvu asi nedali.

Myslíte, že vám bude v Olomouci jednou viset pod stropem váš dres? Za věrnost a postup do extraligy byste si to zasloužil.

To si myslím, že ne. Toho se nebojím.

Co se vám vybaví, když se řekne Mora?

Skromnější podmínky, jádro hráčů furt stejné, což je dobře, parta tady je, a když přijdou tři čtyři kluci, nezbude jim nic jiného než se přizpůsobit, jestli chtějí zapadnout.

Ale vždycky v týmu nějakou hvězdu máte. Ať to byl Skrbek, Patera, teď Irgl...

Jo, ale všechno to jsou skromní kluci, žádní podvraťáci. Kdyby přišli dva špatní hráči a narušili tady morálku, nedělalo by to dobrotu. Naštěstí vedení vždy dotáhne nové hráče, kteří dělají vše pro tým.

Považujete si, že v Olomouci extraliga vůbec je...

Vždycky říkám, že hráči z první ligy si toho váží víc a víc na sobě makají, protože vědí, jak těžké je dostat se do extraligy. Střídavé starty jsem měl, i zájem byl, ale jak jsou tabulkové ceny, tak v momentě kdy přijde na částky, tak to tam končí. Není to jak ve fotbale. Extraligové kluby si radši vezmou cizince za směšnou částku, než aby si kupovali Čecha, který by je stál peníze.

Takže větší šance pro hráče z první ligy je vydřít postup?

Samozřejmě. Jinak je to pro kmenové hráče první ligy hrozně těžké.

I proto si extraligu hýčkáte?

Ano, jde to vidět i na hráčích, kteří sem přijdou. Pokud mají za sebou pár sezon v první lize, víc si toho váží, víc makají než kluk, který od šestnácti nastupoval za áčko v extralize a myslí si, že umí všechno.

Vypracoval jste se v zástupce kapitána. Pro fanoušky jste ale méně nápadný hráč, takový šerif, co dohlíží na pořádek před vlastním brankovištěm.

To sedí. Jsem na špinavou defenzivní práci, abych soupeře trošku vytočil a taky aby ho to trošku bolelo. Ale i slovně ho popíchnout.

Vážně? Já vás mám za slušňáka.

Jo, ale nějaké slovíčko musí padnout. Ale po zápase to končí a všechno se mění.

I vy máte ale záblesky ofenzivního beka, kdy si vezmete puk, projedete celé hřiště a zavěsíte do vinklu. Jako minulou sezonu na Spartě.

To jsou hodně výjimečné záblesky.

Jednou za deset sezon? Vybavuji si, že podobný gól jste dal v první lize proti Brnu. Trenér Vlk to nazval rockenrolovým sólem.

To už je dávno, to si moc lidí nepamatuje. Sem tam nějaký záblesk je. Třeba jich bude ještě víc.

V ruce to máte.

Musí na to být příležitost. Jsem spíš defenzivnější, dopředu mě to tak netlačí.

Jaký útočník v extralize je pro vás nejméně příjemný?

Třeba Köhler. Ne že by byl nepříjemný, ale má dlouhé ruce a těžko se dostává na dlouhou hokejku. Ale nemyslím si, že by byl nějaký hráč, kterého bych vyloženě neměl rád.

Jste klidnější, když víte, že máte za sebou Konráda, jednoho z nejlepších brankářů extraligy?

Vždycky je to pro hráče lepší, že nemusí chytat každou střelu a ví, že když si pokryje hráče bez puku a nechá puk projít, že to chytne. Je to lepší, než když se snažíte puk za každou cenu zblokovat.

Olomoucký Jiří Ondrušek (vlevo) se snaží odpoutat od Daniela Voženílka z Pardubic.

Ale v blokování střel jste mistři. Vyžaduje to Konrád, nebo spíš křičí: Uhněte, ať vidím puk!

Nechce, abychom tam lezli, ale když to letí na nás, tak jo. Ovšem když letí kolem, tak chce abychom tam nechodili, zůstali stát a pohyb k puku nedělali, protože ne vždy se puk trefí a akorát uděláme clonu.

Platíte za hráče s obrovským fyzickým fondem. Jak moc vás naštvalo, že jste v minulé sezoně nemohl týmu pomoct ve čtvrtfinále proti Plzni kvůli zranění z předkola se Zlínem?

Odehrával jsem puk, přijel ke mně hráč, špatně jsem si tam dal ruku a prostě křupla. Žádný faul, jen jsem byl ve špatnou chvíli na špatném místě. Nebylo to příjemné. Více méně jsem se z toho dostal až nedávno, teprve začínám trénovat. Pauza pro mě byla dlouhá, musím to dohánět. Ale zase výhoda byla v tom, že jsem nepřišel o sezonu. Kdyby se mi to stalo v listopadu, tak bych přišel prakticky o celou sezonu. Navíc by mě asi trenéři tlačili, abych to uspíšil. Takhle jsem měl čas to co nejvíc vyléčit. Myslím si, že ruka se zahojila dobře. Kdybych byl nucený spěchat, asi by v takovém stavu nebyla.

Byl jste se čtvrtfinále spokojený?

Jo, ale trošku to mrzí. Co jsem viděl zápasy, tak Plzeň hratelná byla.

Ale měla super útok.

Měla. Jak se dostala do vedení v sérii, hlava jim sepnula úplně jinak.

Budete letos kousat víc?

To se uvidí. Teprve začínáme na ledě, těžko se o tom mluví. Ale nemůžeme mít nižší cíle.

Otrkáváte se, nabíráte zkušenosti a ve čtvrtfinále jste Plzeň zlobili víc než v předchozí sérii s ní.

Každý se chce zlepšovat. Bude důležité chytit začátek sezony.

Váš cíl?

Chci, aby se dařilo, vyhrávalo. Teď musí být v hlavách jen první zápas, aby se to s Vary zvládlo. Nováček bude nepříjemný, natěšený. Už vidím, jak fanoušci říkají, že hrajeme proti prvoligovým a jsou to jasné tři body, ale to bývá nejhorší. Asi by se líp začínalo na Spartě než doma s Vary. O to těžší to pro nás bude. Musíme se na to v hlavách nachystat.