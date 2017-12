Plzeň si upevnila vedení v extralize, Sparta prohrála s Vítkovicemi

Výbornou formu potvrdily i Vítkovice, které znovu dokázaly, že jim daří na Spartu, kterou porazily pošesté za sebou, tentokrát 4:2. V tabulce díky tomu ztrácí na třetí Třinec už pouhý bod.

Hradec nepoložil špatný začátek, kdy už po 126 vteřinách inkasoval po první vážnější akci utkání. Vyrovnání totiž brzy zařídil Látal a obrat dokonal Červený ve druhé části po rychlém přečíslení. Zlín však bojoval až do konce a deset vteřin před sirénou vyrovnával při hře bez gólmana Šťastný z dorážky. Radost domácím však vydržela krátce - po 33 vteřinách prodloužení rozhodl svým druhým gólem Látal.



Martin Hamrlík (Zlín): „Ve druhé třetině soupeř potvrdil, že je i bez Bednáře kvalitní mužstvo a zmáčkl nás. Měli jsme štěstí, že to bylo jenom o gól, jinak bychom už asi těžko dotahovali. Ve třetí části nás Hradec naštěstí dostal do hry tím, že byl vylučovaný, bod bereme. Děkujeme těm dvěma tisícovkám věrných, kteří dnes přišli. Na druhou stranu jsme v nervu z toho, že Honejsek skončil v nemocnici a Matějíček si přivodil dlouhodobé zranění kolena.“

Pavel Hynek (Hradec Králové): „Jeli jsme do Zlína s výzvou prolomit dlouhou sérii proher. Rychle jsme ale inkasovali a prohrávali. Pak jsme však dokázali odpovědět, přidali jsme ve druhé třetině na tempu a stav jsme otočili. Bohužel jsme nedokázali odskočit do většího vedení, domácí se následně i díky naší nedisciplinovanosti dostali do hry a získali bod.“



Branky a nahrávky: 3. Honejsek (Bukarts, Okál), 60. D. Šťastný (Freibergs, Bukarts) - 7. M. Látal (Gregorc), 24. Červený (Koukal, Cingel), 61. M. Látal (Džerinš). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Tošenovjan, Ganger. Vyloučení: 1:5, navíc Koukal (Hradec Králové) 10 min. Využití: 1:0. Třetiny: 1:1, 0:1, 1:0. Diváci: 2244.

Zlín: Kašík - Matějíček, Freibergs, Valenta, Řezníček, Petran, Žižka, Gazda - Okál, Honejsek, Bukarts - Kubiš, Fořt, O. Veselý - D. Šťastný, Fryšara, J. Ondráček - Klhůfek, P. Sedláček, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, Zámorský, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Dragoun, Berger - M. Látal, Džerinš, Kukumberg - Cingel, Koukal, Červený - R. Pavlík, Tuominen, Miškář. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.

O vítězství Plzně nebylo pochyb už zkraje druhé třetiny, kdy na 3:0 zvyšoval Stach po nádherné akci: Kracík zpoza branky našel mezi kruhy Indráka, ten ale místo střely našel ještě výhodněji postaveného Stacha, jenž zakončoval do odkryté branky. Vítězství však Západočechům zařídil Gulaš, jenž v první části vstřelil dva góly. První už ve 4. minutě po individuální akci a přesné střele švihem, druhý za necelé tři minuty po dalším úniku a kličce do bekhendu.



Jiří Hanzlík (Plzeň): „Rozdělil bych hodnocení na dvě části. Výsledek je pro nás skvělý, ale výkon tak povedený nebyl. Soupeř měl daleko víc šancí. Jako trenéra obránců mě netěší spousta nepřesností a okének v naší hře. Špatných rozhodnutí tam od nás bylo až moc. Samozřejmě nechci snižovat naší bodovou sérii, kdy jsme odehráli opravdu skvělé zápasy. I dnes tam bylo od hráčů obrovské úsilí, ale možná i pod dojmem té série koncentrace jednotlivců už není taková, jako bychom se prali o každý bod. Opakuje se tam lehkovážnost. Věřím, že je to vybalancované. Teď si vybíráme štěstí, aby nám nakonec někdy nechybělo.“

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): „První gól jsme inkasovali hodně lacině a druhý ze standardní situace, kde jsme to tam špatně vyhodnotili. Byli jsme soupeři jinak hodně vyrovnaným soupeřem a ve většině věcí jsme domácí i předčili, bohužel si odvážíme prohru. Kluci bojovali a měli šance. Největší rozdíl byl v tom, že soupeř ty svoje na rozdíl od nás dokázal využít. Po takovém výkonu to jako trenéři bereme. Musím týmu poděkovat za předvedený výkon, snad si ho přeneseme i do dalšího zápasu.“



Branky a nahrávky: 4. Gulaš (Schleiss), 7. Gulaš (Schleiss, Moravčík), 21. Stach (Indrák, Kracík), 40. Indrák (Mertl, Gulaš) - 26. Orsava (P. Holík, Lenc). Rozhodčí: Mrkva, Šír - L. Kajínek, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Třetiny: 2:0, 2:1, 0:0. Diváci: 3939.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, J. Kindl, Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kracík, Stach - M. Chalupa, Kratěna, P. Straka - Hollweg, Preisinger, D. Kindl. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Mladá Boleslav: Maxwell (10. J. Růžička) - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Knot, Kotvan, Hrdinka - M. Procházka, P. Holík, Orsava - Lenc, P. Musil, L. Pabiška - Pacovský, Šafránek, T. Knotek - Volf, Najman, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Sparta byla po celé utkání o krok pozadu. Poprvé dotahovala náskok po trefě Lva, jenž v přesilovce prostřelil nového brankáře Kváču. Vyrovnání zařídil veterán Hlinka také v početní výhodě. Podruhé dostal Vítkovice do vedení Kucsera, jenž doklepl do sítě svou vlastní střelu a na 3:1 zvyšoval Zdráhal dokonce ve vlastním oslabení. Forman sice v čase 31:54 snížil opět při hře pět na čtyři. Jenže další vyrovnání se nekonalo. Hosté naopak definitivně rozhodli čtvrtým gólem a potvrdili, že jim to na Spartu jde.

Jaroslav Nedvěd (Sparta): „Bylo to hodně rozhárané utkání se spoustou zbytečných vyloučení. V každé třetině jsme měli krátký výpadek a soupeř nás potrestal. A i když jsme až do závěru nesložili zbraně a dostali jsme se do tlaku, tak jsme nedokázali vyrovnat. Dnes jsme neměli štěstí, nepřetlačili jsme to a jsme bez bodu.“

Jakub Petr (Vítkovice): „Máme další tři body, ale nechci mluvit moc v emocích jako Pavel Trnka, který minulý zápas nazval rybníkovým hokejem. Dnes to bylo podobné, po většinu utkání tam z obou stran nebyla extraligová kvalita. V O2 areně máte vždy respekt a v první třetině bylo cítit, že naše mužstvo nepředvádělo to, co by mělo. Sparta se ve třetí třetině dostala do tlaku, ale v posledních kolech to tak máme vždy. I když jsme vyhráli, pořád nehrajeme tak, jak bychom chtěli. Pořád je tam od nás pokora. Budu rád, až budu moci jednou říct, že získáváme body venku a jsme na tom herně tak, jak bychom si představovali. Vyhrát na Spartě ale vždy potěší.“



Branky a nahrávky: 20. J. Hlinka (Reichenberg, Forman), 32. Forman (Reichenberg, Z. Michálek) - 14. Lev (Baranka, Sloboda), 23. Kucsera (Hrbas), 30. P. Zdráhal (Lev), 58. Hudeček (Olesz). Rozhodčí: Hribik, Hejduk - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Třetiny: 1:1, 1:2, 0:1. Diváci: 5432.

Sparta: Kváča - Z. Michálek, Kalina, Nedomel, T. Dvořák, T. Pavelka, Švrček, od 21. navíc Jandus - Kudrna, P. Vrána, Říčka - Uher, Černoch, Smejkal - Forman, J. Hlinka, Reichenberg - Dvořáček, Pšenička, Kumstát. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, Trška, D. Krenželok - Hudeček, Lev, Olesz - Szturc, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.