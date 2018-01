Sparta nestačila na suverénní Plzeň, padla i Kometa. Liberec dál vítězí

Z první desítky naopak vypadla Mladá Boleslav, která po sérii úspěšných výsledků doma nestačila na přímého konkurenta z Liberce a padla 0:3. Bílí Tygři jsou už sedmí s dvoubodovou ztrátou na přímý postup do čtvrtfinále.



Tuto pozici zatím drží Olomouc, která si poradila s Litvínovem 4:2. Severočeši padli už pojedenácté za sebou a sešup do baráže se zase o kousek přiblížil.

Dařilo i Zlínu, který sice na vlastním stadionu prohrával s předposlední Jihlavou 0:1, nakonec však houževnatého soupeře udolal 2:1. V posledním duelu Třinec otočil duel s Hradcem Králové a zvítězil 2:1 po nájezdech. Zápas Pardubice - Vítkovice (5:3) se už předehrával v úterý.

Plzeň potvrdila, že je pro ni Sparta příjemným soupeřem a porazila ji i počtvrté v sezoně. Velkou měrou se na to podílel útočník Tomáš Mertl, jenž dva góly dal a na další příhrál. Prvním vyrovnával po úvodní Pechově trefě na 1:1 na začátku 30. minuty a za pouhých 44 vteřin asistoval, kdy krásně našel u tyčky volného Kracíka, jenž dával do prázdné. Domácí sice brzy vyrovnali, ale rozhodující moment přišel v čase 43:00. To si Rubner skvěle pokryl puk, bekhendem našel na levém kruhu Jonese, jenž z velkého úhlu zaskočil gólmana Aittokallia.



Radim Rulík (Sparta): „Bylo to z obou stran bojovné utkání. My jsme si neměli nechat dát dva góly rychle za sebou v oslabení. Tam se vlastně dostala Plzeň rychle zpátky do hry. Měli jsme také využít naši přesilovku pět na tři, kterou jsme sehráli špatně. O zápase pak rozhodl takový náhodný gól. Z naší strany byla velká snaha, ale bohužel situace v nerovnovážném stavu dneska rozhodly.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Nezačali jsme dobře. V první třetině byla Sparta aktivnější, taková hladovější a připravenější. Nicméně jsme tu první třetinu přestáli, i když jsme prohrávali. Řekli jsme si v kabině, že spoustu věcí musíme zlepšit - pohyb, osobní souboje i hru pět na pět. Podařilo se nám pak vytvořit si tlak. Využili jsme přesilovku pět na tři i pět na čtyři, to hodně ovlivnilo utkání. Potom jsme sice dostali po chybě na 2:2, přesto byla druhá třetina v našem podání daleko lepší. Třetí třetina byla o tom, kdo dá gól. My jsem byli šťastnější. Chtěli jsme hrát náš hokej a hodně se tlačit do brány. Jsem rád, že nám to vyšlo a vezeme si domů tři body.“



Plzeňský Jaroslav Kracík (vlevo) ztrácí kotouč v souboji s Dominikem Uherem ze Sparty.

Branky a nahrávky: 16. Pech (Z. Michálek), 33. Klimek (Forman, Kalina) - 30. Mertl (D. Kindl, Gulaš), 30. Kracík (Mertl, Kratěna), 43. Jones (Rubner), 60. Mertl (Kantner). Rozhodčí: Hejduk, Pešina - D. Klouček, Pešek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:2. Třetiny: 1:0, 1:2, 0:2. Diváci: 16.083.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, Ďaloga, J. Mikuš, Kalina, Švrček, T. Pavelka, Nedomlel - Forman, Pech, Klimek - Řepík, P. Vrána, Buchtele - Kudrna, Černoch, Kumstát - Uher, J. Hlinka, Rousek. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Kaňák, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, Kratěna, Schleiss - T. Kubalík, Kracík, Indrák - Hollweg, Kodýtek, D. Kindl - od 41. navíc Rubner. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Zlín zaskočil hned v úvodu Straka, jenž v přesilovce došťouchal kotouč v závaru do brány. Domácí se vrátili do hry také v početních výhodách - pokaždé byl u toho Zdeněk Okál. Poprvé se štěstím, protože si jeho nahrávku srazil bruslí do vlastní sítě obránce Seman. A podruhé deset minut před koncem bleskovou střelou trefil odkrytou klec, protože se gólman Kořenář nestačil přesunout. Domácí tak ukončili sérii tří porážek.



Martin Hamrlík (Zlín): „Šlo o hodně. Podle mě Jihlava poté, co šla do vedení, byla nebezpečnější. Bylo vidět, že jsme nervózní. Naštěstí jsme ale relativně brzy vyrovnali. Poté to bylo o druhém gólu. Soupeř moc přesilovek nevyužil, my pak jednu ano. Byli jsme šťastnější.“

Petr Vlk (Jihlava): „Jsme zklamaní dnešním výsledkem, věřili jsme v body. Byl to vyrovnaný zápas, rozhodl zbytečný faul před druhou brankou, který byl v útočném pásmu v rohu. Soupeř rozhodl v přesilovkách, kde byl úspěšnější.“



Branky a nahrávky: 10. Okál (D. Šťastný, Roberts Bukarts), 49. Okál (Roberts Bukarts, Freibergs) - 2. P. Straka (Skořepa, J. Zdráhal). Rozhodčí: M. Sýkora, Hribik - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Třetiny: 1:1, 0:0, 1:0. Diváci: 3690.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Matějíček - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - Honejsek, Fořt, O. Veselý - Ondráček, Fryšara, Kubiš - Šlahař, Popelka, Klhůfek. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Jihlava: Kořenář - D. Kajínek, Suchánek, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Stříteský, Půža - Čachotský, A. Zeman, Dostálek - P. Straka, Skořepa, Seman - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Diviš, R. Hubáček, Hamill. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Chomutov potvrdil, že se mu na Kometu daří a zdolal ji i počtvrté v sezoně. K úspěchu ho nasměroval na začátku druhé třetiny Smejkal, jenž po Sklenářově přihrávce bez přípravy propálil gólmana Čiliaka. A také kapitán Vondrka, jenž získal ve středním pásmu získal kotouč a ujížděl sám na bránu. Akci zakončil kličkou do forhendu a přesnou střelou k tyčce. Kometa se zmohla už jen na snížení, byť v závěru hrálo dokonce šest na čtyři.



Vladimír Růžička (Chomutov): „Utkání pro nás bylo po dvou porážkách hodně důležité a také vyrovnané. Měli jsme výborný vstup do druhé třetiny, dali jsem dva góly, pak jeden inkasovali. Jsem hrozně rád za tři body proti Brnu, protože utkání už musíme hrát jako play off, které pro nás zkrátka začalo. Hráčům bych chtěl poděkovat a podotknout, že rozhodl také fantastický výkon Štěpána (Lukeše) v bráně.“

Jiří Horáček (Kometa): „Z naší strany to bylo odpracované utkání. Bohužel nás dva góly na začátku druhé třetiny stály body. Už je pokročilá fáze sezóny, takže všichni vědí, o co se hraje. Chomutov podle toho hrál, bojoval a odehrál velmi dobrý zápas. Můžeme domácím jenom pogratulovat.“



Fanoušci Komety si výjezd na utkání do Chomutova užili po svém.

Branky a nahrávky: 21. Smejkal (Sklenář, Dietz), 26. Vondrka - 39. Vincour (Haščák). Rozhodčí: Hodek, Pražák - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 6:6. Bez využití. Třetiny: 0:0, 2:1, 0:0. Diváci: 4562.



Chomutov: Š. Lukeš - Flemming, Dietz, Valach, Grman, Knot, Slovák - Vondrka, Smejkal, Koblasa - Skokan, Chlouba, Sklenář - Lauko, Huml, Poletín - Havel, Šťovíček, Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Kometa: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencl, Malec, Bartejs, Vágner, Mikyska - M. Erat, J. Hruška, Zaťovič - Haščák, V. Němec, Vincour - R. Zohorna, Nahodil, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský, Pokorný a Horáček.

Liberec vyhrál popáté za sebou, všechny góly vstřelil už v první třetině. Už ve čtvrté minutě se prosadil Bakoš, jenž potrestal vlažný začátek domácích: v klidu si kličkoval útočným pásmem, a protože beci couvali daleko od něj, vypálil švihem pod ruku gólmana Maxwella. Náskok poté zvýšili Derner ranou z úhlu, kterou si stačil dojet a doklepnout, a Jelínek, jenž se prosadil, ač na něj byla přesila.



Boris Žabka (Mladá Boleslav): „Nejdřív se musím omluvit fanouškům za náš výkon v první třetině. Ten ale bohužel rozhodl celý zápas. Proti tak dobrému celku, jakým je Liberec, se pak utkání těžko otáčí. Navíc když neproměníme žádnou šanci. Dneska jsme se prostě neměli od čeho odrazit.“

Filip Pešán (Liberec): „Odehráli jsme organizovaný bojovný zápas podpořený vynikajícím výkonem brankáře Willa. Domácím jsme nedali žádnou šanci, vyhrávali jsme všechny souboje po celém hřišti.“



Liberecký Lukáš Derner (vlevo) slaví společně s Petrem Jelínkem gól v síti Mladé Boleslavi.

Branky a nahrávky: 4. Bakoš (L. Krenželok, Ševc), 7. Derner (Bakoš, P. Jelínek), 13. P. Jelínek (Šmíd). Rozhodčí: Šír, Roman Svoboda - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:1. Bez využití. Třetiny: 0:3, 0:0, 0:0. Diváci: 4088.



Mladá Boleslav: Maxwell (13. J. Růžička) - Jan Hanzlík, Hrdinka, Němeček, Eminger, Kotvan, Dlapa, od 41. navíc Říha - Klepiš, Žejdl, Valský - Flynn, P. Musil, L. Pabiška - Pacovský, P. Holík, Lenc - Kousal, Urban, Volf. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Liberec: Will - Ševc, Pyrochta, Derner, Jánošík, Šmíd, Kolmann, od 41. navíc Jan Bednář - L. Krenželok, P. Jelínek, Bakoš - Kvapil, Bližňák, Ordoš - Jašek, Redenbach, Lakatoš - J. Vlach, D. Špaček, J. Stránský. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Domácí ukončili sérii tří porážek. Na úvodní gól Skladaného sice odpověděl po změně stran Baránek, jenž Litvínov se moc nezmohl. Byl pod tlakem, který rezultoval v další dva inkasované góly. Olomouci vrátil vedení Laš naprosto přesně trefenou šibenicí po zadovce Knotka a vzápětí náskok navýšil v přesilovce Burian, jenž využil fyzických paramentrů, nenechal se odstavit a doklepl odražený puk do odkryté sítě.



Jan Tomajko (Olomouc): „Po třech prohrách jsme začali dobře, stříleli jsme, chodili jsme před bránu, ale byli jsme málo produktivní. Vedli jsme 3:1, ale ve třetí části nás naše přesilovka dostala zase dolů. Přestali jsme hrát, začali jsme být nervózní. Měli jsme v závěru i štěstí, Litvínov trefil břevno, ale šli jsme mu dnes výkonem naproti. Padesát minut jsme hráli dobře. Věřím, že se naše produktivita zlepší. Branislav Konrád je nemocný, Martin Falter to zvládl výborně, když za stavu 3:2 měl dva velmi dobré zákroky.“

Jiří Šlégr (Litvínov): „Zápas jsme začali ustrašeně, zataženě, pak jsme soupeři nabídli šanci v přesilovce, když jsme jim nahráli na gól. Dokázali jsme srovnat, ale zase jsme v oslabení inkasovali a pak ještě z protiútoku, po naší chybě. Snažili jsme se to zkorigovat, za stavu 2:3 jsme tlačili, ale po další chybě, kdy jsme opět místo nahození nastřelili soupeře, jsme dostali rozhodující gól.“



Branky a nahrávky: 5. Skladaný, 28. Laš (J. Knotek, Vyrůbalík), 30. Burian (Houdek, Ondrušek), 59. Herman (Holec, Jaroměřský) - 24. Baránek (Marek Růžička), 49. Marek Růžička (J. Mikúš). Rozhodčí: Kalina, Orolin - Stanzel (všichni SR), Gebauer. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Třetiny: 1:0, 2:1, 1:1. Diváci: 4163.

Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, Jaroměřský. L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Strapáč, Burian - Jergl, Herman, Holec - Podlaha, Mráz, Ostřížek Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Litvínov: Kantor - Iberer, Šesták, Báranek, Gula, Čutta, Kubát, od 21. navíc L. Doudera - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - M. Hanzl, J. Mikúš, Marek Růžička - Jurčík, Válek, Trávníček - Havelka, Kůs, Matoušek. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Třinec vyhrál počtvrté v řadě. Rozstřel rozhodl v páté sérii Petružálek, který střílel přesně k tyči. Bylo to ale hodně vyrovnané utkání, ve kterém se hosté dostali do vedení ve 33. minutě, kdy Graňák dostal puk na modrou čáru, odkud se trefil k tyčce. Gólman toho přes klubko hráčů moc neviděl. Dvanáct minut před koncem vyrovnával Chmielewski, který poslal odražený kotouč do sítě. Třinec v tu chvíli prolomil 113 minut dlouhé období, v němž nedal Hradci doma gól.



Václav Varaďa (Třinec): „Soupeř nám to hodně ztížil ve svém obranném pásmu a příležitostí ke skórování jsme moc neměli. Hradec měl navíc gólovější šance a Šimon Hrubec nás v důležitých okamžicích podržel. Jsme rádi za gól, kterým jsme utkání poslali do prodloužení a kterým jsme si zajistili bod. Remíza byla spravedlivá. Těší mě, že jsme v nájezdech zvítězili. Obrat je pro náš tým vzpruhou do dalších bojů, protože jsme narazili na velmi silného soupeře.“

Pavel Hynek (Hradec Králové): „Soustředili jsme se hodně na první třetinu, protože jsme věděli, že ji domácí minule výborně sehráli ve Vítkovicích. Nechtěli jsme si v ní nechat zápas utéct. Jakmile jsme šli do vedení, podpořilo to naši defenzivní taktiku. Celkem se nám obranná hra dařila, ale bohužel jsme se ve druhé třetině nevyvarovali zbytečných vyloučení. To nás stálo síly, domácí se dostávali na koně. I když jsme živili naději na tři body, tak remíza je vzhledem k vývoji zasloužená. Na obou stranách dominovali gólmani, podali excelentní výkony. Přestože ale nepadlo moc gólů, tak si myslím, že to bylo zajímavé utkání.“



Branky a nahrávky: 49. Chmielewski (J. Petružálek, M. Doudera), rozhodující nájezd J. Petružálek - 33. Graňák (Šimánek, Berger). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Mrkva - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:6. Bez využití: Třetiny: 0:0, 0:1, 1:0. Diváci: 3911.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, Linhart, D. Musil, Jank - J. Petružálek, Rákos, Chmielewski - Martin Růžička, R. Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Hrňa, Cienciala, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Čáp, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Gregorc, Zámorský - Jaroslav Bednář, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Červený - Vopelka, Kukumberg, R. Pavlík - Zigo, Berger, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.