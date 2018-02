Sparta ztratila v bitvě o předkolo, blíž do něj má Olomouc a Liberec

To Olomouc se díky vítězství nejenom výrazně přiblížila předkolu, ale navíc dál živí naději na přímý postup do čtvrtfinále, jelikož momentálně zaostávají za šestým Zlínem o pouhý bod.

Podobně spokojení jsou i v Liberci - místní Bílí Tygři si totiž v domácím prostředí poradili s Jihlavou přesvědčivě 4:1 a v tabulce mají na Chomutov šestibodový náskok.

Liberec si šel za vítězstvím od začátku zápasu. Do vedení ho dostal svým desátým gólem v sezoně Krenželok, který skóroval bekhendem do horního růžku, a náskok týmu navýšil ještě v první třetině Šmíd, jehož nahození pořádně neviděl gólman Kořenář kvůli clonícímu Bližňákovi. Hosté zazlobili v úvodu druhé části, kdy Jiránek šikovnou tečí snížil na 1:2, ale klid domácím dodal Kvapil. V čase 34:34 vyčkal na správný okamžik, nechal přejet dva bránící beky a přesně vypálil.



Filip Pešán (Liberec): „Po dlouhé pauze jsme chtěli vstoupit koncentrovaně do zápasu a to se nám také povedlo. Výpadek jsme měli během druhé třetiny, který Jihlava potrestala a málem i vyrovnala. Díky Romanu Willovi a našemu kontrabrejku se naopak nám povedlo odskočit do dvoubrankového vedení. Díky koncentrovanému výkonu ve třetím dějství jsme výsledek ubránili. Zítra však bude Jihlava lepší a my musíme také podat lepší výkon.“

František Zeman (Jihlava): „První třetinu jsme nezačali vůbec dobře a dostali jsme dva slepené góly. Ve druhé třetině jsme se dostali do kontaktu a měli jsme i šance na vyrovnání. Bohužel jsme ale z protiútoku dostali gól na 3:1 a to byl dle mého názoru zlomový moment celého zápasu. Ve třetí třetině už si Liberec výsledek pohlídal.“



Branky a nahrávky: 4. L. Krenželok (Jašek, Šmíd), 15. Šmíd (Lakatoš), 35. M. Kvapil, 60. Ordoš (Derner, Bližnák) - 24. Jiránek (Váňa, A. Zeman). Rozhodčí: Lacina, Kika - Hynek, Kis. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Třetiny: 2:0, 1:1, 1:0. Diváci: 5067.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bulíř, Redenbach, M. Kvapil - Bakoš, Filippi, J. Vlach - Lakatoš, Bližňák, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Jihlava: Kořenář - Šidlík, D. Kajínek, De la Rose, J. Zdráhal, Bryhnisveen, Suchánek, Váňa - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - Rys, Skořepa, F. Seman - Žálčík, Hamill, Anděl - Rabbit, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Sparta v utkání dvakrát vedla. Poprvé po brzké trefě Buchteleho, jenž dorazil Řepíkovu střelu, podruhé díky Jarůškovi, jenž po pouhých dvanácti vteřinách zareagoval na vyrovnání hostujícího Laše. Olomouc však hrála trpělivě a dočkala se odměny. V čase 42:47 podruhé vyrovnal nekrytý Mráz, jenž se dostal k Holcově vyražené střele a pohotově doklepával. A po 75 vteřinách prodloužení rozhodl Ondrušek střelou pod břevno.



František Výborný (Sparta): „Jsme v situaci, kdy jsme chtěli ten zápas urvat a získat tři body nebo alespoň ty dva. Bohužel jsme tam udělali dvě taktické chyby při gólech na 1:1 a 2:2, kdy to tam hráči špatně rozebrali a inkasovali jsme z toho góly. V prodloužení je to vabank a může to být o jedné šanci, když ji soupeř využije, může to být pak takto rychlé. Došlo tam k individuální chybě, kdy hráči nedohráli Ondruška, ten udělal parádní individuální akci a bohužel pro nás zakončil. Musíme jít dál.“

Jan Tomajko (Olomouc): „My jsme nezačali v první třetině dobře a dostali jsme rychlý gól. Pak jsme sice srovnali, ale hned za pár vteřin jsme dostali druhého. Myslím si však, že poté, co jsme dostali druhý gól, tak se hra hodně vyrovnala, byl to naprosto vyrovnaný zápas. A my jsme srovnali i skóre. Sparta tam pak měla ještě jednu velkou šanci ve třetí třetině, ale Braňo Konrád to vychytal. V prodloužení jsme urvali druhý bod a myslím, že pro nás jsou dnes ty dva body hodně cenné.“



Branky a nahrávky: 4. Buchtele (Řepík, J. Mikuš), 14. Jarůšek (P. Vrána, Klimek) - 13. Laš (L. Galvas, J. Knotek), 43. Mráz (Holec), 62. Ondrušek (Ostřížek). Rozhodčí: Hradil, Hejduk - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Třetiny: 2:1, 0:0, 0:1. Diváci: 6683.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, Kulda, J. Mikuš, Kalina, T. Pavelka, T. Voráček, Piskáček - Řepík, Pech, Buchtele - Jarůšek, P. Vrána, Klimek - Forman, Černoch, A. Kudrna - Uher, Pšenička, Reichenberg. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Jergl, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.