Pauza už pardubického hokejistu Marosze nudila. Těší se na závěr sezony

„Ta pauza už byla moc dlouhá. Osobně mám radši hraní zápasů než tréninky a rozhodně nejsem jediný. Těšíme se všichni,“ má jasno jeden z nejproduktivnějších útočníků Pardubic v letošní sezoně.

Pardubice - Litvínov Sledujte od 18 hodin podrobnou on-line reportáž.

Coby centr první formace se svým týmem večer nastoupí do zápasu s trápícím se soupeřem, jenž však v prodloužení, respektive po nájezdech vyhrál poslední dvě utkání před olympiádou. Pokud Dynamo duel s Litvínovem zvládne, může si definitivně zajistit účast minimálně v předkole play-off.

„Potrénovali jsme kvalitně a myslím, že jsme dobře připravení. Rádi bychom hned na úvod uspěli, aby se nám dýchalo trochu lépe,“ přeje si Marosz.

On i ostatní členové pardubické kabiny bezpochyby pokukují také po vylepšení předsezonního cíle - přímém postupu do čtvrtfinále. Střelec jedenácti branek v aktuálním ročníku ovšem krotí vášně. „Musíme být maximálně pokorní. Jisté zatím stále nemáme ani předkolo, ještě potřebujeme pár bodů. Tým na to ale podle mě má,“ uvažuje forvard s číslem 32.

Po zápase s Litvínovem čeká na Dynamo také venkovní souboj s Třincem a úplně poslední kolo základní části hokejové extraligy vyšperkuje třeskutý mač dvou nesmiřitelných rivalů. Pardubice budou totiž hostit 24. východočeské derby s Hradcem Králové.

„Kdyby se v něm třeba rozhodovalo o našem postupu do šestky a my to zvládli, bylo by to krásné,“ zamýšlí se Marosz, ale hned bez váhání dodává: „Je to však ještě pořád moc daleko. První na řadě je Litvínov a my musíme všechny síly věnovat právě tomuto zápasu.“

Pardubice do něj určitě nenastoupí kompletní. Sám Miloš Holaň zatím neví, jak budou jednotlivé formace vypadat. „Musíme počkat, kdo s čím přijde před zápasem. Stoprocentně nám však bude chybět Jánko Sýkora, který má pořád problémy s ramenem. Sice s námi trénuje, ale to jen aby měl nějaké vytížení,“ upřesňuje šéf střídačky.

„Hrát možná nebude ani Sacha Treille, jenž má taktéž drobné potíže. Rozhodne se teprve během dne. Připraven naskočit místo něj je Ondřej Machala,“ poodkrývá kouč Holaň.