Pardubice uctí Kusého odkaz turnajem. Zbyněk byl výjimečný, říká Šebek

V dubnu roku 2012 jej střídal v manažerské funkci tehdejší HC ČSOB Pojišťovny Pardubice. Letos ho napadlo na jeho počest v Pardubicích uspořádat hokejový turnaj. Na začátku roku se současnému ekonomickému manažerovi Dynama Pardubice Ondřeji Šebkovi v hlavě zrodil nápad s názvem Memoriál Zbyňka Kusého.

Zbyněk Kusý Narodil se 20. května 1966 v Poličce. Absolvoval obchodní akademii a následně speciální nástavbu pro manažery a zahraniční obchod. Po ukončení studia nastoupil v podniku Drobné zboží Hradec Králové. Mluvil anglicky, německy a rusky. Od roku 1990 dělal v pardubickém hokejovém klubu obchodního manažera. V roce 1997 přešel na pozici generálního manažera. Za jeho éry klub vyhrál tři tituly v letech 2005, 2010, 2012. Kusý, který do Pardubic přišel ze Skutče, se stihl stát i nejúspěšnějším manažerem na poli reprezentace. Zlato má z olympiády z Nagana a také z pěti mistrovství světa. U seniorského národního týmu působil jako manažer mezi léty 1996 až 2008. Další zlata získal na juniorských šampionátech. Zasadil se o konání dvou juniorských šampionátů v Pardubicích, od roku 2012 byl krajským zastupitelem za stranu SPO. Po odchodu z Pardubic pracoval jako generální manažer také ve fotbalové Slavii Praha.

„Jednak šlo o to, abychom uspořádali turnaj, který by zapadal do pohodlné přípravy našeho týmu na novou sezonu, a hlavně o odkaz Zbyňka Kusého. Rádi bychom z toho turnaje udělali tradici, která se v Pardubicích zafixuje a bude něco znamenat,“ přeje si Šebek.

Ve spolupráci s generálním manažerem Dušanem Salfickým tedy začali oslovovat zahraniční kluby. „Chtěli jsme co nejkvalitnější turnaj. Ve hře bylo několik modelů se čtyřmi nebo šesti soupeři, ale byli jsme trochu omezeni termínově kvůli Lize mistrů a jiným turnajům, tak jsme oslovili takové týmy, které jsme považovali za adekvátní,“ přibližuje Salfický.

Do Pardubic nakonec přijedou Slovan Bratislava, Eisbären Berlin a Admiral Vladivostok. „Vyselektovali jsme tyto tři týmy, protože nejrychleji zareagovaly na naši výzvu,“ nastiňuje způsob výběru soupeřů Salfický.

Turnaj potrvá od čtvrtka do neděle. Rozehraje jej utkání Vladivostoku s Berlínem a naváže na něj souboj domácích Pardubic se Slovanem Bratislava. „Ještě před ním proběhne důstojný ceremoniál, který připomene památku Zbyňka Kusého. Jeho součástí budou osoby, které se Zbyňkem dlouho spolupracovaly. Půjde o hodně zajímavá jména českého hokeje,“ slibuje Šebek. Po celou dobu turnaje budou fanoušci také moci užívat fanzonu za arenou.

Šebek: Zbyněk řekl „chci to“ šel si za tím

I on sám měl se snad již legendárním Zbyňkem Kusým dlouhou dobu možnost spolupracovat. „V roce 1992 jsem, coby student vysoké školy, absolvoval v klubu pohovor do marketingového týmu. V té době si Zbyněk stavěl určitý okruh lidí a já byl nakonec jeho členem. Ač jsme se třeba profesně rozešli, tak jsem hrdý na to, že jsem dlouho byl jedním z jeho nejbližších spolupracovníků,“ říká Šebek.

Co ho první napadne, když se vysloví jméno Zbyněk Kusý? Open Air Game 2011. „Hodně jsem se podílel na organizaci této události a jenom potvrdila, jak byl Zbyněk výjimečný. Prostě si řekl „chci to“ a šel za tím. Mnoho lidí by to vzdalo, ale on v rekordním čase dokázal dát všechny dohromady a na tu úspěšnou akci se vzpomíná dodnes nejen tady v Pardubicích. Já pak hlavně proto, že jsem ty Vánoce strávil na telefonu ve Svítkově,“ vzpomíná s úsměvem dlouholetý podřízený Kusého.

Do vyprávění vstupuje Salfický. „Jako funkcionář jsem ho nezažil. Mně maximálně řekl běž do brány a chytej (směje se). Ale na co vzpomínám, je Turín 2006. Zbyněk mi tenkrát zavolal, ať si sbalím kufry, že jedu na olympiádu. To jsem se díval, jestli není apríl. Do smrti mi to ve spojení se Zbyňkem utkví v paměti, protože díky němu mám medaili (bronzovou) z tak obrovské akce, jako je olympiáda,“ zasní se.

Zbyněk Kusý byl svéráz. Úspěchu dokázal podřídit všechno a pro pohodlí hráčů byl schopen udělat cokoliv. Někdy i k nelibosti ostatních. „Často šel hlavou proti zdi, a na své profesní cestě si vytvořil i několik nepřátel, ale ve výsledku za něj mluví jeho úspěchy, které jsou neoddiskutovatelné. Některé hrany se obrousily a myslím, že nastal čas to připomenout právě teď. Nápad jsem dostal letos v lednu a v květnu se začal realizovat. Jsem rád, že se vše podařilo,“ vypráví Šebek.