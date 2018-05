Hradecký asistent Hynek před Vítkovicemi: Snad vyjde i čtvrtý zápas

„S Vítkovicemi jsme v sezoně odehráli dobré zápasy, snad vyjde i ten čtvrtý,“ nechal se slyšet Pavel Hynek, asistent hlavního kouče hradeckého týmu Václava Sýkory.

Hradec Králové se k extralize vrací po více než dvacetidenní olympijské pauze. Má před sebou poslední tři zápasy, je před nimi na druhém místě se šestibodovým náskokem na třetí Třinec, s nímž má letos lepší bilanci vzájemných zápasů.

Vítkovice - Hradec Kr. Sledujte od 17.30 podrobnou on-line reportáž.

Tři body mu tak stačí k tomu, aby měl jistou druhou příčku, tím pádem i účast v příštím ročníku Ligy mistrů. „Všichni vědí, že teď se zase utahujou šrouby, všichni mají o co hrát. Chceme si pohlídat pozici pro play-off a dostat se do zápasového rytmu. Obvykle nám to vždy trvalo o něco déle, tak uvidíme, co s týmem udělala tak dlouhá přestávka,“ poznamenal Hynek.

Co udělá s herní formou, to se uvidí poprvé už dnes. Každopádně pauza pomohla hradeckým marodům, mimo hru je před dnešním zápasem už jenom útočník Tomáš Zigo, všichni ostatní hráči budou trenérům k dispozici.