Hradecký kapitán Bednář byl na ledě. Nastoupí v boji o mečbol?

Středeční trénink, který byl dobrovolný, netrval dlouho. Ostatně po dvou vyčerpávajících zápasech v pondělí a v úterý se nebylo čemu divit. Jeho začátek by ale hradecké příznivce hodně potěšil.

Mezi hráči, kteří k němu vyjeli, totiž byl i Jaroslav Bednář. Na ledě se sice nezdržel příliš dlouho, ale nebyl zdaleka sám. Otázka, zda do dnešního zápasu kapitán týmu nastoupí, nebo se hradecký Mountfieldu už podruhé za sebou bude muset bez svého kapitána obejít, budí zájem hradeckých příznivců.

Jak zní odpověď? Nepříliš jasně, ale naděje žije. Bednářova zdravotní indispozice není tak vážná, že by sportovat nemohl vůbec. Zkusil rozbruslení před úterním duelem v Liberci, a jak už bylo zmíněno, včera kolem desáté dopoledne k tréninku týmu nemohl vyjel.

„Rozhodne se až před zápasem,“ neslo se jen neoficiálně po hradeckém zimním stadionu. Klub totiž logicky v této důležité části sezony informace související se zdravotním stavem hráčů nezveřejňuje a ani jinak nekomentuje.

Bednářovy zdravotní potíže se poprvé ve čtvrtfinálové sérii výrazněji projevily ve třetím zápase. Do něj sice nastoupil, ale závěrečnou třetinu už sledoval ze střídačky v civilu. Podobně to bylo při celém čtvrtečním duelu, v němž Liberec dokonal vyrovnání série na současných 2:2. Za tohoto stavu bude dnešní zápas klíčový, kdo ho vyhraje, bude mít v sobotu před polednem v Liberci první postupový mečbol.

„Jeho zdravotní problém není zase až tak velký. Ještě dneska ráno jsme zvažovali, jestli bude moci do zápasu nastoupit,“ uvedl hlavní kouč Václav Sýkora po úterním utkání, v němž Mountfield svému soupeři podlehl 0:3, „věřím, že do do dalšího zápasu by mohl být v pořádku, ale není to samozřejmě stoprocentně jisté.“

Bez Bednáře se Mountfieldu v úterý přelstít obranu a brankáře Bílých Tygrů ani jednou nepodařilo. Zvlášť v přesilovkách se s jeho absencí tým vždy nedokázal vyrovnat. Liberec měl v úterý sedm vyloučených, Hradec však z přesilovek nevytěžil vůbec nic. „V přesilovce je jeho absence hodně znát, je to zkušený hráč, lídr týmu,“ přiznal Sýkora.

Změna v brance? Nastoupit by mohl Pavelka

A ještě jedna důležitá otázka je před dnešním utkáním. V úterním zápase došlo poprvé v sérii ke střídání brankářů. Patrik Rybár na začátku druhé třetiny poté, co Liberec zvýšil na 3:0, odjel na střídačku.

Jeho náhradník Jaroslav Pavelka, jehož výkony v této sezoně jdou strmě nahoru, pak žádný gól nedostal. Přišel čas na změnu hned od začátku zápasu a na Pavelkovu premiéru? „Rozhodnuti jsme, ale den před zápasem to ventilovat nebudeme, fanoušci to uvidí před zápasem,“ řekl ve středu Pavel Hynek, jeden ze Sýkorových asistentů.

Oba soupeři půjdou do dnešního zápasu s vědomím, že to, co proběhlo až doposud, je staví na nový start. Jen s tím rozdílem, že každá zápasová ztráta bude mnohem bolestnější.

„Začínáme od nuly. Teď jsme sice dvakrát prohráli a víme, že případná porážka doma by dala Liberci velkou výhodu, ale tenhle tlak si na sebe nesmíme vytvářet. Musíme jít do utkání s čistou hlavou,“ poznamenal hradecký asistent.

Přes nepříjemnost dvou porážek v Liberci má Mountfield stále výhodu, že pokud obě mužstva vyčerpají limit maximálního počtu sedmi utkání, bude se hrát ještě dvakrát v Hradci. A oba týmy si zatím drží domácí neporazitelnost.

„Musíme se vrátit k totálnímu nasazení, které jsme měli v domácích zápasech. A také musíme být mnohem aktivnější směrem dopředu, to nám v Liberci chybělo,“ zdůraznil Hynek.