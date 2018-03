Liberečtí hokejisté doma povstali, boj o semifinále slibuje drama

„Věřil jsem tomu, že domácí zápasy zvládneme. Jsem rád, že celý tým bojoval tak, jak se má. Potvrdili jsme, že i v Hradci jsme hráli dobře, jen jsme to tam nedotáhli do vítězného konce,“ těšilo brankáře Romana Willa, jednoho z klíčových libereckých mužů.

Bílí Tygři postoupili do vyřazovací části extraligy potřetí za sebou. Předloni vybojovali mistrovský titul, vloni si dokráčeli pro stříbro a velké ambice mají i letos. A to přesto, že za sebou nemají příliš dobrou sezonu. Většinu doby se pohybovali hluboko pod polovinou tabulky, ale jejich forma šla postupně nahoru a v předkole play off s přehledem vyřadili pražskou Spartu.

Závěrečné boje sezony se letos nesou v Liberci v netradičním duchu. Zatímco v minulých letech klub rozpoutával „bílé peklo“ a vyzýval fanoušky, aby na zápasy chodili v bílém, letos vsadil na růžovou. Hlediště je plné růžových triček i šál, růžovou barvu nosí i roztleskávačky. „Vidíme to růžově,“ zní hlavní motto těchto dnů.

Marek Kvapil z Liberce oslavuje gól.

A hokejisté ho zatím naplňují. Po dvou úvodních čtvrtfinálových prohrách na ledě Hradce, který patřil k nejlepším týmům základní části, se doma vzepjali ke skvělým výkonům a srovnali sérii na 2:2. Velkou postavou týmu je útočník Marek Kvapil, který ve čtvrtfinále vstřelil polovinu z celkových deseti libereckých gólů. Zkušený hráč, který má ve sbírce zlato z mistrovství světa, dvě trofeje z ruské KHL nebo loňský titul s Kometou Brno, je dokladem toho, že se klubu podařilo v průběhu sezony tým vhodně posílit.

Za nerozhodného stavu začíná čtvrtfinálová série Liberce s Hradcem takříkajíc znova od začátku. Její pátý díl je na programu dnes od 17.20 hodin na ledě východočeského týmu, kde Bílí Tygři ještě nikdy v základní hrací době nevyhráli. „Ale kdy jindy bychom to měli v Hradci urvat než v play off? Chceme vrátit sérii do Liberce za stavu 3:2 pro nás,“ burcuje útočník Michal Bulíř.

Fanoušci v Liberci se můžou na hokej těšit opět v sobotu. Hrát se bude v hodně netradiční dobu – už od 11 hodin! Důvodem je kolize s Nocí bojovníků, která se vpodvečer v aréně koná.

„Bude to pro všechny naprosto stejné a bude to určitě hodně klíčový zápas. Jeden z týmů bude mít mečbol a bude důležité se na to dobře připravit,“ uvědomuje si brankář Roman Will.

Pořadatelé vyzývají fanoušky, aby nejezdili na hokej autem, protože v sobotu bude zavřené hlavní parkoviště u haly.