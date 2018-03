Víme, že v Plzni vyhrát umíme, hlásí olomoucký útočník Eberle

Nezmar Ondřej Kratěna by o Olomouci mohl dlouze vyprávět. Jak začínal s hokejem, jak s jejím současným trenérem Janem Tomajkem a Michalem Brošem vytvořili legendární útok.

5. zápas: Plzeň - Olomouc Sledujte utkání online od 17.30 hodin.

Jenže... „Na povídání nebyl čas. Je play off, každý se soustředí sám na sebe. Už je to nějaký čas, co jsem tu působil, takže žádné emoce jsem nepociťoval,“ odmítá vzpomínat čtyřicetiletý ofenzivní tahoun Plzně, který na Hané hrál v letech 1994–1996.

„V sezoně se nám několikrát povedlo vyhrát tři zápasy v řadě. Jsme si vědomi toho, jak je Plzeň silný tým, ale taky dokáže prohrávat. My jsme je dokázali jednou porazit a druhý zápas byl vyrovnaný až do konce. Jedeme tam s tím, že musíme vyhrát, a pojedeme je porazit. Víme, že tam vyhrát umíme,“ hlásí před dnešní bitvou šikovný olomoucký útočník Jan Eberle.

„Celá série je vyrovnaná. Stav je příznivý pro Plzeň, každý zápas rozhodoval jeden gól, bez ohledu na to, kdo hrál líp. Je to o jednom gólu a my potřebujeme jednou dát ten rozdílový.“

A křídelník první lajny nabízí recept: „Když máme šance, měli bychom to zužitkovat. Musíme jít ještě důrazněji do brány. Bylo tam několik střel, které šly přes klubko těl, bohužel se to neujalo. Musíme za tím jít ještě víc a doufat, že se to v Plzni odrazí.“