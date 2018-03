S Třincem je to správná „řežba“, říká pardubický Treille

„Cítím se parádně,“ popisoval borec s poctivým plnovousem. „Návrat do Čech pro mě přitom byla velká výzva, jestli na tuhle soutěž vůbec ještě budu mít. Užívám si to. Atmosféra v naší aréně je super a hokej s Třincem je správná řežba, zkrátka perfektní play off,“ konstatoval Treille.

Sérii načínal na levém křídle druhé lajny po boku Tomáška a Tomáše Svobody či Berana, poté se v ní ocitl vedle Marosze a Sýkory. „Hrát s tak zkušenými borci je fajn,“ pochvaloval si.

Od předchozího působení v tuzemsku v dresech Kladna a pražské Sparty podle vlastních slov hodně vyzrál. „Býval jsem takový horkokrevný a plýtval tím spoustu energie. Ale teď je to jiné. Naučil jsem se ji šetřit,“ srovnával. „Myslím, že každý trochu poupraví svůj styl, jak stárne. I já se snažím pořád zlepšovat,“ řekl.

Ne že by čas od času nezamířil na trestnou lavici. Ale ve vyřazovací části se Treille, který se umí vžít i do role mstitele spoluhráčů, příkladně krotí. I jemu je jasné, že každé vyloučení může Pardubice v sérii s třineckými Oceláři stát celý zápas.

„Disciplína je v play off důležitější než kdy jindy a Třinec má navíc velmi silné přesilovkové formace,“ upozornil. „Čím déle proti němu hrajeme pět na pět, tím lépe.“ Když už se pardubický tým přece jen soupeři musí bránit v oslabení, dokážou mu ohromně pomoci fanoušci.

Jako třeba ve třetím čtvrtfinále, kdy Dynamo ubránilo oslabení tři na šest, přestože jeho kapitán Rolinek v krizové chvíli ztratil hokejku. „Tam byl hluk z tribun snad největší za celou sezonu, bylo to až bláznivé. Řekl bych, že atmosféra v naší hale je teď ještě lepší, než když jsme hráli derby s Hradcem,“ přemítal Treille a dodal: „Fanoušci to prožívají s námi. Hokeji rozumějí, jsou de facto součástí hry. Naproti tomu v Třinci, kde jich tolik za zády nemáme, je to pro nás výrazně těžší.“

S účastí „pouze“ ve čtvrtfinále by se Treille spokojil jen nerad - vždyť v minulosti dokázal dobýt ligové prvenství se švédským Färjestadem (2009) i s francouzským Rouen (2016). „Být součástí týmu, kterému se něco takového podaří, je výborné. Takže chci vyhrát i s Pardubicemi. Proč by se to nemohlo povést?“ kladl si sám řečnickou otázku.

Pravda - proč by ne? S tím, že Pardubice postoupí přímo do čtvrtfinále, taky před startem letošního extraligového ročníku nikdo nepočítal...