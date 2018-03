Krok od postupu. Plzeňští hokejisté mohou ukončit sérii s Olomoucí

„Je to 3:1, ale hraje se na čtyři vítězné zápasy a oba mančafty jsou pořád ve hře. V Plzni se může stát cokoliv a my se na to musíme připravit. Olomouc nás tady porazila na nájezdy a nám nezbývá než se připravit i z morálního hlediska,“ plánoval Ladislav Čihák, jeden z trenérů plzeňské Škody.

5. zápas: Plzeň - Olomouc Sledujte utkání online od 17.30 hodin.

Plzeň urvala dvě výhry na Olomouckém ledě, na pondělní výhru 4:3 navázala o den později dalším těsným výsledkem. Vítězství 2:0 podtrhl až pár vteřin před koncem gólem do opuštěné branky Mertl, chvíli předtím brankář Svoboda vychytal vyloženou šanci Irgla.

„Svoboda zachytal výborně,“ ocenil rivala i gólman Kohoutů Branislav Konrád. „Skvěle hraje i celý první útok, Gulaš je nejlepší hráč extraligy. My jsme se ve čtvrtém utkání dokázali dobře bránit a zásluhu na tom měla obětavost kluků v obraně a při blokování střel. Ale ani tak to nestačilo na výhru,“ litoval slovenský brankář.

Ale ani za nepříznivého stavu série neskládá zbraně. „Věřím, že i pátý zápas bude vyrovnaný. I když Plzeň hraje doma a před vyprodaným stadionem lépe. O to víc nás mrzí, že jsme doma alespoň jeden zápas neuhráli. Chtěli jsme stav 2:2, že je to teď o dva zápasy pro ně, to nás štve,“ přiznal Konrád.

Dá se předpokládat, že to dnes budou zase velké nervy. „Čekám stejný průběh jako doposud. Vyhrát může jen jeden a pátý zápas může být ještě urputnější při vědomí toho, že to pro nás může být konec,“ nadhodil Zdeněk Venera, trenér Olomouce.

Kvůli bolavému rameni úterní zápas nedohrál plzeňský útočník Indrák, ale sdělovat zdravotní stav je v play off zapovězeno. Zda bude hrát, se rozhodne až před utkáním.

„Strašně se těšíme, že se série vrací k nám. Ale musíme se vyvarovat chyb z nervozity, to se v play off nevyplácí. Musíme tyhle momenty eliminovat,“ konstatoval kouč Čihák. Před dvěma lety Plzeň stejnou situaci proti Olomouci zvládla. Za stavu 3:1 soupeře zdolala doma počtvrté a hala explodovala semifinálovou radostí. Jak to bude tentokrát?