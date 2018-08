Ani Laco nepřijde. Plzeňští hokejisté dál hledají gólmana k Frodlovi

„Bohužel, Ján Laco je zraněný a ta varianta padla,“ uvedl v úterý Martin Straka, generální manažer klubu. Šestatřicetiletý slovenský reprezentant Laco, jenž uplynulé dvě sezony v extralize strávil v Chomutově či pražské Spartě a předtím působil v KHL, má problémy s loktem a zvažuje i konec kariéry.

Plzeň řeší gólmanský post poté, co se loňská jednička Miroslav Svoboda po bronzové sezoně upsala Nashvillu a pokusí se prosadit v NHL. Neúspěšně zkoušela získat k návratu Marka Mazance, jenž se Škodou před pěti lety vybojoval titul, sondovala i možnost příchodu Ondřeje Pavelce. Teď padla také možnost angažovat Laca.

„Problém to je. Ale stále na něčem pracujeme, zkoušíme teď další možnosti. Neřekl bych, že jsem z toho nervózní, ale je pravda, že jsme si mysleli, že v téhle chvíli už budeme mít složení brankářského týmu hotové,“ připustil Straka.

S týmem už trénuje bek Allen

Jinak je složení kádru pro příští sezonu zatím uzavřené. Od pondělí už s týmem trénuje 28letý americký obránce Conor Allen, který má na kontě sedm utkání v NHL za New York Rangers, téměř tři stovky zápasů odehrál v AHL a na jaře působil v německém Wolfsburgu.

„Je příliš brzy na nějaké větší hodnocení, nicméně na první pohled vypadá opravdu výborně. Má drajv, je to dobrý bruslař a neměl žádný problém naskočit do tréninku. Ale daleko víc odkryjí až přípravné zápasy,“ mínil Jiří Hanzlík, asistent hlavního plzeňského trenéra Čiháka.

První test čeká Škodu už ve čtvrtek, v 17.30 hodin nastoupí v domácí Home Monitoring Areně proti prvoligovým Českým Budějovicím. A Allen by v sestavě neměl chybět, stejně tak slovenský centr Miroslav Preisinger, který minulý týden podepsal s Plzní nový kontrakt a už je také v tréninku.

„Čekáme ještě na příjezd zbývajících kluků z Ameriky, jinak do toho kádru teď určitě sahat nebudeme,“ doplnil Straka. Potvrdil také odchod mladých útočníků Filipa Přikryla s Martinem Langem do zámoří, talent Radek Mužík pak míří do Švédska. „Šanci by tady určitě dostali, ale zvolili jinou cestu juniorského hokeje. Je to jejich volba, my to respektujeme.“