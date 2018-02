Škoda zápasu se Slovinci, litoval plzeňský obránce Čerešňák

„No jo, jenže tam se tolik neblokovalo. Hrál se otevřenější hokej než v lize. Tady všichni nahánějí Radegast index a spoustu střel vám zastaví soupeři. Ale snad tam už zase nějakou ránu brzy vystřelím přesně,“ pousmál se pětadvacetiletý Čerešňák. Do Plzně se vrátil v sobotu, hned druhý den se připojil k týmu.

Brno vs. Plzeň Sledujte od 18 hodin podrobně on-line.

Slovensko na turnaji vyhrálo jediný zápas, zato jste jen vy porazili Rusy, olympijské vítěze...

Takže bychom měli být druzí, kde je nějaká spravedlnost! (smích) Asi nás podcenili. Byl to první zápas, po pěti minutách vedli 2:0. Chválabohu jsme se z toho dostali a dokázali zápas senzačně otočit.

Jenže to byla vaše jediná radost. Byl jste hodně zklamaný?

Strašná škoda zápasu se Slovinci ve skupině. Kdybychom uspěli, šli bychom přímo do čtvrtfinále, nosili by nás na rukách a vypadalo by vše úplně jinak. Takhle jsme skončili předposlední, všichni jsou smutní.

Co v tom utkání scházelo?

Na ten zápas jsme se nejvíc připravovali. Jenže jsme zase museli prohrávat 0:2, abychom začali hrát, to je naše klasika. Pak jsme dotahovali, vyrovnali. Jenže zápas šel do prodloužení a to jsme nezvládli.

Plzeň míří na Kometu, může slavit zisk poháru Alespoň tři body ve zbývajících třech utkáních potřebují urvat hokejisté Plzně, pokud bez ohledu na výsledky rivalů chtějí dokonat jízdu za Prezidentským pohárem pro vítěze základní části extraligy. První pokus má Škoda dnes v Brně, kde v 18 hodin nastoupí v utkání 50. kola proti domácí Kometě. „Kde jinde začít po olympijské pauze než tam?! Výborní fanoušci, největší favorit na titul. Těšíme se,“ prohlásil trenér Ladislav Čihák. Tým v třítýdenní přestávce tvrdě trénoval, odskočil si do Švýcarska na turnaj pod širým nebem. A pomalu se vrací zranění. „Ve Svatém Mořici už s námi byl Petr Kadlec, do sestavy se vrací i David Stach. S tréninkem pomalu začíná Míra Preisinger a uvidíme, zda čtvrtfinále stihne Pulpán,“ vypočítal kouč. A co Gulaš, který kvůli natrženému vazu v koleni přišel o olympiádu? „Zatím to nechceme komentovat, uvidíme. A do Brna asi nepojede ani Mertl, chceme ho nechat odpočinout,“ doplnil Čihák.



Co jste si po turnaji vyslechli od vašeho amerického kouče Craiga Ramseyho?

Že scházel jen kousek, abychom udělali alespoň nějaký menší úspěch a poslali do světa lepší zprávu. Ale že i tak je na nás hrdý. Teď nás na jaře čeká mistrovství světa v Dánsku a celý cyklus směřuje k příštímu roku, kdy máme šampionát u nás doma na Slovensku.

Stihl jste v Koreji zafandit krajanům při jiných sportech?

Viděl jsem ženské lyžování, sjezd a slalom do kombinace, pak i nějaké rychlobruslení. Biatlon, kde Kuzminová získala zlato, jsem nestihl. Bylo to hodinu cesty od nás, zrovna druhý den jsme hráli.

Zážitků jste si přivezl hodně?

Moc a hlavně těch pozitivních. Všechno fungovalo naprosto precizně, nádherná příroda, vše čisté a Korejci jsou velice milí a slušní lidé.

Dokážete teď už přepnout na extraligu a finiš základní části?

Pět dnů jsem nebyl na ledě, po prvním tréninku v Plzni jsem funěl jako lokomotiva. Ale snad se do toho rychle dostanu. Chceme to ve zbývajících třech zápasech dotáhnout k Prezidentskému poháru a pak se připravit na play-off.