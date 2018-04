Byla to divná sezona, svěřil se kapitán plzeňských hokejistů Kadlec

„Ale tahle sezona byla taková... divná,“ říkal 41letý Kadlec po porážce 2:6 v páté bitvě s Brnem, která Plzni ukončila sezonu. A zkušenému obránci zhatila sen o třetím českém titulu.

Divná? Myslíte z vlastního pohledu?

Přesně tak. Musím si to srovnat v hlavě. Doteď se mi vážná zranění vyhýbala, v téhle sezoně přišla hned dvě za sebou. Dvakrát se znovu dostávat do nějaké formy, do potřebného tempa, není vůbec jednoduché. Vím, že moje výkony nebyly úplně dobré...

Přesto Plzeň získala Prezidentský pohár pro vítěze základní části, vybojovali jste bronzové medaile. Ani to vás nenaplňuje spokojeností?

Bronz je samozřejmě skvělý. Ale prohráli jsme sérii s Kometou, do finále nejdeme... V tu chvíli vám ta medaile přijde jako nějaká cena útěchy. Vzhledem k tomu, jak mužstvo neskutečně šlapalo celou sezonu. Mladí kluci, kteří do toho naskočili, byli výborní, celý rok se zlepšovali. O to víc je mi líto, že jsme to nedotáhli do finále. Ale doufám, že ti kluci půjdou dál, že to pro ně byla dobrá zkušenost a že se ještě většího úspěchu dočkají.

Pořád cítíte velké zklamání?

Je to obrovské zklamání. Prohráli jsme, do finále se nedostali. Ale je třeba uznat, že Brno nás vyškolilo a postoupilo zaslouženě.

Na domácím ledě jste v semifinále nevyhráli jediný zápas. Je tam klíč neúspěchu?

Kometa má zkušené mužstvo, které dokázalo využít našich chyb. My se s tím nedokázali vypořádat, nedokázali vstřelit víc branek, i když šancí jsme si vytvořili dost. O našem vyřazení rozhodla spousta věcí, těžko vybrat jedinou.

Přesto, zkuste nějakou najít.

Fakt je to složité. V tom pátém zápase nás Milan Gulaš vrátil na konci první třetiny do hry, srovnal na 1:1. Jenže vzápětí jsme dvakrát inkasovali. To se nám stávalo v sezoně často, že konce třetin nám nevycházely. Škoda prvního utkání v Brně, kdy jsme hráli hodně dobře. Ale zase nás srazil gól na konci třetí třetiny. Teď už je to pryč, nemá cenu si říkat, co by kdyby...