Vyhrát základní část a pak i play off. Naplní v Plzni snový scénář?

Když se začátkem března fotili s Prezidentským pohárem pro nejlepší celek základní části, věděli, že tuhle trofej musí rychle hodit za hlavu.

„Nijak zvlášť jsme to neřešili. Pogratulovali jsme si, ale tím to skončilo. To hlavní nás teprve čeká,“ udržoval koncentraci před play off zkušený bek Petr Kadlec.

Vyváženost mužstva i výsledky svádí k optimismu.

Útočník Tomáš Mertl se stal s 30 trefami nejlepším ligovým střelcem, jeho parťák Milan Gulaš zase nenašel přemožitele v produktivitě s 61 body. Oba byli nominováni na olympijský turnaj, byť Gulaše o něj připravilo smolné zranění v přátelském utkání. Zadní řady tužili David Sklenička s Michalem Moravčíkem, v brance byl spoleh na gólmana Miroslava Svobodu.

Důležité varování

Dokonalý vítězný koktejl, chtělo by se říci... Jenže pozor, i s ním lze snadno selhat. Důkazem budiž prohra Západočechů v úvodním čtvrtfinálovém utkání s Olomoucí. Hanáci přetlačili favorita po nájezdech. Někteří olomoučtí fandové si pak z navrátivšího se plzeňského maroda Gulaše utahovali, že se místo guláše podával vývar.

Ovšem pak Indiáni naservírovali v dalších střetnutích čtyři vítězné chody a vrátili žertující příznivce rivala do reality. Bodový příděl ofenzivních es držel svůj standard, o větší pozornost si navíc řekl brankář Svoboda.

Obzvlášť v posledních dvou utkáních s Olomoucí exceloval. Na konci duelů slavil gólman čisté konto, celkem neinkasoval už 140 minut.

„Byly zápasy, kdy to z naší strany nebylo dobré. Díky němu jsme ale stejně získávali body,“ chválil oporu v brankovišti trenér Ladislav Čihák.

23letý Svoboda přitom nastoupil do této sezony jen v jediném utkání play off, když v roce 2015 naskočil do hry v dresu Třince. Potřebné zkušenosti z vypjatých klání ale nasbíral loni, kdy v baráži pomohl Jihlavě k návratu mezi elitu.

Rozložení předností plzeňských hokejistů se zdá být ideální. Obrana si dokáže bravurně poradit se soupeřovými přesilovkami, tolik důležitým prvkem v play off; ze 14 početních nevýhod neinkasovala Plzeň ani jednou.

A pak je tu ofenziva, která rozklepe snad každou obranu v extralize. Do branky Olomouce, pověstné poctivým defenzivním přístupem, padalo v průměru 3,4 gólu za zápas. Ne nadarmo jsou střelci Plzně procentuálně nejúspěšnějšími ze všech.

„Jsou to výborní hráči, Gulaš je asi nejlepší hokejista v lize,“ chválil soupeře brankář Hanáků Branislav Konrád. Zejména přesilovky Indiánů byly ve čtvrtfinálové sérii alfou a omegou postupu.

První krok na vrchol tým trenéra a majitele Martina Straky zvládl. Díky rychlému konci olomoucké epizody navíc mají hráči Plzně od čtvrtka luxusních devět dní na odpočinek a přípravu.

Kdo čeká nejlepší tým základní části nyní? Jasno bude až po dnešním sedmém utkání mezi Hradcem Králové a Libercem. Pokud Bílí Tygři vyřadí ambiciózního soupeře, v semifinále je vyzve právě sebevědomá plzeňská parta. V případě triumfu Hradce půjdou Indiáni na Brno.

„Ale jestli chceme ten pohár vyhrát, musíme porazit úplně každého,“ odmítal spekulovat o potenciálním soupeři zadák Denis Kindl.

Semifinálová klání odstartují ve čtvrtek, Západočeši jdou do boje v sobotu.